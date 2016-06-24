В Тунисе всё спокойно. Чего опасаться российским туристам?

Путёвки мы приобрели за три месяца (это позволило сэкономить немалые деньги), и перед самым вылетом родственники, насмотревшись телевиденья, в панике начали отговаривать нас от путешествия.

Отказываться мы не собирались. Хотя одна девушка, с которой мы познакомились на стыковке рейсов в Москве, поведала о том, что она вернула путёвки в Тунис и теперь возвращается с ребенком из Черногории. Деньги ей никто не вернул, но она собирается судиться с туроператором. Сомневаюсь, что это будет успешно, т.к. никаких официальных заявлений об опасностях фактически не было, объективных причин, следовательно, тоже. Это ее личное решение.

Я поступила проще. Просто ввела в англоязычный Google запрос “Tunisia terrorists” и не нашла ни одной новости или статьи на эту тему, датированной позже, чем 2015 год. Мне было достаточно этой информации.

И в туристических кварталах, и в жилой зоне очень много полицейских, многие из них с автоматами. Большое количество блок-постов, при входах в отели – рамки металлоискателей, машины при выезде на территорию тщательным образом осматривают. Да, это для успокоения туристов, но и местные уверены, что они в безопасности.

Мы ездили ночью в центр Хаммамета, и да, там кроме нас, была еще пара европейцев и сотни и тысячи местных. В период сильной жары, но особенно в период Рамадана, когда кушать можно только после заката солнца, жизнь там начинается ночью. Мы даже заглянули в местную кулинарию, у которой стояла очередь, чтоб попробовать, что же там такое вкусненькое продают, что вызывает такой ажиотаж у местных. Сладости были чудесные.

Пьяных нигде не было, ни одного, даже русские вели себя на удивление прилично. Страна мусульманская, никто не пьет, все курят. Но по закону гашиш там запрещен. Потребление наркотиков карается в Тунисе тюремным заключением на срок от 5 лет, а распространение - от 10 лет; при этом поблажек иностранным гражданам не делается.

Однако это не мешало местным таксистам предлагать всем желающим приобрести дурман. Некоторые русские думают, что там это законно. Нет, не покупайте и не употребляйте - можете сесть в тюрьму. Кстати, 80-летний экс-президент и его жена, сбежавшие в Саудовскую Аравию после государственного переворота в 2011 году, были заочно осуждены за хищение 8,2 млн евро, хранение оружия и наркотиков на 50 лет.

Еще мы брали на день машину в аренду и ездили через печально известный г. Сусс в г. Монастир и в г. Эль-Джем. Посмотрели мавзолей президента, по своей помпезности больше напоминающий Тадж-Махал, древнюю мечеть-крепость и Колизей, амфитеатр, такой же как в Риме, но лучше сохранившийся. Кстати, в нём снимали фильм «Гладиатор» - впечатляющее место.

Опасно было в Суссе, но не потому, что именно там произошла в прошлом году та ужасная трагедия с убитыми туристами, а было страшновато именно ехать по дорогам из-за бесчисленного множества мотороллеров, водители которых никогда в жизни не слыхали про ПДД.

Кстати, ПДД там вообще никто не соблюдает, так что переходить дорогу по пешеходному переходу нужно тоже очень осторожно.

Трассы платные, дороги очень хорошие. Но, опять же, мы видели перевернутый грузовик на обочине. Нас при движении с максимально разрешенной скоростью в 110 км/ч обгоняли практически все.

Даже местные гаишники останавливали, проверяли документы на машину, но их при этом нисколько не смутило то, что дети сидели без кресел, а трёхлетняя дочь находилась у меня на коленях на переднем пассажирском сиденье.

Для перемещения приходилось пользоваться навигатором, но интернет в роуминге стоит просто бешеных денег: 5000 рублей за 30 мегабайт! Поэтому с помощью вай-фая в отеле я просто закачала приложение и карту Туниса в свой смартфон, и навигация прекрасно работала офф-лайн. Это очень просто.

Может быть, стоило брать автобусную экскурсию, меньше риска? Спокойно доехать, послушать экскурсию и обратно?

Во-первых, на машине просто комфортнее, мы посетили 3 места, а не одно, и тратили столько времени, сколько захотим. В Колизее мы были одни на весь Колизей в отсутствии организованных групп.

Во-вторых автобус дороже. На нашу компанию экскурсия обходилась примерно в 115 долларов. Причем гид сначала убедил меня, что это дешевле, чем машина, сообщив, что аренда стоит 70 долларов в сутки плюс залог 700 долларов. Я даже оплатила ему экскурсию, но деньги ему пришлось вернуть. На самом деле не самая дешевая, а новая машина с кондиционером обошлась всего в 40 долларов в сутки, но при желании можно найти и за 20, и дешевле - и никакого залога. Бензин стоит 75 центов за литр (49 рублей против тагильских 33-35 рублей). То есть на машину плюс бензин мы потратили как на экскурсию на двоих, а нас было шестеро.

Здесь даже русские гиды ухищряются как могут.

Сдачу могут недосдать, обменные курсы валют - грабительские, но даже при обмене валюты можно торговаться и выручить пару тройку долларов, а то и больше.

Кто бывал в Турции или Египте - с этим знаком, менталитет там примерно такой же.

Для тех, кто не любит торговаться – большинство магазинов имеет фиксированные цены. Мы, конечно, ходили на рынки. Как и везде, есть пляжные вымогатели, продающие фрукты, но их немного, мы видели всего двух за всё время.

Да, действительно, некоторые отели стоят полупустые. Мы также одни были и в аквапарке, и в парке развлечений карусели запускали специально для нас, часть аттракционов вообще не работала, на пляже отеля половина лежаков всегда была свободна. Конечно, часть людей испугалась и не полетела в Тунис. Но русских всё равно очень-очень много, чуть ли не половина отдыхающих.

Но на самом деле такое затишье объяснимо тремя вещами. Во-первых, был Рамадан, поэтому мусульмане в это время сидят по домам и не путешествуют. Их в мире большинство, поэтому по всему миру поток туристов уменьшился. Во-вторых, был не совсем сезон - уже к концу нашего отдыха людей стало намного больше, на ужине было сложно найти свободный столик. И, в-третьих, Чемпионат Европы по футболу во Франции собрал в это время европейцев у себя. Даже в Тунисе местные бары были по вечерам переполнены болельщиками - и туристами, и местными.