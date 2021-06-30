8 способов обмана в барах Нижнего Тагила: откровения бывшего официанта

Оказывается, заработная плата обслуживающего персонала складывается не только из чаевых и оклада, но и хорошего «левака». Рассказываем об уловках, на которые идут сотрудники развлекательных заведений Нижнего Тагила. Большая часть из них связана с алкоголем, что еще раз подтверждает — чрезмерное употребление вредит не только здоровью, но и кошельку.
Официанты недоливают алкоголь в бокалы: бокал вина — это 250 мл, на глаз не определить, что недолито 10-20 мл, если использовать этот фокус в течение рабочего дня, то к концу дня можно продать пару бокалов мимо кассы и отложить в карман вырученные от них средства, избежав недостачи. Если напиток со льдом, то недолив очень трудно заметить, так как уровень жидкости в бокале кажется выше.
Также в баре существуют два вида алкоголя: для продажи и для коктейлей. Естественно, гости об этом не знают, а бармены и официанты активно пользуются. Например, виски для коктейлей дешевле, но имеет насыщенный вкус обожженной дубовой бочки, что и позволяет работникам заведений осуществлять данную махинацию.
Для больших компании гостей официанты часто ленятся создавать индивидуальные чеки, убеждая посетителей расплатиться по общему счету. Чаще всего, под конец вечера компания не будет подробно разбираться, кто сколько съел и выпил, и заплатит по чеку. На это и расчет — можно легко добавить столу пару-тройку позиций.
Сумма депозита не возвращается, но если гость ее не успел растратить за вечер — она достается официанту. В баре, котором работал корреспондент TagilCity.ru, депозит за стол составлял шесть тысяч рублей. Добросовестный сотрудник должен осведомлять гостя, что разница в счете не возвращается. Однако к таким относятся не все: многие официанты намеренно не предупреждают о сумме, оставшейся на счету посетителя, чтобы нажиться на этом.
Наборы с алкогольными коктейлями заказываются очень часто, а вот напитки гостю подаются по очередности. Выпивший половину такого набора гость уже не помнит, что он заказывал, а что нет, все ли ему принесли. Официанты могут заявить, что все заказанное было подано, сэкономив для заведения пару позиций из меню, либо продав их мимо кассы для личной выгоды.
Иногда гости в баре достигают такого состояния, что не могут и самостоятельно встать. Этим персонал тоже очень любит пользоваться: нетрезвые клиенты не в силах разобрать, что там написано в позициях счета, и отдают свой кошелек официанту, чтобы он отсчитал нужную сумму, в надежде на его добросовестность, а официанты забирают на пару тысяч больше — с запасом на чаевые.
Заработать на госте можно и без обмана. Бармены часто предлагают гостям попробовать себя в различных испытаниях. Например, игра на скорость. Суть игры заключается в том, что сотрудник кладет перед клиентом три рюмки с водкой, а перед собой три бокала объемом 0,5 с пивом. Правила игры просты: кто выпьет первый, тот и победил, но есть два условия — нельзя браться за следующий бокал, пока соперник не выпьет предыдущий и самое важное — нельзя трогать бокалы оппонента. Благодаря этим условиям и побеждает бармен. Выпив один бокал, накрывает им последнюю рюмку соперника, а по правилам нельзя трогать чужой бокал, как мы помним. Такая игра осуществляется на деньги, что и считается прибылью для сотрудников общепита.
Большинство ресторанов и баров пользуются одной системой оформления заказов, которая позволяет заносить в счет не только целое блюдо, но и полпорции. Опытные официанты пользуются и этой возможностью: когда потребитель приходит в заведение в первый раз, до него вполне может не дойти половина его заказа. А вот стоимость продукта остается неизменной. Таким образом, официант зарабатывает 50% от цены блюда.
Официанты намеренно делают вид, что забыли, и на протяжении длительного времени не выносят гостям сдачу после расчета. Кто-то из клиентов проявляет настойчивость и дожидается сдачу, либо подходит к другим сотрудникам, чтобы напомнить о себе. А некоторые клиенты нетерпеливы: махнув рукой, покидают заведение, — сдача достается официанту.