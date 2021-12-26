Топ самых странных звонков в редакцию

Иногда (на самом деле даже чаще, чем вы можете представить) нам звонят люди, которые случайно ошиблись номером. После таких звонков бывает смешно, а бывает и грустно.

Номера телефонов редакции — как офисный, так и мобильный — отображаются внизу каждой публикации. У каждого сотрудника подключён прием звонков на смартфоны, чтобы даже вне офиса, вечером или в выходные важные звонки от наших читателей были приняты. Приводим топ самых ярких историй, когда абоненты ошибались номером. Работа на севере Однажды отдел продаж получил заявку на размещение рекламы о вакансиях в северной части страны. Признаюсь, я не читаю каждый текст в момент появления его на сайте. Та публикация вышла поздним вечером и я ее не увидела в к моменту, когда уже с 7 утра строители, разнорабочие, штукатуры, маляры и другие желающие получить работу требовали с меня собеседование и подробности о работе. Поскольку в такое раннее время люди не стали пытать счастье на городском телефоне, они все вспомнили про мессенджеры и указанный ПОД новостью мобильный редакции. Проснувшись, я получила кучу вопросов: а можно ли с судимостью, а женщин на работу берёте (тут я чуть не попросила всех посмотреть), а когда можно начинать работать… Примечательно, что в тексте новости был жирно выделен телефон рекламодателя для справок. В результате клиент был доволен откликом, а у меня выдалось необычное утро. Отлов собак За этот год мы несколько раз оказывались службой, которая нужна была тагильчанам для отлова безнадзорных животных. Если кто-то с пониманием отнёсся к тому, что мы не занимаемся этими услугами, то были и крайне недовольные собеседники, которым требовалось срочно принять заявку. Всем удалось объяснить, что такую заявку можно озвучить в администрации района. А из некоторых историй даже получились публикации. Машинку подайте Во времена, когда местоположение твоего такси можно отслеживать по карте в режиме онлайн, ещё есть службы вызова такси по телефону — все-таки не все пользуются смартфонами. Иногда такой службой оказываемся и мы. Машинку подать не сможем, но хорошей дороги пожелаем. Тем более такие пробки в городе сейчас. Травка Этот разговор случился буквально на днях. Читательница вероятно увидела контекстную рекламу на сайте с услугами неких магазинов (аптек? знахарей?) и, звоня в редакцию, спросила без прелюдий «А у вас травка продаётся, да?». Как трава декабре, мы не барыги, что же такое случилось, раз нужна непременно какая-то трава — миллион ответов роился в голове. Наученная опытом, я сообщила, что человек ошибся номером и траву мы не продаём, что бы это ни значило. Женщина расстроилась. Звонок никуда Бывает, что собеседник и сам не знает, куда звонит. Нашёл в поиске нашу новость на беспокоящую тему — и звонит поделиться проблемой. «Я пьяный, а там собака бегает, ну куда я ее. Приезжайте, заберите». И через 10 минут — «Вы извините, я просто пьяный, а она вдруг кого-то покусает. Нет, не лает, мирная, никого не трогает. Вы извините, я выпил…». Или «А как доехать от автовокзала до техникума? Мы едем из села такого-то…». Или «Я прививку поставил и заболел! Вы напишите, напишите!»… Done. Сколько раз в попытках понять, как на наш номер вышли, я слушала целые исповеди — не сосчитать. С одной стороны, это занятно, но с другой — кто мы такие, чтобы отвлекать человека от вызова заветного такси или поиска той самой травки. Алло, здравствуйте, вы ошиблись номером, это редакция TagilCity.ru… Сейчас погуглим, на какой автобус вам сесть до техникума. А если вы хотите сообщить новость редакции — присылайте их на почту pressa@tagilcity.ru, в мессенджеры по номеру 89655104242, звоните 8(3435)499-334 или сообщайте в наших аккаунтах соцсетях.

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