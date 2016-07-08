Пара слов о том, почему Владислав Тетюхин не стал Почетным гражданином Нижнего Тагила

Подготовкой документов на выдвижение Владислава Валентиновича занималась я лично, как главный редактор портала TagilCity.ru, который, собственно, и был инициатором номинирования этого человека. Конечно, идея присудить звание Почетного гражданина Тетюхину витала в загрязненном металлургией тагильском воздухе еще в прошлом году. Тогда жители города активно подписывали петицию, созданную нашими коллегами-журналистами. Но бюрократическая машина не приемлет простоты волеизъявления через «интернеты»: для номинирования на звание нужно подготовить ряд бумажных документов.

Когда были подведены итоги Премии «Человек года-2016» и Тетюхин стал победителем в номинации за «Мудрость», мы начали готовить документы. Ну как начали. У меня было всего два дня, чтобы заполнить в должном виде полагающиеся бланки, собрать подписи нужных должностных лиц, подготовить анкету, биографию, портфолио, грамоты и, в конце концов, провести необходимые собрания коллективов. Кстати, от TagilCity.ru мы номинировали сразу 7 победителей Премии. Кто-то из них привозил нужные документы лично мне домой в 11 вечера, кто-то утром отпросился с работы, чтобы правильно заполнить все бланки...

Владислава Валентиновича нам пришлось долго убеждать: все знают, что этот человек чрезвычайно скромный и не охочий до славы и наград. Однако сотни и тысячи жителей города поддерживали этого человека, и он-таки дал добро и подписал документы.

Я летела к чиновникам буквально на крыльях: еще в прошлом году он говорил всем, что не достоин такого звания, а в этом году нам удалось его номинировать. Имя сотого по счету Почетного гражданина Нижнего Тагила для меня не представлялось какой-то тайной: я знала, что его имя написано в документах, которые лежали в папке среди других моих бумаг.

Да и накануне голосования мы с коллегами обсуждали его предполагаемый исход очень немногословно, в основном все дискуссии сводились к фразам «А кого еще выбирать?..», «Что, они дураки, что ли, Тетюхина не выбрать?..»,«У них разве есть варианты?..». Такой выбор казался не только очевидным, но и как никогда справедливым и не вызывающим никаких вопросов по поводу кандидатуры. Оказалось - показалось: депутаты выбрали не Тетюхина.

Люди - выдвинули. А депутаты - задвинули вот все, что я могла сказать в первые минуты после того, как узнала об итогах выбора Почетного гражданина.

Победителем голосования депутатов стал действующий депутат - Никита Беркутов, начальник коксохимического производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК». В городской думе он состоит в комиссии по социальной политике. К слову, председатель данной комиссии - также представитель НТМК: Владимир Радаев является председателем профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации металлургического предприятия. И тоже Почетный гражданин Нижнего Тагила.

В 2013 году Владимир Радаев был в числе членов жюри первой Премии «Человек года». Однако ежегодно состав жюри Премии менялся, и в 2016 году этого депутата в списке людей, голосовавших за номинантов, не было. Проголосовал бы Радаев за Тетюхина, если бы в этом году мы вновь пригласили его в жюри? Неизвестно.

После голосования депутатов мы решили опросить своих подписчиков. Результаты голосования тагильчан в соцсетях были противоположны решению народных избранников.

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Кстати, как в комиссии по социальной политики гордумы, так и в числе депутатов есть еще несколько металлургов: Алексей Пырин - директор НТМК по персоналу, Константин Шведов - главный специалист бюро развития производства технического управления.

В 2015 году - когда ЕВРАЗ отмечал свое 75-летие - звание Почетный гражданин получил генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. Вероятно, в этом году депутаты решили восстановить несправедливость и сделать счет 1:1, отдав звание металлургу.

Такая неприкрытая аффилированность никого из депутатов, однако, не смутила. Интересно, наши депутаты вообще понимают, что свою аффилированность с крупным бизнесом в приличном обществе принято как минимум не выставлять напоказ?

Да и кто мы, казалось бы, такие, чтобы обсуждать решение городской думы?.. Мы, на минутку, - те, кто эту думу сформировал. И в следующем году я лично буду очень внимательно изучать настоящие (а не предвыборные) заслуги перед Нижним Тагилом каждого из кандидатов, прежде чем поставить галочку в бюллетене. Кем же была выбрана дума? Нами - тысячами простых горожанам, которые пользуются разваливающимся бесплатным здравоохранением и ездят по разбитым дорогам? Или же миллиардерами-металлургами, которые давно уже вывезли свои семьи за границу и платят налоги не в бюджет России, а в бюджеты Европы?

Подумайте, много ли миллиардеров в стране? А много ли из них потратили свои миллиарды на улучшение жизни своих соотечественников? Нижний Тагил гордится своим меценатом и готов бороться за то, чтобы депутаты изменили свое решение и выбрали Почетным гражданином Владислава Тетюхина!

P.S. Я ни в коей мере не умаляю достоинства ни одного из кандидатов в Почетные граждане в этом или любом другом году. Однако ситуация получилась такая же, как с российской футбольной сборной: накосячили они, а стыдно перед людьми - мне.