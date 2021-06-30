8 способов обмана в барах Нижнего Тагила: откровения бывшего официанта

Официанты недоливают алкоголь в бокалы: бокал вина — это 250 мл, на глаз не определить, что недолито 10-20 мл, если использовать этот фокус в течение рабочего дня, то к концу дня можно продать пару бокалов мимо кассы и отложить в карман вырученные от них средства, избежав недостачи. Если напиток со льдом, то недолив очень трудно заметить, так как уровень жидкости в бокале кажется выше.

Также в баре существуют два вида алкоголя: для продажи и для коктейлей. Естественно, гости об этом не знают, а бармены и официанты активно пользуются. Например, виски для коктейлей дешевле, но имеет насыщенный вкус обожженной дубовой бочки, что и позволяет работникам заведений осуществлять данную махинацию.

Совет: алкоголь в барах лучше пить из шотов, потому что объем каждой рюмки составляет 50 мл. Если хочется коктейль или напиток в большом бокале — лучше присутствовать при его создании, тогда барменам обмануть вас точно не получится.