Дешево и сердито: как тагильчан убеждают, что не держат их за папуасов

И в целом это вполне логичная политика, так живут все крупнейшие предприятия мира: компенсируй свой вред. Однако в некоторых городах все это больше похоже на насмешку над жителями. Посмотрите, как раз в год ЕВРАЗ раздает в Нижнем Тагиле и Качканаре деньги на проекты от горожан. Например, год назад компания выделила 6,5 млн рублей для 20 проектов в двух городах (суммарная численность населения — около 380 тысяч человек, итого по 17 рублей на жителя города).
При этом в Тагиле гранты могут быть на сумму до 500 тысяч рублей (1,47 рубля на жителя города), а в Качканаре — до 300 тысяч (7,89 рубля на жителя города). Почему в Тагиле суммы грантов существенно ниже в исчислении на одного жителя? Как пиаровцы ЕВРАЗ посчитали, что качканарцам нужно больше средств на реализацию идей, чем тагильчанам? Можно посмотреть эту занятную методику?
В пансионате ветеранов и инвалидов «Тагильский» в рамках этой программы, например, появились экран и проектор для просмотра фильмов. На 515 постояльцев, которые имеют разные степени инвалидности, ЕВРАЗ потратил 500 тысяч рублей. По тысяче на человека, даже меньше.
У постояльцев нет современных инвалидных колясок и адаптивной среды, которые позволила бы вырваться из кандалов тяжелых недугов, но зато теперь есть экран и проектор для ностальгических просмотров советских фильмов. Смогут в тысячный раз посмотреть «Покровские ворота» и «Иронию судьбы». Можно думать только о прошлом, потому что в будущем только мрак и безнадега…
Конечно, ЕВРАЗ оказывает и реальную адресную помощь, например, компания выделила 1 млн рублей подопечным фонда «Живи, малыш» Егора Бычкова, который также владеет и агентством новостей «Между строк». Десятки подопечных фонда получили средства на борьбу за будущее из-за тяжелых болезней. Только важно понимать, что они возникают и из-за плохой экологии: научно доказано вредное воздействие на организм человека веществ, которые ЕВРАЗ НТМК обильно выбрасывает в тагильское небо.
Недавно управление по связям с общественностью ЕВРАЗа рапортовало, что предприятие в регионах присутствия «реализует масштабную экологическую программу: в 2018–2021 гг. вложения в природоохранные проекты составили $170 млн, а на период 2022–2025 гг. они оцениваются в сумму свыше $200 млн». Сколько из этих денег достается Нижнему Тагилу, если ежегодно состояние воздуха в городе ухудшается?
Это официальные данные: в 2018 году уровень загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле был низким, а после ежегодно повышался и сейчас находится на высоком уровне. Возникает вопрос — эти «вложения в природоохранные проекты» где? Вот конкретно в Тагиле? В ближайшее время предприятие обещало вложить 10 млрд рублей (~143 млн долларов) на улучшение экологи. Помните, что олигарх Роман Абрамович только на свои яхты потратил в 8 раз больше — 84,6 млрд рублей.
Так почему тагильчан это устраивает? Может быть, дело в том, что люди привыкли, что для них «что-то делается», но они не сравнивают это с масштабами причиняемого вреда? Ведь никто не заявляет о прямой связи состояния экологии с инвалидностью у новорожденных или с хроническими заболеваниями дыхательных путей, со смертностью от коронавируса, который бьет по самому слабому — как раз по органам дыхания.
До ежедневных замеров воздуха редакцией TagilCity.ru никто толком и не понимал, как часто тагильчане дышат опасными ядами в повышенной концентрации. Напомним, за полгода тагильчане дышали выбросами с превышением ПДК 72 дня из 183. Конечно, в городе есть и другие загрязнители воздуха — УВЗ, УХП, Планта и ВГОК. Но большую часть вредных веществ в тагильский воздух поставляет именно ЕВРАЗ НТМК — предприятие, работники которого дают возможность олигархам покупать футбольные клубы и яхты размером с авианосец.
При этом компания исправно платит штрафы за ущерб экологии в регионе по той просто причине, что их намного проще заплатить, чем что-то реально делать, потому что размеры этих штрафов ниже чем месячное обслуживание самой маленькой из яхт флотилии лондонца Абрамовича.
Для обозначения такой тактики давно придумано слово, и оно нехорошее — колониализм. Так в XIX и XX веках белые люди в пробковых шлемах обращались с населением разных «отсталых» стран и даже целых континентов — вытягивали из территории и ее населения все ресурсы, кидая взамен какие-то крохи. Сейчас подозрение в «неоколониализме» и игнорировании интересов местного населения — это клеймо и повод для бойкота компании, причина проблем с курсами ее акций на крупных торговых площадках. Уж кто-кто, а люди, живущие в Лондоне, об этом знать должны.
Но ЕВРАЗ по-прежнему не собирается переселять людей из неустановленной санитарно-защитной зоны и починить систему вентиляции на Коксохиме. Зато проводит марафоны в духе «беги за здоровьем» (бегать при этом предлагается в условия грязного воздуха, что выглядит уж совсем как издевательство) и считает, что тагильчанам этого достаточно, чтобы поверить, что их не держат за наивных туземцев. Нет, не достаточно.