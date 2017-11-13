Март
Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной
Каждый год в Нижнем Тагиле весна приходит внезапно. При наступлении устойчивых плюсовых температур снежные завалы на дорогах начинают таять и затапливают городские магистрали. И маленькие ямки на дорожном полотне через пару недель превращаются в кратеры и входы в подземный мир.24 марта, 10:50
Декабрь 2017
Дорога на Серебрянку. Как свердловские чиновники дурят президента
Недавно министр транспорта Свердловской области доложил о выполнении поручения президента по ремонту дороги в Серебрянку. А 14 декабря на пресс-конференции за эту дорогу Владимира Путина поблагодарил свердловский журналист.14 декабря 2017, 18:15
Ноябрь 2017
Повторный ремонт нужен дорогам Нижнего Тагила после работ «Уралстроймонтаж»
Тагильский подрядчик взял работу, в которой он вообще не разбирается. То есть «Уралстроймонтаж» - это контора, которая дороги строить вообще не умеет, и 2017 г. это показал. «УСМ» от жадности нахватал объемов, нахватал контрактов и вообще ничего сделать не смог правильно. Те объекты, которые они делали сам, - один ужас13 ноября 2017, 17:30