Дешево и сердито: как тагильчан убеждают, что не держат их за папуасов

Так почему тагильчан это устраивает? Может быть, дело в том, что люди привыкли, что для них «что-то делается», но они не сравнивают это с масштабами причиняемого вреда? Ведь никто не заявляет о прямой связи состояния экологии с инвалидностью у новорожденных или с хроническими заболеваниями дыхательных путей, со смертностью от коронавируса, который бьет по самому слабому — как раз по органам дыхания.