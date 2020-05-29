Безопасное детство: как провести лето и сохранить здоровье

Травмы во время игр

Что может быть лучше активных игр на свежем воздухе? Велосипеды и самокаты, футбол и баскетбол, игровые стенки и качели - все это так любят дети разных возрастов! Но спорт и подвижные игры часто сопровождаются травмами: ушибами, переломами.

Наиболее распространённые летние повреждения у детей – черепно-мозговые травмы, потому что падения с высоты происходят достаточно часто. Как наступает летний период, дети выпадают из окон, с балконов. На дачах - это тоже падения с высоты: то с лестницы, то с дерева и так далее,рассказывает хирург Валерий Белов.

Эти же причины бывают у переломов и различных травм конечностей. Чтобы не допустить таких повреждений у ребенка, взрослым необходимо не допускать использование для игр опасных мест - подоконников, балконов, высоких конструкций на улице.Современные игровые площадки создаются с учетом требований безопасности. Но дети непредсказуемые, и даже обычная игра может закончиться плохо. Прежде чем отпускать ребенка во двор, родителю стоит убедиться, что игровое оборудование исправно: на горках, например, гладкое безопасное покрытие, а качели хорошо закреплены, из деревянных элементов не торчат опасные гвозди и так далее. Младших детей не стоит отпускать гулять без присмотра, а старшим необходимо регулярно напоминать о правилах безопасности.

Нужно следить за детьми в первую очередь. Ежесекундно, ежеминутно, постоянно. Особенно за маленькими детьми. То есть они должны быть в поле видимости родителей, потому что, дети - они достаточно подвижные. Большую часть времени в движении проводят, поэтому родители должны за этим следить. Постоянно предвидеть ситуации, которые опасны для детей, и их предотвращать, рассказывает заведующий стационаром на ул. Кузнецкого Валерий Белов.

Чтобы любимые игры не стали причиной повреждений, ребенка лучше обеспечить амуницией - шлем, защитные щитки для коленей и локтей пригодятся во время езды на велосипеде или самокате. Также родителям необходимо донести своим детям правила поведения на дороге, чтобы во время игр или передвижения они не оказались на проезжей части, а при переходе улицы были сосредоточены и осторожны.