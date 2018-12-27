Дед Мороз существует!

Некоторые родители считают, что именно вот этот взрослый и жесткий мир настоящий, а детство – лишь небольшой промежуток времени, которому и не стоит уделять внимание. Все это от недостатка любви к этим родителям, когда они были детьми. И как часто добрый, веселый и жизнерадостный ребенок, взрослея, становится жестким, прагматичным и безыдейным. Но так ли это на самом деле? На самом деле весь мир и вся жизнь – это до сих пор неразгаданная загадка, и ни один человек на Земле не знает на нее ответов.

Поэтому у детей нужно воспитывать чувство окружающей нас тайны, которую не может отгадать никто. И величайшая тайна человека – это Любовь. Одним из символов Любви, Любви природы к человеку и Любви Создателя Творца является Дед Мороз, считает Илья Тагильчанин.

Как появился первый Дед Мороз. Представьте себе лютый мороз, градусов 35-40. Деревня. В домах топят печи. И вот, некий старичок-мужичок придумал порадовать и себя, и детишек своей деревни. Найдя старую красную ткань, он сшил из нее кафтан и мешок. Собрал все игрушки, оставшиеся от детей. Для придания образа и, чтобы его не узнали, сделал из белой шерсти бороду, оделся и пошел в мороз. Когда он стучал в окна каждого дома, хозяева сначала с гневом спрашивали, кто это там по ночи ходит, отдыхать не дает. Но выглянув в окно, узнавали своего соседа, который был всем известным, уважаемым человеком.

«Открывайте хозяева, это Дед Мороз, гостинцы дарить детишкам принес!». Дети, услышав слова про гостинцы, радостно бежали к нему навстречу, не веря своим глазам и ушам. Зима, лютый мороз, на улице не погулять, в доме скука – а тут какой-то дядька пришел и подарки принес. Загадывал загадки, дети, отвечая, получали подарки. Пели народные, новогодние песни, танцевали. И та игрушка, что еще только что в одном доме лежала никому не нужная, приносила невероятное счастье ребенку.

И с этого дня начинался его Новый Год как новая жизнь! И стали они ждать Новый Год и прихода Деда Мороза как чуда, как сказки, как волшебства. И что это, как не волшебство?

Посторонний человек приходит и дарит радость и подарки детям соседа? Разве это не волшебство? Посторонний человек, серьезный в этой жесткой жизни, а раньше она была еще жестче, надевает театральный костюм, меняет внешность, голос и ведет себя как ребенок – разве это не волшебство? Любовь – разве это не волшебство?

Кто же такой современный Дед Мороз? Это друг, готовый сыграть роль, чтобы порадовать детей своего друга. Это любящий отец, который дорожит детством и считает его лучшим временем жизни. Это повзрослевший ребенок, который и сам когда-то ждал чудес и хотел в них верить, но, вероятно, ему этого чуда не дали. Настоящий ли он? Конечно настоящий! Это настоящий живой человек, в котором горит огонь веры, надежды и любви. Если оглянуться вокруг, людей много, но много ли по-настоящему любящих, верящих и надеющихся?

Дед Мороз существует в сознании тех, кто верит в сказку, мечту и Любовь.

И лучшее, что Вы можете оставить после себя своим детям это не что-то материальное, а именно веру в сказку, в мечту и в Любовь.

С каждым Новым Годом Ваш ребенок становится взрослее, и его детство становится уже не реальностью, а воспоминанием. Дорожите этим мгновением! Оно бесценно!