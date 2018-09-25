Зверский бизнес, уральцы в Forbes и зарплата Лошагина: итоги недели в Нижнем Тагиле

Тяготы и лишения

Четыре года колонии грозят «борзому» Денису Кокорину с НТЗТИ. Но, если у тебя есть полезные навыки, - ты можешь неплохо жить и в таких условиях. Это доказывает на своем примере фотограф Лошагин, осужденный за убийство жены, тагильской модели Юлии. Дмитрий Лошагин в колонии зарабатывает ежемесячно по 100 тысяч рублей: убивший и сжегший тело жены фотограф теперь выставляет свои фотоработы в колонии и проводит платные фотосессии для односидельцев и сотрудников ГУФСИН.

А сейчас добавлю контраст. В Нижнем Тагиле под угрозой депремирования оказалась народный педиатр из поликлиники на Черных. Она принимала детей не только со своего участка, но и помогала соседним, где не было врачей. Из-за гениальных родителей, которые не берут талоны и идут на прием «как есть», в поликлинике образовываются очереди. Одна из родительниц пожаловалась руководству поликлиники на очереди к педиатру.

Но никто не мог ожидать, что решением станет попытка лишить премии самих врачей. Когда слухи об этом дошли до родителей, они обратились в редакцию TagilCity.ru. Представители поликлиники активно опровергают такой вариант развития событий и продолжают винить в очередях тех, кто ленится брать талоны или вызывать врача на дом. Доля справедливости в этом есть, но спасать положение за счет врачей, работающих на износ, - не дело. Впереди сезон простуд, посмотрим, как будут регулировать потоки пациентов тагильские медучреждения.

Возвращаясь к денежной теме, говорить о справедливости не хочется. Хочется переделать всю систему здравоохранения так, чтобы достойные врачи получали существенно больше денег, чем убийцы-мажоры.