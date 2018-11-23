10 способов выжить в Нижнем Тагиле в Новый год

Елочка, не гори!

Забудьте про бенгальские огни и свечи в помещении! Без пояснений понятно, что это прямая угроза пожарной безопасности.

Не стоит использовать самодельные световые гирлянды, а также взрывать хлопушки в помещении.

И самое главное – не оставляйте детей одних без присмотра со включенной гирляндой или зажжёнными свечами.

Что делать если возгорание всё-таки произошло? Если на елке загорелась гирлянда – выключите автоматы в электрощитке. Повалите дерево на пол и закидайте тяжёлыми одеялами или залейте водой – если дерево живое, песком – если ёлка искусственная.