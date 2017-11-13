Повторный ремонт нужен дорогам Нижнего Тагила после работ «Уралстроймонтаж»

Тагильский подрядчик взял работу, в которой он вообще не разбирается. То есть «Уралстроймонтаж» - это контора, которая дороги строить вообще не умеет, и 2017 г. это показал. «УСМ» от жадности нахватал объемов, нахватал контрактов и вообще ничего сделать не смог правильно. Те объекты, которые они делали сам, - один ужас

13 ноября 2017, 17:30