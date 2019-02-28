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Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
Сегодня, 13:19Ксения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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Можно ли вычислить преступника по следам ботинок и запаху? Как по брызгам крови восстановить картину происшествия? Можно ли избавиться от отпечатков пальцев? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашем материале.
Чтобы злоумышленник понёс наказание за преступление, одного только ареста и показаний свидетелей мало. При вынесении обвинительного заключения судья строит свои выводы, основываясь на доказательствах, которые анализируют и исследуют отдельные эксперты. К ним относятся и криминалисты. Старший эксперт Илья Гусаров и его коллеги из экспертно-криминалистического отдела полиции Нижнего Тагила развенчали самые распространённые мифы о следах на месте преступления в беседе с журналистом TagilCity.ru.