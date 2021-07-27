Как стать экологически ответственным жителем: семь фактов о мусоре

В вашем дворе установлена контейнерная площадка. Все ли с ней хорошо? Давайте разберемся, кто и за чем следит на ней.

Чтобы были целыми контейнеры, а также ограждения и сама площадка, за содержанием объекта следят собственники территории. Жильцы в большинстве случаев для этого оплачивают работу управляющих компаний, а те контролируют соблюдение правил пожарной безопасности на площадке, ремонтируют ее и не допускают складирование мусора сторонними организациями или личностями.

То есть, когда соседний магазин несет в ваш контейнер свой мусор — он нарушает действующие регламенты, согласно которым у него должен быть свой договор на вывоз отходов. И дяденька на грузовике, решивший вывалить свой мусор в контейнеры в чужом дворе, тоже нарушает права жителей. Платят за вывоз мусора жильцы дома, а пользуются желающие сэкономить — так не пойдет. Обращайтесь в управляющую компанию, чтобы она пресекала такие нарушения.

За вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов из контейнеров отвечает региональный оператор. Мусоровозы регулярно забирают мусор с площадок и отвозят на официальные полигоны для захоронения. Вскоре в Нижнем Тагиле появится мусоросортировочный комплекс, который позволит снизить объемы отходов на полигонах за счет передачи в переработку части мусора. В зону ответственности регоператора попадает ликвидация несанкционированных свалок.