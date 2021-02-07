Говорит и показывает! Новый спектакль в тагильском Молодежном театре

Как-то всё это сложно, да? Короче, «Говорит! Тагил» — это не классический театр, не пьеса, тут нет сквозной истории. И в этом главное достоинство и главный же недостаток. Если хотите чуть ближе узнать любимых актёров, понять, чем они живут, чем дышат, что они вообще за люди-то такие — быстрее бегите. Если надеетесь узнать какие-то нереальные философские откровения — не бегите. Нет их там. Спектакль похож на посиделки за бутылочкой вечерком с друзьями, когда все треплются одновременно обо всем и ни о чем. Это не плохо. Это так, как оно есть.