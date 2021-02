Говорит и показывает! Новый спектакль в тагильском Молодежном театре

Прошлые выходные я посвятил очередному набегу в сторону Вагонки. В этот раз местные театралы радовали премьерой некого действа под названием «Говорит! Тагил».

Чёрт его знает, почему оно так называется и странно пишется (местные Вагончике понты, наверное). Самое главное, что нужно знать — этот спектакль в общем-то не про Тагил. И даже не совсем про историю Тагила. Скорее, просто о людях. А люди, как известно, вроде как везде разные, но всё-таки одинаковые. Что порадовало — народу в этот раз было много. Но не больше половины зала, всё, как положено по закону эпидвремени. Можно было бы подумать, что сказалось благотворное влияние моего предыдущего очерка (статьи, отзыва, эссе, нужное подчеркнуть), но не будем тешить свое ©котское самолюбие — это не так. В Новый молодёжный реально ходят люди. Это замечательно. Но видимо, по большей части, только на премьеры. Это огорчительно. Приземлившись в креслице, мы видим на сцене постамент памятника Черепановым. За ним непременный тагильский дым и не такие уж непременные, скорее даже редкие из-за того же дыма, звёздочки. Всё из этого будет так или иначе обыграно, но в самом постаменте, на верху которого немного торчат ноги статуи, можно сказать уже заложен главный смысл постановки, описанный мной еще в первом абзаце. Это не официальная история, это часть, на которой эта история стоит. Как надгробие на костях. По словам главного режиссера Антона Бутакова (в интервью каналу «Телекон», кто не знает, есть у нас такое телевидение в Тагиле), они долго не могли определиться к какому жанру отнести то, что у них получается. В итоге обозвали свое творение «Большим театральным Stand Up’ом». Что это значит? Большая часть постановки — это кто-то один из актёров стоит на сцене один и рассказывает историю. Настоящую, из его реальной жизни, или слегка выдуманную, скомпилированную из нескольких похожих, в том числе присланных самими тагильчанами. Про что эти истории? Спектакль делится на три части: любовь, смерть, дым. Причем с дыма всё начинается (с чего же ещё? Плохая экология — это первое, что приходит на ум при упоминании Тагила), продолжается любовью, затем смертью, и зацикливается снова дымом. Другая часть спектакля — это массовые, «исторические» сцены. Две из них — это этакое погружение в толпу, вливание и растворение в людских судьбах, — это самое начало и самый конец постановки. Парочка — сугубо атмосферных, типа дискотеки в «Металлург-Форуме». И две чисто трагических, с ощущением близости смерти. Именно эти две сцены не дают спектаклю уйти в совсем космополитичную историю. Именно эти две сцены приземляют нас обратно в Тагил. Есть вопросы у некоторых граждан, этично ли показывать и рассказывать о реальных людях со сцены. Не знаю. Ничего ужасного и неэтичного я там не увидел. Но меня не очень зацепило, а вот люди постарше, кто был в зале, кто помнит, те урыдались. Как-то всё это сложно, да? Короче, «Говорит! Тагил» — это не классический театр, не пьеса, тут нет сквозной истории. И в этом главное достоинство и главный же недостаток. Если хотите чуть ближе узнать любимых актёров, понять, чем они живут, чем дышат, что они вообще за люди-то такие — быстрее бегите. Если надеетесь узнать какие-то нереальные философские откровения — не бегите. Нет их там. Спектакль похож на посиделки за бутылочкой вечерком с друзьями, когда все треплются одновременно обо всем и ни о чем. Это не плохо. Это так, как оно есть. Ну и про недостатки. Как же без них? Несите тапки, буду гадить! Спектакль будет жить ровно до того момента, когда у актёров, в нём играющих, будет интерес рассказывать свои личные истории. Невозможно пятьдесят раз рассказать о своей любви, при этом не поменяв к ней отношение. Как только вот это личное отношение пропадёт, спектакль потухнет, истории сразу потеряют свое очарование, атмосфера душевности и единства пропадёт. Вывод: хотите получить удовольствие — бросайте всё, бегите в Новый молодёжный сейчас. Из этого же вытекает второй недостаток: истории очень неровные по интересу, сыграны они тоже по-разному, тем более, что актёры временами импровизируют, стоит одному недожать — постановка сразу провисает. И с этим ничего не поделаешь. Лично мне показалось, что к концу ребята как-то стухли немного. Немного плоховато работает музыка — если уж включили трек (какой бы он замечательный ни был), то будут крутить его до конца, даже если ничего не происходит. Спасибо, я ведь для этого шел в театр, музыку послушать, у меня же нет телефона, компьютера дома. Ещё не хватает реально острых личных историй. Всё сводится к условному «встретились, было хорошо, но не срослось, либо срослось». Ни тебе невероятных измен, ни грязи. Словно смотришь рождественскую мелодраму. В теме смерти так же. Да есть потеря, есть память, но нет трагедии, нет ужаса. Это те истории, про которые уже не больно рассказывать, немного стерильные и бескровные. Спектакль напоминает сеанс групповой психотерапии, всё время хочется встать, сесть с ними рядом и тоже что-то рассказать. Было бы интересно посмотреть, удался ли бы такой интерактив. Но они же не сумасшедшие и не будут разговаривать с котами? Или будут?

