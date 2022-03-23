Санкции против крупнейшего акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича стали причиной бегства из совета директоров компании сразу десяти человек. Похоже, никто не хочет больше иметь что-то общее с человеком, которого Британия списала со счетов.

После введения персональных санкций в отношении Абрамовича члены совета совета директоров ЕВРАЗа начали выходить из его состава, продемонстрировав удивительные навыки приема «бросится врассыпную». Среди них оказались Александр Абрамов, избранный Председателем совета директоров «Евраз Груп С. А.» в 2008 году и Александр Изосимов, состоявший в совете 10 лет. Александр Фролов проработал президентом ЕВРАЗа 14 лет, а в 2021 году стал неисполнительным членом совета директоров. Евгений Швидлер и Евгений Тененбаум также провели в совете почти полтора десятилетия. Карл Грубер и Майкл Пит должны были помочь в выделении угольных активов ЕВРАЗа в самостоятельный бизнес и выйти из совета в конце марта 2022 года, однако холдинг приостановил это изменение в структуре на неопределенный срок. Стивен Оделл до появления в 2021 году в ЕВРАЗе работал в автомобильных концернах, а в холдинге вошел в число независимых неисполнительных директоров компании. Дебора Гуджен в 2015 году возглавила комитет по аудиту, Мария Гордон вошла в Совет в качестве независимого неисполнительного директора с 1 февраля 2022 года. И все эти почтенные люди с дипломами престижных вузов и богатым опытом в менеджменте, которые должны были решать задачи бизнеса, практически одномоментно, толкаясь локтями, кинулись к выходу. Совет директоров ЕВРАЗа оказался в итоге не советом директоров, а советом потенциальных перебежчиков. Можно сказать, что в отношении Романа Абрамовича восторжествовала высшая справедливость. Десятки лет человек из кожи вон лез, чтобы понравится серьезным джентльменам в Лондоне. Приходилось во всем соответствовать роли прирученного туземца, «миллионера из трущоб», которому белые сахибы выдали путевку в жизнь и милостиво разрешили за большие деньги пожить рядом — закидывать мешки с золотом в сильно непрозрачный клубно-футбольный бизнес, покупать у «правильных» людей особняки, платить астрономические налоги и беспрекословно выписывать чеки на всякие «полезные дела». В результате англичане поступили так, как они всегда и поступали со всеми своими ручными туземцами — сказали «спасибо» и отвесили пинка. Абрамович теперь доказывает, что гражданство Португалии он получил законно и думает, как бы не лишиться свои яхт, а миллиарды, заработанные тагильскими рабочими и вложенные в футбольный клуб «Челси», остаются на британских островах навсегда. Сейчас уже явно поздно говорить, что эти деньги можно было бы сделать из Тагила более комфортный город с по-настоящему чистым воздухом (а не бумажными 4% снижения выбросов за год). И очевидно, трудно объяснить тагильчанам, почему крупнейший акционер компании, которая является главным загрязнителем атмосферы в их городе, считал, что лучше платить многомиллионные зарплаты английским специалистам по пинанию мяча, чем вкладываться в очистные сооружения. Еще труднее горожанам понять, глядя на то, как разбежался совет директоров ЕВРАЗа при первом взмахе санкционной дубинки, что теперь будет с управлением компанией и можно ли вообще такой менеджмент считать надежным и состоятельным. Ну в конце концов, не все обычные тагильчане знают в деталях историю колониализма и могут проецировать ее на происходящее в их родном городе. И увидеть пугающее сходство.

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