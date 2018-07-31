Лучшие дома Нижнего Тагила: 18 участников городского конкурса по благоустройству

30 июля в Нижнем Тагиле конкурсная комиссия совершила традиционный объезд претендентов на звание «Лучший двор, дом, подъезд». TagilCity.ru сопровождал членов комиссии на протяжении всего пути и выяснил, какие дома подают заявки на участие в «конкурсе красоты» среди дворов, домов и подъездов.

В рамках празднования Дня города в Нижнем Тагиле выбирают дома образцового содержания. Одни претенденты участвуют в конкурсе из года в год, другие заявляют о себе впервые. Конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» создан не только для тех, кто уже обустроил придомовую территорию, но и для тех тагильчан, которые ищут вдохновение на это. Совершим объезд по самым лучшим дворам Нижнего Тагила.