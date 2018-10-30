Кто такие квартальные инспекторы Нижнего Тагила?

Работа на выезде и с бумагами

Квартальные работают на выездах и в кабинете с бумагами. Обычно, половина дня тратится на выезды, а половина – на работу с административными правонарушениями и документацией. Рабочий день – не нормированный, так как решение некоторых вопросов приходится откладывать на вечер, чтобы застать граждан дома или проверить работу освещения в темное время суток.

Некоторая работа требует оперативности.

Если жители, например, звонят, или мы сами устанавливаем, что что-то происходит, то мы сразу же выезжаем и встречаемся с организацией, юридическим или физическим лицом. И принимаем меры по согласованию,рассказали квартальные.

Помимо оперативного реагирования, нужно работать еще и по административным правонарушениям, а также по обращениям граждан. Некоторые жители создают сложности, как говорят сами инспекторы, «бумажную волокиту».

Большая бумажная волокита. Отсутствие соглашений с определенными организациями. Например, житель приходит к депутату и началась вот эта волокита. Депутат свой запрос отправляет на главу, глава города свое решение отправляет главе администрации, глава администрации приходит уже к нам. Получается проблема проходит через три этапа, хотя можно было решить сразу же, придя к нам, к начальнику отдела, и мы все бы решили. Жители, конечно, это по незнанию делают. Но у нас на все это уходит время, потому, что нужно больше бумажек готовить,говорит квартальный Дмитрий Кривошеенко.