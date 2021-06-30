Вакцинация, рост цен и бесплатный газ: 10 главных моментов прямой линии с Путиным

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Вакцинация, рост цен и бесплатный газ: 10 главных моментов прямой линии с Путиным
Вакцинация, рост цен и бесплатный газ: 10 главных моментов прямой линии с Путиным
Сегодня, 17:57Фото: Сайт Кремля
30 июня президент России Владимир Путин провел прямую линию с населением, граждане прислали более двух миллионов вопросов. Редакция TagilCity.ru отобрала главные вопросы, интересующие россиян.

Обязательная вакцинация от коронавируса

Глава государства заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он пояснил, что с 1998 года в России работает общенациональный календарь прививок, который является обязательным, и COVID-19 туда не включен. Однако во время эпидемии в некоторых регионах может вводиться обязательная вакцинация по рекомендации главных санитарных врачей. Путин пояснил, что сейчас в России принимаются меры, чтобы не допустить локдаун.

Незаконное увольнение при медотводе от вакцинации

Москвич рассказал, что его жена работает в школе и у нее медотвод от прививки от COVID-19 в связи с хроническим заболеванием. Однако директор грозит ей увольнением в случае отказа от вакцинации. Путин ответил, что это незаконно.

Дистанционное обучение в школах

Также Путин рассказал о том, в какой форме начнут учиться дети в начале учебного года. Он пояснил, что дистант для старших школьников будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в России. При этом начальные классы, скорее всего, будут учиться очно.

Рост цен на картофель и морковь

Президент прокомментировал рост цен на картофель и морковь в России. Он отметил, что это произошло из-за нехватки прошлогоднего урожая. Овощи завозят из-за границы, поэтому они стоят больше, чем бананы. Путин пояснил, что в текущем году запланировано производство 22 тонн картошки. По его словам, правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.

Рост цен на стройматериалы

Рост цен на стройматериалы Владимир Путин объяснил инфляцией, которая достигла 5,9%. Из-за этого подорожали многие товары на мировых рынках, в том числе и на металлы. Президент сообщил, что сейчас стоит задача по подавлению инфляции, Ценробанк поднял ключевую ставку.

Мошенничество «банковских работников»

Также Путин ответил на вопрос о телефонных мошенниках, которые представляются «банковскими работниками» и выманивают деньги у людей. Он назвал этих преступников подонками и отметил, что рост таких случаев возрос на 25%. Президент пояснил, что банки должны внимательно контролировать процесс движения средств на счетах россиян.

Бесплатный газопровод для пенсионерки

Пенсионерке из Краснотурьинска бесплатно подключат газ к дому после ее обращения к Путину. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мэру города Александру Устинову и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Женщина пожаловалась, что на даче не может подключить газ, однако в доме мэра рядом есть газопровод. Куйвашев отметил, что проблема газификации актуальна для Свердловской области.

Запрет списания долгов с малоимущих

Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги у малоимущих должников, в том числе и за кредиты. Теперь судебные приставы могут списывать сумму, которая больше прожиточного минимума, но не более.

Преемник Владимира Путина

Следующего президента России будут выбирать граждане страны в ходе голосования. Однако Владимир Путин пообещал назвать человека, которого сочтет достойным этой должности.

Мусорная реформа

Мусорная реформа заработала по всей России. Сейчас накапливается около 60 миллионов тонн отходов в год. Деньги выделяются на раздельный сбор и мусоросортировочные заводы. Есть предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием, например утилизировать защитные костюмы врачей из «красной зоны». Путин отметил, что недопустимо, чтобы раздельно собранный мусор сбрасывался в одну машину.

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