Как уберечь своего ребёнка от смерти и травм

Да, дома тоже опасно. Нет, у нас не паранойя. В конце июня в квартире жилого дома в центре Нижнего Тагила возник пожар. В это время там находился ребёнок, которого родители оставили одного, и спасся он, лишь благодаря мужчине, который проходил мимо, увидел происходящее и вывел его из квартиры. Спустя два дня в другом районе ребёнок, которого, по словам родителей, на несколько минут оставили в спальне, выпал из окна пятого этажа. Это только два случая для примера, но на самом деле такое случается очень часто. Вы должны помнить, что, оставляя ребёнка одного, вы лишаете себя возможности вовремя пресечь его опасные игры.
Окна должны быть оснащены замком или ограничителем, который не позволит ребёнку самостоятельно открыть их. Ещё можно снять ручки. Важно напомнить, что москитная сетка не является защитной преградой. Лучше всего заранее объяснить ребёнку, что подоконник — не место для игр.
«Если ставить маленького ребёнка возле окна, чтобы он посмотрел, как красиво на улице, не стоит потом удивляться, что для него подоконник становится площадкой для игр», — замечает Татьяна Фросина.
Что касается возможного пожара, на плитах тоже можно поставить ограничители, но и самому ребёнку надо понимать, какую опасность представляет огонь. Это вы должны объяснить сами. К тому же, маленького ребёнка не стоит оставлять без присмотра.