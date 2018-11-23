10 способов выжить в Нижнем Тагиле в Новый год

Наибольшее количество нарушений ПДД фиксируется в праздничные дни. Важно понимать, что нельзя не только садиться за руль в подвыпившем состоянии самому, но и допускать нетрезвого водителя до управления автомобилем.
Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой сообщать о всех ставших известными фактам управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения, либо не имеющими права управления в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (3435) 97-67-20, +7 (3435) 97-67-21, +7 (3435) 97-67-22, +7 (3435) 97-70-01. Заранее благодарим, возможно поступившая от Вас информация спасет кому-нибудь жизнь,обратились к тагильчанам в отделении пропаганды ГИБДД.
Помимо этого, пешеходам стоит помнить про свою безопасность – использовать светоотражатели, ходить только по пешеходным переходам, но и даже в этом случае пересекать дорогу, только убедившись, что водитель вас видит и успевает остановиться. Гололед и снегопады могут быть сильнее желания водителя остановить автомобиль.
Чаще напоминайте о ПДД детям во время поездок и прогулок, подавайте им правильный пример безопасного поведения на дороге.