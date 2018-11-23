Итоги недели: узнаваемость депутатов и очередная отставка в СЗГХ

Узнаваемость депутатов

На минувшей неделе TagilCity.ru опубликовало результаты масштабного (для непрофессиональных социологов) исследования о Нижнетагильской гордуме. Мы опросили 500 тагильчан и выяснили, знают ли они своих представителей в органе местного самоуправления.

Результаты получились неоднозначные. С одной стороны, каждый второй тагильчанин не знает ни одной фамилии депутата, а спикера гордумы Алексея Пырина знает только каждый девятый горожанин. С точки зрения идеальной демократии эти цифры должны пугать — жители крупного промышленного города не интересуются его судьбой и людьми, которые эту судьбу определяют.

В то же время, депутатам Нижнетагильской гордумы не стоит сильно волноваться. Снижение политизированности общества — тренд всероссийский. Согласно данным январского соцпроса «Левада-центра», 40% россиян не разбираются в политике и не проявляют к ней никакого интереса, 14% в политике разочарованы, 29% считают, что не имеют возможности влиять на события политической жизни, а возможность реального участия в политической жизни видит для себя лишь 1% опрошенных россиян.

Сама по себе узнаваемость депутатов напрямую связана с их медийностью. И депутаты седьмого созыва явно проигрывают в этом своим предшественникам, которые находились в противостоянии и с администрацией города, и друг с другом. Была ли это узнаваемость качественной? Скорее нет, с точки зрения той же идеальной демократии избиратели должны знать имена своих представителей не из-за скандалов. Но заниматься непосредственной депутатской работой у тагильских политиков нет никакой мотивации, потому что решение, кто станет следующим депутатом в городе принимают не избиратели и даже не политические партии, а градообразующие предприятия. И многие депутаты Нижнего Тагила должны радоваться, что в такой политической парадигме их имена может назвать хоть кто-то.