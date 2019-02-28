Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы

Можно ли вычислить преступника по следам ботинок и запаху? Как по брызгам крови восстановить картину происшествия? Можно ли избавиться от отпечатков пальцев? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашем материале.

Чтобы злоумышленник понёс наказание за преступление, одного только ареста и показаний свидетелей мало. При вынесении обвинительного заключения судья строит свои выводы, основываясь на доказательствах, которые анализируют и исследуют отдельные эксперты. К ним относятся и криминалисты. Старший эксперт Илья Гусаров и его коллеги из экспертно-криминалистического отдела полиции Нижнего Тагила развенчали самые распространённые мифы о следах на месте преступления в беседе с журналистом TagilCity.ru.