Город Невьянск отметил 317-летие: как это было

28 июля 2018 года Невьянск отметил свое 317-летие. В этот день в городе был большой праздник: десятки аттракционов, концерты, спортивные соревнования, ярмарки мастеров народных промыслов и многое другое. Совершим небольшую прогулку по вчерашнему Невьянску и посмотрим, как это было.

Невьянск был основан в 1701 году по указу Петра I. В те годы на территории Урала происходило строительство чугуноплавильного и железоплавильного заводов. В 1723 году была построена Невьянская наклонная башня, с которой связано множество легенд. Именно она является знаковым объектом Невьянска. Забегая вперед, скажем: чествование достопримечательности в городе пройдет 4 августа.