Лучшие дома Нижнего Тагила: 18 участников городского конкурса по благоустройству

Поселок Северный, улицы 9 Января, дом №2
По-настоящему сказочный двор: здесь живут и три медведя, и Дюймовочка, и герои сказок Александра Сергеевича Пушкина. Жильцы делают все своими руками, не отказывают в помощи и юные жильцы дома.
Вагонка, улица Зари, дом №13
Жильцы признались, что к приезду комиссии многое не успели. Однако виден большой размах: кованые скамейки и другие элементы, спортивная площадка к чемпионату мира по футболу и многое другое.
Вагонка, улица Зари, дом №11
Жильцы с заботой не только поддерживают то, что возводили годами, но привносят новые элементы в свой двор. Члены конкурсной комиссии вновь обратили внимание на то, что в доме сделан отдельный пристрой к квартире, где проживает инвалид.
Вагонка, улица Максарева, дом №9
Жильцы этого дома медленно, но верно улучшают благоустройство своего двора и дома. Они даже хотели похвастаться новой крышей, «которая блестит». Аккуратные газоны, вазоны, камеры видеонаблюдения и, конечно, фитнес-лестница, никого не оставившая равнодушным.
Вагонка, улица Алтайская, дом №33
Оформлением одной из площадок занимается Лидия Яковлевна, которая до сих пор сохранила профессиональный творческий вкус. Женщина скромничает и не хочет фотографироваться: но члены комиссии убеждают ее, что о таких людях горожане должны знать.
«Я делаю это для того, чтобы жильцы дома, возвращаясь домой, радовались и улыбались, вот и все», – резюмирует Лидия Яковлевна.
Старатель, улица Азовская, дом №3
Несколько лет назад жильцы этого дома сделали все возможное, чтобы их двор был включен в программу благоустройства. До сих пор сооружения на детской площадке содержатся в идеальном состоянии. По мнению членов конкурсной комиссии, это один из важных аспектов их оценки.
Ленинский район, Горошникова, дом №78
Этот дом знаком идеальной придомовой территорией не только членам комиссии, но и многим тагильчанам, прогуливающимся вдоль набережной. В 2018 году жильцы заявились только на лучший подъезд. И библиотека, и картинная галерея, и музей подносов – все в этом подъезде.
ГГМ, проспект Уральский, дома №34 и 34а
Два соседствующих дома объединены одной игровой площадкой. Поскольку территория огорожена забором, на детской площадке в свободном доступе есть детские игрушки и даже велосипед. Каково было удивление членов комиссии, когда они увидели целую велопарковку.
ГГМ, проспект Уральский, дома №81 и 89
Дома новые (2010 года), поэтому жюри несколько скептически осматривало идеальные подъезды и придомовую территорию. Но, как заверили в руководстве управляющей компании, сохранить хорошее тоже бывает трудно. Сейчас между домами появились детская и спортивная площадки, которые будут огорожены гандбольной сеткой. Также в планах переоборудовать мусорную площадку по московским стандартам: в виде домика.
ГГМ, улица Удовенко, дом №10
Двор содержится в чистоте, как и его подъезды. По словам представителей УК, было достаточно трудно возвести палисадник на пустыре, но, судя по результатам, жильцам это удалось.
ГГМ, Черноисточинское шоссе, дом №19а
Жильцы этого дома также борются с непослушной и неподходящей почвой, а вернее щебнем. Тем не менее, старания дали свои плоды: многие деревья прижились, а на месте «асфальта» под окнами появляются красивые цветники.
Ленинский район, улица Красноармейская, дом №80
Дом, детали которого были не так давно покрашены в приятные пастельные цвета, уже известен горожанам. Помимо этого жильцы следят за цветниками, саженцами и детской площадкой.
Ул. Верхняя Черепановых, дома №19а, 21а, 23а, 27а
Постепенно во дворах этого дома старое оборудование заменяется на новое. Однако старое не выкидывают, а также пускают в дело: горка превратилась в оригинальные клумбы. Дома также подготовились к зиме: на одной из площадок установлена деревянная горка, которую с наступлением сезона будут заливать водой.
Ленинский р-н, улица Верхняя Черепановых, №31а, 33а
Дома также подготовились к зиме: на одной из площадок установлена деревянная горка, которую с наступлением сезона будут заливать водой.
Ленинский район, Нижняя Черепановых, д.19
Жильцы с удовольствием демонстрируют оригинальные рисунки в подъездах своего дома. Гостеприимный кот «разговаривает» с гостями на каждом этаже. Снаружи дома – ухоженные цветники.
Тагилстроевский район, улица Попова, дом №19
На этом объекте, последнем в списке, конкурсная комиссия оценивала подъезд, в котором местные жители находчиво обустроили каждый этаж. «Это же музей!» – восклицали участники смотра.