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Лучшие дома Нижнего Тагила: 18 участников городского конкурса по благоустройству
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Карточки

Лучшие дома Нижнего Тагила: 18 участников городского конкурса по благоустройству

Сегодня, 09:00