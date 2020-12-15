Мнения
#новости#этотагил#мастрид#300лет
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December
Даешь Тагилу «Молока»! Нужно ли идти на новую постановку в Тагильскую драму
Вчера, 23:11
Лестница вместо сцены, обнаженные актеры и струящееся молоко.
Котская Морда
Театральный критик
December
Дед Мороз существует!
27 декабря 2018, 11:30
Сколько детей остаются без поздравления Деда Мороза, потому что некоторые родители считают, что чем раньше ребенку объяснить, что Дед Мороз не нас
Илья Тагильчанин
Общественник
November
Как бы я решил проблему с мусором, если бы я был мэром Нижнего Тагила?
27 ноября 2018, 16:52
Задумавшись над мусорной проблемой, я начал искать ответ на вопрос: а как бы я поступил, будь я мэром Нижнего Тагила. И этот ответ я нашел.
Илья Тагильчанин
Общественник
Инклюзивность – первый гвоздь в крышку гроба российского образования
23 ноября 2018, 12:52
Имея благую цель, инклюзивность в России не делает всех детей включёнными в процесс образования, а лишь усложняет и рушит и без того хрупкую систему.
Семён Семёнович
Учитель в школе Нижнего Тагила
Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение 
19 ноября 2018, 17:24
Тагильская часть интернета наводнена фотографиями и видео дороги в поселок Серебрянка. 17 ноября я осмотрел дорогу.
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
Как только дороги в России стали лучше, Росавтодор разрешил укладывать асфальт в снег
14 ноября 2018, 16:48
Почти 80% федеральных трасс были отремонтированы в 2018 году. Казалось бы, водителям можно облегченно выдохнуть, но не тут-то было!
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
Не навязывайте своих детей. Мы рожаем действительно для себя!
6 ноября 2018, 12:46
Открываю СМИ и вижу высказывания Глацких «Государство не просило рожать и вам никто не должен». И это правда! Мне и вам никто и ничего не должен!
Анна Межова
Председатель общественного движения «Нижнетагильский городской родительский комитет»
October
10 фактов о неизвестной Якутии
26 октября 2018, 17:21
Что вы знаете о Якутии? До этого опыта я знал очень мало: что она далеко и там холодно...
Павел Савенков
Путешественник
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле
22 октября 2018, 19:47
Мы живем на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле, каждый вечер у нас из крана бежит грязная вода. Вместо помощи - лишь пустые обещания от коммунальщиков.
Маша Выйская
Общественник
Зачистка свердловского главка. Подоплека
10 октября 2018, 14:48
Обыски в УВМД Екатеринбурга вновь всколыхнули новостную повестку. Происходящее напрямую связывают с кулуарной борьбой в полицейском главке региона.
Анатолий Смоленский
Обозреватель
Свердловским дорожным чиновникам стоит пройти стажировку у бизнесменов
1 октября 2018, 16:40
В основном я пишу только про Нижний Тагил. Но сейчас хочу рассказать вам о состоянии дорожно-уличной сети в Екатеринбурге.
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
March
Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной
24 марта 2018, 10:50
Каждый год в Нижнем Тагиле весна приходит внезапно. При наступлении плюсовых температур снежные завалы на дорогах начинают таять и затапливают город.
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
December
Дорога на Серебрянку. Как свердловские чиновники дурят президента
14 декабря 2017, 18:15
Недавно министр транспорта Свердловской области доложил о выполнении поручения президента по ремонту дороги в Серебрянку.
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
November
Повторный ремонт нужен дорогам Нижнего Тагила после работ «Уралстроймонтаж»
13 ноября 2017, 17:30
Тагильский подрядчик взял работу, в которой он вообще не разбирается. 
Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»
August
Детям – да! Наркотикам во власти – нет!
31 августа 2017, 20:45
Дорогие друзья, жители Нижнего Тагила! Призываем вас поддержать наше обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, направленное прот
Анна Межова
Председатель общественного движения «Нижнетагильский городской родительский комитет»
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