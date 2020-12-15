Как бы я решил проблему с мусором, если бы я был мэром Нижнего Тагила?

27 ноября 2018, 16:52

Задумавшись над мусорной проблемой, я начал искать ответ на вопрос: а как бы я поступил, будь я мэром Нижнего Тагила. И этот ответ я нашел.