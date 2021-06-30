Вакцинация, рост цен и бесплатный газ: 10 главных моментов прямой линии с Путиным

Глава государства заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Он пояснил, что с 1998 года в России работает общенациональный календарь прививок, который является обязательным, и COVID-19 туда не включен. Однако во время эпидемии в некоторых регионах может вводиться обязательная вакцинация по рекомендации главных санитарных врачей. Путин пояснил, что сейчас в России принимаются меры, чтобы не допустить локдаун.