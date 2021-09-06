(Не очень) «Загадочное ночное убийство собаки»

Но всё хорошо, если считать, что он в психушке. Он же не в себе, это всего лишь мечта, а не реальность. В пользу этой теории заговора так же говорит тот факт, что в конце он тоже одевает карикатурный странный костюм «взрослого», состоящий из элементов одежды родителей, как бы вливаясь в эту нереальность, галлюциногенность происходящего. Понятно, что подразумевалось, что он просто тупо наконец-то принял их такими, какие они есть. Но поверьте, на месте Кристофера, вам бы не захотелось становиться частью этого странного «взрослого» мира.