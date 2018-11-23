Как уберечь своего ребёнка от смерти и травм

Ребёнок тонет

Во-первых, сразу же вызывайте скорую помощь. Как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, медики понадобятся — либо для осмотра, либо для принятия мер по реанимации. Звонить желательно по номеру 103, который сразу же свяжет вас с местной станцией. Самостоятельно вытаскивать тонущего из воды можно, только если вы уверены в своих силах. Напомним, в июне военнослужащий из Нижнего Тагила во время отдыха в Крыму заметил, что его ребёнок тонет, попытался спасти, но погиб вместе с ним. Поэтому повторяем: только если вы уверены в своих силах!

Когда ребёнок окажется на берегу, постарайтесь оказать ему первую помощь, но только в том случае, если умеете это делать. Татьяна Фросина настоятельно рекомендует пройти курсы по оказанию первой помощи, чтобы быть готовым к ЧП.

«Не в интернете памятки читать, а получить практические навыки под руководством профессионалов», — подчёркивает медик.

Иначе, если вы начнёте оказывать неквалифицированную помощь, вы можете усугубить состояние ребёнка. Допустим, вы забудете перед началом процедур прочистить горло пострадавшего, и тогда во время приёма «рот в рот» лишь глубже задуете ему грязь, затрудняющую дыхание.