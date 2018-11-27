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Как бы я решил проблему с мусором, если бы я был мэром Нижнего Тагила?
Мнение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Илья Тагильчанин
Общественник

Как бы я решил проблему с мусором, если бы я был мэром Нижнего Тагила?Мнение

Сегодня, 16:52
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