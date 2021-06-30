Вакцинация, рост цен и бесплатный газ: 10 главных моментов прямой линии с Путиным

Глава государства заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он пояснил, что с 1998 года в России работает общенациональный календарь прививок, который является обязательным, и COVID-19 туда не включен. Однако во время эпидемии в некоторых регионах может вводиться обязательная вакцинация по рекомендации главных санитарных врачей. Путин пояснил, что сейчас в России принимаются меры, чтобы не допустить локдаун.
Москвич рассказал, что его жена работает в школе и у нее медотвод от прививки от COVID-19 в связи с хроническим заболеванием. Однако директор грозит ей увольнением в случае отказа от вакцинации. Путин ответил, что это незаконно.
Также Путин рассказал о том, в какой форме начнут учиться дети в начале учебного года. Он пояснил, что дистант для старших школьников будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в России. При этом начальные классы, скорее всего, будут учиться очно.
Президент прокомментировал рост цен на картофель и морковь в России. Он отметил, что это произошло из-за нехватки прошлогоднего урожая. Овощи завозят из-за границы, поэтому они стоят больше, чем бананы. Путин пояснил, что в текущем году запланировано производство 22 тонн картошки. По его словам, правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.
Рост цен на стройматериалы Владимир Путин объяснил инфляцией, которая достигла 5,9%. Из-за этого подорожали многие товары на мировых рынках, в том числе и на металлы. Президент сообщил, что сейчас стоит задача по подавлению инфляции, Ценробанк поднял ключевую ставку.
Также Путин ответил на вопрос о телефонных мошенниках, которые представляются «банковскими работниками» и выманивают деньги у людей. Он назвал этих преступников подонками и отметил, что рост таких случаев возрос на 25%. Президент пояснил, что банки должны внимательно контролировать процесс движения средств на счетах россиян.
Пенсионерке из Краснотурьинска бесплатно подключат газ к дому после ее обращения к Путину. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мэру города Александру Устинову и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Женщина пожаловалась, что на даче не может подключить газ, однако в доме мэра рядом есть газопровод. Куйвашев отметил, что проблема газификации актуальна для Свердловской области.
Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги у малоимущих должников, в том числе и за кредиты. Теперь судебные приставы могут списывать сумму, которая больше прожиточного минимума, но не более.
Следующего президента России будут выбирать граждане страны в ходе голосования. Однако Владимир Путин пообещал назвать человека, которого сочтет достойным этой должности.
Мусорная реформа заработала по всей России. Сейчас накапливается около 60 миллионов тонн отходов в год. Деньги выделяются на раздельный сбор и мусоросортировочные заводы. Есть предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием, например утилизировать защитные костюмы врачей из «красной зоны». Путин отметил, что недопустимо, чтобы раздельно собранный мусор сбрасывался в одну машину.