(Не очень) «Загадочное ночное убийство собаки»

Сам Молодежный, несмотря на угрозы тотального ремонта и реконструкции, тоже не особо-то преобразился. По крайней мере, я не нашел разницы, разве что некое подобие буфета появилось. С кофиём и пиццей. Не рискнул что-то там пробовать.
Есть люди, которые уверяют мою Морду, что вот раньше (читай, после того, как, наконец-то, распрощались с господином Вейде) труппа молодежного ходила в потёмках, не понимая что и как они хотят рассказать своему зрителю.
Но сейчас, мол, всё наладится и вообще будет, как в лучших домах ЛондОна. Тем более, открытие сезона, обновление в труппе и руководстве. А премьерка про сдохшую собачатинку — так вообще на уровне гражданина Богомолова (это который муж Собчак, типа крутой театральный реж).
Я поверил (нет). Сел, жду, когда удивлять будут. Иииии… Для тех, кто боится спойлеров и моих ругательств, краткое мнение. «Убийство» — занимательное современное драмеди (трагиком, комедия+драма) на тему социальной адаптации и взросления человека с ментальным расстройством. В наличии: интересный запоминающийся визуальный язык, современные приёмы драматургии (это вам не на классику сходить, тут символизмом пахнет), интересные персонажи, относительно блестящая актёрская игра, электронная музыка, отсылки на Теорию Большого взрыва и христианство, красивый свет и дым-машина. Разбираться в тонкостях мироустройства главного героя — очень интересно. Вам хочется узнать, почему красные машины — это хорошо, а коричневые и желтые — плохо? Мне — очень. Жаль, так и не скажут.
Прям-таки супер глубоких и оригинальных мыслей рядом с трупиком собачки не закопано. Но. Скоротать вечер без сожалений — годится.
Внимание, далее спойлеры!!! Во-первых, «Убийство собаки» ни кота не детектив. На самом деле, я об этом догадывался и не очень-то огорчился. Это значит только то, что нам, по большому счёту, наплевать, кто злостно заколол садовыми вилами бедную зверушку. Убийство — всего лишь точка отсчёта, событие, переворачивающее логичную жизнь главного героя — Кристофера Буна — подростка 15 лет из английской глубинки.
У Кристофера — то ли синдром Аспергера, то ли просто аутизм, толком не говорится. Сам автор романа — Марк Хэддон — признался, что и сам не знает, чем там его герой страдает. Он же писатель, а не врач. В чём выражается особенность Кристофера? Он асоциален, зациклен на деталях, страдает энурезом, абсолютно честен, гениален в точных науках, ненавидит, когда его трогают, мечтает стать космонавтом, так как в космосе нет надоедливых и странных людишек. А ещё у него, судя по всему, эйдетическая память. Кто смотрел «Теорию Большого взрыва» — Шэлдон Купер явно списан с Кристофера. Весьма оригинальный парень, короче.
Кристофер приходит к соседке миссис Ширс поиграть с собакой, а её убили. Собаку, то есть. Он, вполне логично, хочет найти убийцу, дабы тот сел в тюрьму. Всё, как полагается. А ещё написать про это дело детективный автобиографический роман, с самим Кристофером в роли Шерлока Холмса и доктора Ватсона в одном лице.
Но почему-то молодого, подающего надежды сыщика никто не поддерживает в этом желании. Ни сама хозяйка псинки, ни отец, ни полиция. Очень настоятельно советуют не совать свой нос в чужие дела.
Благодаря паре нехитрых логических выводов, Кристофер приходит к мысли, что близко знать, но при этом очень сильно не любить собаку мог только бывший муж миссис Ширс — Роджер. Папа Кристофера — Эд — данного субъекта почему-то сильно не любит. Быстрый опрос пары соседей — и выясняется, что именно с Роджером изменяла мужу мама Кристофера Джуди.
А вскоре всплывает правда, что она уже два года как живёт с Роджером в Лондоне и регулярно, каждую неделю пишет письма сыну. А Эд их прячет. Так как сказал Кристоферу, что его мама умерла. Сам Эд признается, что ходил «дружить» к миссис Ширс (после развода, разумеется), но что-то не заладилось, и он в гневе прибил бедного пса. Такая типикал свингер Санта-Барбара на минималках.
Кристофер в шоке, возможно, впервые в жизни. Он делает логичный, по его мнению, вывод, что раз отец способен убить в гневе пса, то может убить и сына. Тем более, что ругаются они регулярно. Кристофер в ужасе. Каким-то чудом он умудряется добраться до Лондона, для него это невероятный подвиг, сами понимаете. Там, озябшего, грязного и усталого, буквально среди мусорных мешков, его находит Джуди.
Мама подбирает своё трудное чадо. Роджер, в чьем доме она живёт, закономерно не особо рад сложившейся ситуации. Очень, прям очень-очень внезапно Кристофер вспоминает, что он так-то должен на следующей неделе дома сдать выпускные экзамены по математике, чтобы досрочно окончить школу и пойти в универ. Джуди не совсем готова всё бросить и куда-то зачем-то ехать, у взрослых людей так бывает, если они обременены такой штукой, как работа. Но Роджер просто тупо собирает её вещи и выставляет обоих к котам собачьим.
Кристофер с мамой возвращается в свой городишко, с трудом — из-за стресса — сдает экзамен. Эд приносит ему в качестве извинений подарок — собаку (настоящую, живую, блестяще играющую свою роль 2-х месячного щенка, кстати). Все мирятся, родители стискивают Кристофера в тисках близости, хэппи энд!!! Как вы понимаете, история не очень хитрая.
Мораль: не лги, не мочи вилами ни в чем неповинных собак, не гуляй на стороне, цени семью, какая бы она ни была, ведь потерять её гораздо легче, чем обрести. А еще сверху накинуто немного отсылочек на мученичество Христа, даже расшифровку имени дают, хотя ничего такого не было в пьесе (может было в романе, мне лень проверять). Мол, смотрите, у нас свой парень не от мира сего и у него есть свой Иуда и своя Мария Магдалена.
Где-то здесь начинаются во-вторых, в-третьих и в-четвертых. Так как эти пункты конкретно в этой постановке очень сложно отделить друг от друга. Режиссура, визуал и актёрская игра.
Действо очень напоминает фильмы Уэса Андерсона: этакий свой странный мир, населённый чудаковатыми, карикатурными персонажами, состоящий сплошь из условностей, намеренной нереалистичности, инфантильности. Главный герой — единственный нормально одетый (кстати, штаны и рукава у него подозрительно песочно-коричневые, а Кристофер вроде как терпеть не может этот цвет) человек, что подчёркивает его безмерное одиночество.
Вокруг одни ходячие функции, огромные костюмы, в которых сложно найти живых людей. Словно он в окружении игрушек, оживленных воображением. Кстати говоря, иногда они ведут себя именно так: то рассказывают биографию, основанную на сюжете «Крепкого орешка», то понарошку дерутся, то рушат четвертую стену, взаимодействуя со зрителем, снимая оболочку, то просто совершают нереалистичные и нелогичные, с точки зрения живого человека, действия. Мир крутится вокруг главного персонажа — 15-летнего аутиста Кристофера Буна.
Что интересно, декорация сцены подозрительно напоминает «мягкую комнату» в психушке, по крайней мере, в том виде, как её показывают в кино. Только чёрная, а не белая. При должном уровне владения СПГС, можно углядеть в этом следующее: Кристофер сидит себе спокойно в больничке, накачанный по самые брови таблетками, и ловит галлюцинации. Люди вокруг — плод его воображения, мечты обрести нормальную семью.
Кстати, если исходить из этой теории — скомканный финал и приторный хэппи энд начинают казаться логичными. Что за экзамен, откуда он взялся? Почему, если он так важен, то ты про него не думал всё это время? Вот ты говоришь, что мечтаешь уехать от всех подальше в универ (совершенно внезапно), а вот ты уже весь в объятиях (человек, который не любит прикосновения) родителей, и вроде как уже никуда не собираешься.
Но всё хорошо, если считать, что он в психушке. Он же не в себе, это всего лишь мечта, а не реальность. В пользу этой теории заговора так же говорит тот факт, что в конце он тоже одевает карикатурный странный костюм «взрослого», состоящий из элементов одежды родителей, как бы вливаясь в эту нереальность, галлюциногенность происходящего. Понятно, что подразумевалось, что он просто тупо наконец-то принял их такими, какие они есть. Но поверьте, на месте Кристофера, вам бы не захотелось становиться частью этого странного «взрослого» мира.
Вообще, если сравнивать с оригинальной пьесой Саймона Стивенса, странный, скомканный финал — одно из главных отличий. Роджер не сразу выгоняет Джуди с Кристофером, поначалу он хоть как-то пытается наладить контакт — то есть он не выставлен, как однозначный козёл. Родители по итогу не сходятся, живут так, как и многие люди в разводе, каждый у себя, но хотя бы в одном городе, деля ребёнка пополам, не угнетая и не пороча друг друга. В паритете, так сказать. Пресловутый экзамен не сваливается, как вьетконговец на голову, про него талдычат постоянно, чуть ли не с первых страниц.
Прошедший через самостоятельную поездку, расследование убийства, ужасные и непонятные сложности сексуальной и семейной жизни взрослых, Кристофер через этот экзамен, готовится к выходу в самостоятельную жизнь. Где он будет сам отвечать за себя и свои поступки. И где его ждут ещё более сложные и непонятные штуки.
Вот вроде какие-то детали, но вместо семейного ни с того ни с сего приторного воссоединения, мы получаем реалистичную историю взросления и закономерного отрыва в самостоятельную жизнь. Подальше от всей этой свингер пати. На всякий случай. Ну их, взрослых этих.
Еще одно огромное отличие: по пьесе все внутренние умозаключения Кристофера читает из его книги школьная учительница. И всё, что происходит — это часть спектакля по этой самой книге. То есть, все персонажи знают, что они на самом деле не настоящие люди, а актёры. И ведут себя соответственно.
В постановке Антона Бутакова — стороннего рассказчика нет. За всё отдувается Влас Корепанов, играющий Кристофера. Поэтому он существует в двух «агрегатных состояниях»: более менее адекватного, но дотошного до деталей рассказчика, и, собственно, подростка-аутиста. Понимает ли его персонаж, что он персонаж, или, что он в психушке — непонятно. И почему его внутреннее я, которое вроде должно быть сложнее, наоборот более социально адекватное? Внешне это выглядит так: когда Влас читает свой дневник — это просто стоящий, как истукан, Влас; во втором случае, это тот же истукан, но которому кто-то отвесил пенделя, и он замер в момент удара. Глаза таращит, грудь вперёд, руки слегка в сторону. Всё. Вся актёрская игра на этом кончается.
Мне сказали, что это такая актёрская сверхзадача, как была у Фёдора Бондарчука в «Даун Хаусе». Типа, играть не шевелясь, не реагируя эмоционально, всё такое. Высший пилотаж актёрской игры. А Джим Парсонс, Дастин Хоффман, Тай Шеридан и Эйса Баттерфилд — могут пойти лесом. Их аутисты-аспергеры — это отстой какой-то попсовый. Ну, ладно, видимо я не на тех актёров ориентируюсь.
Но Бондарчук, несмотря на мою не особую к нему любовь, тоже на самом деле не совсем так играет. Он расслаблен, дико харизматичен. Он как-то может одним только голосом произвести впечатление человека, по которому совершенно невозможно понять, то ли он гений, то ли полный идиот. И это подчёркивает абсурдность окружающего мира.
Деревянные игрушечки «Убийства собаки» работать с голосом не умеют, поэтому по-настоящему хорошо смотрятся только те сцены, где нужно либо молчать, играть пластикой, либо есть хоть какое-то действие во время диалога. Сцена с космонавтом, где общение Кристофера с людьми сравнивается с контактом человечества с внеземным разумом. Эд, отмывающий сына от рвоты. Или попытка родителей помириться, когда важно только событие — коснутся ли они друг друга или нет. Ну, или хотя бы финал, где они таки условно мирятся, объединяясь через любовь к сыну. Роджер, ловящий луч света. Вот это всё — хорошие сцены.
Там, где сцена сводится к диалогу без действия — происходит что-то ужасное. Святые котята, Эд даже выругаться от всего сердца нормально не может, какая уж тут родительская любовь? Коротко: Экстатический приход Пастора — 10 аллилуй из 10.
Роджер — самый смешной условный мужицкий мужик. Почему все остальные не такие же яркие? Джуди — единственный персонаж с длинным текстом, который знает, как его вообще правильно читать, что такое интонация, ритм, смысловое деление, акценты… Тиховато, правда.
Музыка хорошая, я даже узнал пару треков, но котаны страдают отсутствием краткосрочной памяти — я ни кота не запомнил. Наверно что-то с этим нужно сделать. В том смысле, что хороший! запоминающийся! саундтрек — это важно.
Кстати, о саундтреке. Полицейский, играющий в Contra — это, конечно, прикольно, но неужели на восьмибитной приставке больше не было других игр? Здесь Contra, в Снегурушке Contra. Куда еще воткнёте? Представляете, там ещё был «Супер Марио» с очень узнаваемой музыкой, «Танчики»…
Чуть-чуть добавить логики в кульминацию — и всё будет хорошо. Не должно быть сюжетных дыр, у вас же история про супер логичного парня, не забывайте.
Уровень Богомолова? Ещё пока нет.