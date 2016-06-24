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В Тунисе всё спокойно. Чего опасаться российским туристам?
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ирина Гольмгрейн
Региональный директор холдинга 1MediaInvest по Уральскому и Сибирскому федеральным округам

В Тунисе всё спокойно. Чего опасаться российским туристам?Мнение

24 июня 2016, 18:25
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