Доступный Нижний Тагил: ремонт по новым СНиПам, тест-драйв улиц и зоны комфорта

Тест-драйв городской среды

Схема работы, по которой представители администрации и общественники «тестируют» городскую среду, заключается в следующем: нужно выйти из дома, дойти до социального учреждения, получить какую-то услугу. С 2014 года, благодаря собираемой информации, разработана и реализуется «дорожная карта» по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов. При этом карта также ориентирована и на пожилых людей, и на семьи с детскими колясками.

Была проведена паспортизация 17 пунктов приема платежей МКУ «Служба правовых отношений»: именно здесь маломобильные граждане подают заявки на получение субсидий. В ряде пунктов доступности нет, но есть люди, которые оказывают помощь инвалидам, отметила Лия Мигунова.

Увеличилось количество объектов, актуализированных в АИС «Доступная среда». Если в прошлом году их было 49, то в этом – уже 96, сообщила начальник управления соцпрограмм.