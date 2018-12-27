Дед Мороз существует!Мнение
Сколько детей остаются без поздравления Деда Мороза, потому что некоторые родители считают, что чем раньше ребенку объяснить, что Дед Мороз ненастоящий, тем лучше.
Некоторые родители считают, что именно вот этот взрослый и жесткий мир настоящий, а детство – лишь небольшой промежуток времени, которому и не стоит уделять внимание. Все это от недостатка любви к этим родителям, когда они были детьми. И как часто добрый, веселый и жизнерадостный ребенок, взрослея, становится жестким, прагматичным и безыдейным. Но так ли это на самом деле? На самом деле весь мир и вся жизнь – это до сих пор неразгаданная загадка, и ни один человек на Земле не знает на нее ответов.
Поэтому у детей нужно воспитывать чувство окружающей нас тайны, которую не может отгадать никто. И величайшая тайна человека – это Любовь. Одним из символов Любви, Любви природы к человеку и Любви Создателя Творца является Дед Мороз, считает Илья Тагильчанин.
Как появился первый Дед Мороз. Представьте себе лютый мороз, градусов 35-40. Деревня. В домах топят печи. И вот, некий старичок-мужичок придумал порадовать и себя, и детишек своей деревни. Найдя старую красную ткань, он сшил из нее кафтан и мешок. Собрал все игрушки, оставшиеся от детей. Для придания образа и, чтобы его не узнали, сделал из белой шерсти бороду, оделся и пошел в мороз. Когда он стучал в окна каждого дома, хозяева сначала с гневом спрашивали, кто это там по ночи ходит, отдыхать не дает. Но выглянув в окно, узнавали своего соседа, который был всем известным, уважаемым человеком.
«Открывайте хозяева, это Дед Мороз, гостинцы дарить детишкам принес!». Дети, услышав слова про гостинцы, радостно бежали к нему навстречу, не веря своим глазам и ушам. Зима, лютый мороз, на улице не погулять, в доме скука – а тут какой-то дядька пришел и подарки принес. Загадывал загадки, дети, отвечая, получали подарки. Пели народные, новогодние песни, танцевали. И та игрушка, что еще только что в одном доме лежала никому не нужная, приносила невероятное счастье ребенку.
И с этого дня начинался его Новый Год как новая жизнь! И стали они ждать Новый Год и прихода Деда Мороза как чуда, как сказки, как волшебства. И что это, как не волшебство?
Посторонний человек приходит и дарит радость и подарки детям соседа? Разве это не волшебство? Посторонний человек, серьезный в этой жесткой жизни, а раньше она была еще жестче, надевает театральный костюм, меняет внешность, голос и ведет себя как ребенок – разве это не волшебство? Любовь – разве это не волшебство?
Кто же такой современный Дед Мороз? Это друг, готовый сыграть роль, чтобы порадовать детей своего друга. Это любящий отец, который дорожит детством и считает его лучшим временем жизни. Это повзрослевший ребенок, который и сам когда-то ждал чудес и хотел в них верить, но, вероятно, ему этого чуда не дали. Настоящий ли он? Конечно настоящий! Это настоящий живой человек, в котором горит огонь веры, надежды и любви. Если оглянуться вокруг, людей много, но много ли по-настоящему любящих, верящих и надеющихся?
Дед Мороз существует в сознании тех, кто верит в сказку, мечту и Любовь.
И лучшее, что Вы можете оставить после себя своим детям это не что-то материальное, а именно веру в сказку, в мечту и в Любовь.
С каждым Новым Годом Ваш ребенок становится взрослее, и его детство становится уже не реальностью, а воспоминанием. Дорожите этим мгновением! Оно бесценно!
Дед Мороз Илья Тагильчанин.
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