Как бы я решил проблему с мусором, если бы я был мэром Нижнего Тагила?

Я бы начал зарабатывать деньги на мусоре и освободил бы тагильчан от уплаты услуги вывоза мусора! Каким образом бы я это сделал? С удовольствием своими словами отвечу на этот вопрос.

Набрав в поисковике «организация производства переработки пластика» я натолкнулся сначала на видео в Ютубе: тротуарная плитка из пластиковых отходов. В этом видео я увидел, что в одной из исправительных колоний Коми организовано производство тротуарной плитки из отходов пластика.

Ведь что составляют наши ежедневные отходы? В большей степени это пластиковая упаковка, в которой продаются продукты питания. Полиэтиленовые пакеты, пластиковые банки и бутылки, одноразовая посуда и т.д.

Также через поисковик, я нашел производителя оборудования для производства, Сколковский механический завод. Зайдя на их сайт, я написал в контакты письмо с просьбой прислать мне коммерческое предложение.

Мне прислали полный пакет документов со всеми расчетами: какой площади должны быть цеха, как должно стоять оборудование, какова производительность, сколько рабочих должно обслуживать это производство, какова себестоимость и ориентировочная прибыль и прайс на виды оборудования.

Из наших с Вами отходов благодаря этому производству можно делать: тротуарную плитку, водоотводные лотки, дорожные бордюры, облицовочную плитку, черепицу, канализационные люки, водосточные лотки, лежачие полицейские и даже пресс-форма для ритуальных услуг – надгробные памятники!

Примерная стоимость всего оборудования, необходимого для производства, составляет порядка 10-15 млн рублей.

Сумма для такого города как Нижний Тагил не такая уж и большая, при условии, что это производство:

Улучшит экологию. Сэкономит расходы тагильчан. Будет нести прибыль.

После этого я набрал в поисковике об оборудовании для переработки стекла, так как после пластика на втором месте - это стекло. Нашел первый же попавшийся бизнес-план производства стекло-мозаики в мини-цехе по переработке стекла. Думаю, в пределах 10 млн встанет и оборудование для переработки стекла. И лично я никогда не понимал и не понимаю, а что мешает создавать муниципалитету муниципальные предприятия, создавать новые рабочие места и пополнять казну доходом от реального дела? Ведь для казны города 20 млн вложений в новое собственное производство - это намного лучше, чем кому-то извне отдавать это фактически «золотое дно»!

Я считаю, что минусы города мы могли бы превращать в плюсы. Те же исправительные колонии могли бы стать мощнейшими производственными площадками, имея постоянный муниципальный заказ. С организацией предприятий, менеджмента наш город может стать мощнейшей производственной площадкой – нужно лишь задаться целью, организовать и сделать.