Финансы, огонь и «отморозки»: последняя неделя июля в Нижнем Тагиле

Тридцатиградусная жара резко обернулась похолоданием в минувшие выходные. После грозы остался без света целый город. В Верхнем Тагиле во время проливного дождя молния ударила в главный трансформатор города, после чего 13 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Жители Свердловской области терпели бедствия не только от воды, четыре крупных пожара произошли в выходные ночью в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Красноуфимске и Екатеринбурге. А накануне в ночном пожаре на улице Менделеева полностью сгорели два дома и домашние животные, местные жители не исключают версию поджога.
28 июля в Комсомольском сквере прошел митинг против пенсионной реформы. Акции протеста состоялись во многих городах России, в Нижнем Тагиле на митинг вышли более 500 человек.
В России могут подорожать коммунальные услуги из-за террористов. Согласно новым требованиям по антитеррористической защищенности домов, в подъездах жилых домов планируется установка специального оборудования, призванного не допустить совершение теракта. Оплатить его установку и содержание должны будут собственники.
Департамент Роспотребнадзора по Уральскому Федеральному округу планирует привлечь к ответственности АО «ЕВРАЗ НТМК» по причине нарушения законодательства в сфере охраны воздуха.
Тагильчане, которые хранили вклады в лишенном лицензии «Тагилбанке», смогут с 1 августа получать свои средства в Сбербанке.
После того, как депутаты отчитались за свои доходы перед общественностью, выяснилось, что самым состоятельным чиновником стал тагильчанин Алексей Кушнарев, возглавляющий Евраз НТМК. За 2017 год он заработал 109,5 млн рублей.
Для комплекса услуг по организации и проведению Дня танкиста в Нижнем Тагиле из бюджета Свердловской области будут выделены 30 млн 500 тыс. рублей. Соответствующая заявка размещена на портале государственных закупок.
Нижний Тагил стал одним из шести победителей, прошедших отборочный этап на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с проектом по обеспечению эффективной обратной связи с жителями.
Мэрия Нижнего Тагила расторгла договор с директором Нижнетагильской филармонии Анной Горнаковой, а режиссер Молодежного театра Татьяна Захарова планирует покинуть Нижний Тагил, стало известно, что работодатель не продлит трудовой договор, который истекает в августе.
Не обошлось на неделе и без происшествий, которые вызвали волну критики и негатива со стороны очевидцев и читателей.
Водитель маршрутки №56 в Нижнем Тагиле бросил работающее транспортное средство с пассажирами внутри. «ГАЗель» задним ходом выехала на проезжую часть. Пассажиры, чья жизнь могла подвергаться опасности, сфотографировали номер автомобиля. Позже в компании-перевозчике редакции сообщили, что водитель будет наказан.
16-летние школьницы выложили в сеть видео, на котором они разрубили топором котенка, а потом расчленили. МВД проводит проверку, а возмущенные обыватели обсуждают подростковую жестокость, больше смахивающую на расстройство рассудка.
Иногда бездействие может обернуться трагедией. Охрана заведения, на дверях которого написано «Nebar», наблюдала за дракой двух посетителей. Молодые люди не предпринимали каких-либо мер, несмотря на многочисленные просьбы свидетельницы.
В ТЦ «Малина» по адресу улица Садовая, 83 не сработал пожарный оповещатель. Персонал устно просил посетителей эвакуироваться. Очевидцы рассказали, что охранник не знал, как действовать в чрезвычайной ситуации. Повезло, что эвакуация была учебная.
Тагильчанка получала поздравления от президента Владимира Путина. Долгожитель Ольга Зайцева отмечала 100-летний юбилей.
На прошедшем градостроительном совете в мэрии был утверждён один из предложенных вариантов планировки нового ФОКа. Он будет построен на земельном участке бывшей воинской части по улице Фрунзе, 69.
Невьянск отметил 317-летие. Смотрим, как это было.
Жители Нижнего Тагила наблюдали зрелищное лунное затмение и противостояние Марса ночью 28 июля.