Самоизоляция 65+. Почему нужно обратиться к волонтерам?

Каким категориям граждан помогают волонтеры?

В первую очередь это, конечно же, пожилые люди, те, у кого нет рядом родственников или закрепленного соцработника. Волонтеры по списку закупают для них продукты и доставляют до двери. Тагильские волонтеры-медики отмечают, что больше всего просьб пенсионеров связано с доставкой льготных лекарств, так как поликлиники сейчас закрыты. Добровольные помощники помогают с оформлением рецептов у медработника и получением медикаментов.

Также волонтеры, в случае необходимости, осуществляют транспортировку пожилых людей до медицинских учреждений.

Входят в категорию помощи и инвалиды, но только те, кто самостоятельно может добраться до двери, чтобы отдать записку, а после забрать продукты. Лежачими инвалидами и теми, кто не может самостоятельно передвигаться, занимаются социальные работники.

Еще одна категория — это малоимущие и многодетные семьи. Им волонтеры доставляют бесплатные продуктовые наборы от благотворителей, в качестве которых выступают общественные организации и различные компании.