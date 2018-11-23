Итоги недели: узнаваемость депутатов и очередная отставка в СЗГХ

На минувшей неделе TagilCity.ru опубликовало результаты масштабного (для непрофессиональных социологов) исследования о Нижнетагильской гордуме. Мы опросили 500 тагильчан и выяснили, знают ли они своих представителей в органе местного самоуправления.
Результаты получились неоднозначные. С одной стороны, каждый второй тагильчанин не знает ни одной фамилии депутата, а спикера гордумы Алексея Пырина знает только каждый девятый горожанин. С точки зрения идеальной демократии эти цифры должны пугать — жители крупного промышленного города не интересуются его судьбой и людьми, которые эту судьбу определяют.
В то же время, депутатам Нижнетагильской гордумы не стоит сильно волноваться. Снижение политизированности общества — тренд всероссийский. Согласно данным январского соцпроса «Левада-центра», 40% россиян не разбираются в политике и не проявляют к ней никакого интереса, 14% в политике разочарованы, 29% считают, что не имеют возможности влиять на события политической жизни, а возможность реального участия в политической жизни видит для себя лишь 1% опрошенных россиян.
Сама по себе узнаваемость депутатов напрямую связана с их медийностью. И депутаты седьмого созыва явно проигрывают в этом своим предшественникам, которые находились в противостоянии и с администрацией города, и друг с другом. Была ли это узнаваемость качественной? Скорее нет, с точки зрения той же идеальной демократии избиратели должны знать имена своих представителей не из-за скандалов. Но заниматься непосредственной депутатской работой у тагильских политиков нет никакой мотивации, потому что решение, кто станет следующим депутатом в городе принимают не избиратели и даже не политические партии, а градообразующие предприятия. И многие депутаты Нижнего Тагила должны радоваться, что в такой политической парадигме их имена может назвать хоть кто-то.
В одном из ключевых муниципальных учреждений — Службе заказчика городского хозяйства — снова меняется руководитель. Назначенный менее года назад Дмитрий Шамин передает дела, а его место, по словам источников TagilCity.ru, займет замдиректора «Тагилдорстроя» Борис Моров.
В отличие от депутатов Нижнетагильской гордумы эти фамилии жители города знать не должны совсем, но значимость их, пожалуй, выше. Впереди Нижний Тагил ожидает большой строительный сезон. Только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» через Службу заказчика пройдут 600 миллионов рублей. От того, кто будет принимать работы и ставить подписи зависит не только итог большой стройки 2019 года, но и перспективы будущих лет. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев не отказывается ни от одного проекта, на который у города есть возможность получить софинансирование областных или федеральных властей. И от того, как город справится с освоением этих средств в 2019 году, во многом зависит и то, будут ли деньги выделяться в будущем.