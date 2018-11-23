Итоги недели: «бесы» Екатеринбурга и долги Нижнего Тагила

Соловьёв против «бесов»

Страсти по Храму-на-Драме в Екатеринбурге не утихают. Противники строительства, вроде бы, отстояли сквер, но власти города и Свердловской области настойчиво продолжают лоббировать проект. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство респондентов считают место на у Театра драмы неудачным местом для возведения храма, и губернатор Евгений Куйвашев даже предложил исключить его из списка предлагаемых площадок, а вот его подчинённый — вице-губернатор по внутренний политике Сергей Бидонько — с этим не согласился. По его словам, сквер необходимо оставить в списке. Кроме того, Екатеринбургская епархия попросила перенести опрос на месяц, поскольку сейчас «СМИ и соцсети заполнены дезинформацией, которая сформировала негативное отношение общественности к проекту». Жители Екатеринбурга продолжают устраивать демонстрации в сквере, однако уже не так массово и активно, как неделей ранее, когда был пик протестов. По сообщению местных журналистов, это уже больше похоже на музыкальный фестиваль и культурный центр. Художники установили купола на ограждения набережной у Театра драмы и на скворечники в сквере.

Высказывания публичных персон по поводу сложившейся ситуации тут же подвергается общественной оценке и критике. Доходит до оскорблений и угроз. Так, телеведущему Владимиру Соловьёву, который назвал протестующих бесами, пришлось оправдываться после того, как правозащитники заявили, что напишут на него жалобу в полицию, а уральский общественник Антон Дербенев пообещал «дать леща». Сначала Соловьёв сказал, что лично приедет в Екатеринбург и разберётся с «чертями», но вышло несколько иначе — Дербенев приехал к ведущему в Москву. По словам Антона, беседа прошла спокойно, без рукоприкладства: Владимир Соловьёв показал на фото и видео отдельных протестующих, к которым относил свои слова. Напомним, во время протестов в сквере участники пытались разрушить ограждение планируемой стройки. После встречи с Соловьёвым Дербенев заявил, что ему надо обдумать их беседу.