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Итоги недели: «бесы» Екатеринбурга и долги Нижнего Тагила
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Итоги недели: «бесы» Екатеринбурга и долги Нижнего Тагила

Сегодня, 12:04Фото: TagilCity.ru