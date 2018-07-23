Финансы, огонь и «отморозки»: последняя неделя июля в Нижнем Тагиле

События и общество

Тридцатиградусная жара резко обернулась похолоданием в минувшие выходные. После грозы остался без света целый город. В Верхнем Тагиле во время проливного дождя молния ударила в главный трансформатор города, после чего 13 тысяч жителей остались без электроснабжения.

Жители Свердловской области терпели бедствия не только от воды, четыре крупных пожара произошли в выходные ночью в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Красноуфимске и Екатеринбурге. А накануне в ночном пожаре на улице Менделеева полностью сгорели два дома и домашние животные, местные жители не исключают версию поджога.

28 июля в Комсомольском сквере прошел митинг против пенсионной реформы. Акции протеста состоялись во многих городах России, в Нижнем Тагиле на митинг вышли более 500 человек.

В России могут подорожать коммунальные услуги из-за террористов. Согласно новым требованиям по антитеррористической защищенности домов, в подъездах жилых домов планируется установка специального оборудования, призванного не допустить совершение теракта. Оплатить его установку и содержание должны будут собственники.

Департамент Роспотребнадзора по Уральскому Федеральному округу планирует привлечь к ответственности АО «ЕВРАЗ НТМК» по причине нарушения законодательства в сфере охраны воздуха.

Тагильчане, которые хранили вклады в лишенном лицензии «Тагилбанке», смогут с 1 августа получать свои средства в Сбербанке.