Зверский бизнес, уральцы в Forbes и зарплата Лошагина: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сергей Носов забрал из Нижнего Тагила на Колыму сразу несколько человек, на помощь себе он пригласил экс-главу холдинга АО «Станкопром» Дмитрия Косова, бывшего генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Юрия Бодяева и бывшего депутата городской думы Нижнего Тагила Сергея Чеканова.
За карьерой Владимира Тунгусова следит не только свердловское сообщество: некоторые СМИ сватают проигравшего Екатеринбург политика в Омскую область к технократу Буркову или даже на Колыму к Носову.
И еще 7 уральских топ-менеджеров смогут порадоваться за свои позиции: ведущие компании региона попали в ТОП-200 рейтинга Forbes.
В это же время в Нижнем Тагиле на финишную прямую выходит ожидание выбора нового главы города: депутаты проведут важное голосование меньше, чем через 2 недели. В конце сентября комиссия изучила данные по 6 претендентам и допустила к голосованию их всех.
Занять уютное местечко в тагильских реалиях могут и мужчины до 35 лет: в Нижнем Тагиле объявлен набор в ГИБДД. Такое предложение покажется еще более выгодным на фоне того, что в Госдуме в третьем чтении приняли пенсионную реформу.
Еще одним выгодным предложением стал госконтракт на годовое обслуживание (мойку) автомобилей скорой тагильской помощи. 440 тысяч рублей достались единственному участнику, заявившемуся в рамках конкурса. Почему больше не заявился никто из компаний, занимающихся подобными работами?
Четыре года колонии грозят «борзому» Денису Кокорину с НТЗТИ. Но, если у тебя есть полезные навыки, - ты можешь неплохо жить и в таких условиях. Это доказывает на своем примере фотограф Лошагин, осужденный за убийство жены, тагильской модели Юлии. Дмитрий Лошагин в колонии зарабатывает ежемесячно по 100 тысяч рублей: убивший и сжегший тело жены фотограф теперь выставляет свои фотоработы в колонии и проводит платные фотосессии для односидельцев и сотрудников ГУФСИН.
А сейчас добавлю контраст. В Нижнем Тагиле под угрозой депремирования оказалась народный педиатр из поликлиники на Черных. Она принимала детей не только со своего участка, но и помогала соседним, где не было врачей. Из-за гениальных родителей, которые не берут талоны и идут на прием «как есть», в поликлинике образовываются очереди. Одна из родительниц пожаловалась руководству поликлиники на очереди к педиатру.
Но никто не мог ожидать, что решением станет попытка лишить премии самих врачей. Когда слухи об этом дошли до родителей, они обратились в редакцию TagilCity.ru. Представители поликлиники активно опровергают такой вариант развития событий и продолжают винить в очередях тех, кто ленится брать талоны или вызывать врача на дом. Доля справедливости в этом есть, но спасать положение за счет врачей, работающих на износ, - не дело. Впереди сезон простуд, посмотрим, как будут регулировать потоки пациентов тагильские медучреждения.
Возвращаясь к денежной теме, говорить о справедливости не хочется. Хочется переделать всю систему здравоохранения так, чтобы достойные врачи получали существенно больше денег, чем убийцы-мажоры.
На этой неделе редакция TagilCity.ru подготовила для читателей сразу несколько сочных материалов.
Мы пообщались с поисковым отрядом и выяснили, что далеко не все заблудившиеся в лесу люди достойны спасения.
А при исследовании ветеринарного бизнеса мы сделали несколько открытий о заказных отзывах, кочующих пациентах и навязанных услугах.
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