Приключения у елок и бьюти-откровения: итоги первой недели года в Нижнем Тагиле

Каникулы закончились, и если вам было некогда читать новости, мы подготовили подборку самых важных событий и интересных текстов за начало января. Идеально подойдет для чтения во время утреннего кофе в первый рабочий день и станет поводом для обсуждений в обеденный перерыв.

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