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Самоизоляция 65+. Почему нужно обратиться к волонтерам?
Сегодня, 15:01Фото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле во время режима самоизоляции продолжают работать волонтеры-медики. Однако не все знают, как с ними связаться. Кому они помогают? Как узнают о тех, кому нужна помощь? Ответы на эти и другие вопросы - в материале TagilCity.ru
Режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса — довольно сложный период в жизни людей. Но если человек среднего возраста еще может выйти в магазин или погулять с собакой, то люди старше 65 лет выходить на улицу не должны совсем. Причина этому — риск заражения COVID-19 и, как следствие, высокая вероятность летального исхода из-за осложнений. Для помощи пенсионерам, а также маломобильным гражданам созданы волонтерские отряды. Так, группа волонтеров-медиков работает на базе нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК».