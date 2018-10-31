Доступный Нижний Тагил: ремонт по новым СНиПам, тест-драйв улиц и зоны комфорта

Специалисты администрации обследуют жильё инвалидов на пригодность. По заверению Лии Мигуновой, организационных проблем в этом отношении нет, но есть – финансовые.
31 октября стало известно, что мэрия подготовило постановление о плане проведения обследований жилья, где проживают инвалиды, а также общее имущество МКД, где также присутствуют маломобильные жильцы.
Меры были предприняты в связи с реализацией постановления правительства Российской Федерации «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов».
По информации управления социальных программ и семейной политики, до конца текущего года муниципальная комиссия проведет обследование 13 жилых помещений в разных районах Нижнего Тагила.
В частности, специалисты проверят жилье на улицах Ярославская, Кузнецкого, Металлургов, Красноармейской, Октябрьском проспекте, Зерновой и других,уточнили в пресс-службе мэрии города.
Им предстоит выяснить насколько помещения соответствуют требованиям доступности, а также подготовить акты по результатам проверки. В дальнейшем будет получен перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения в МКД для нужд инвалидов. Однако это произойдет, если для данного переустройства будут технические возможности.
В период с 2019 до 2025 года в Нижнем Тагиле будут обследованы 315 жилых помещений частного жилищного фонда, где проживают тагильчане, передвигающиеся на колясках.