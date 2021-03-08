Самый полный обзор на тагильский «Кукольный голос»

Есть метасюжет. Это театр сам по себе, зритель и актер, кукла и кукловод, жизнь, как часть игры, игра, как часть жизни. Но этот метасюжет, он где-то там, на задворках, за сценой, среди одетых в чёрное актеров и вешалок с куклами, да даже где-то среди зрителей. Увидеть же его на самой маленькой кукольной сцене — очень непросто. Можно сказать, что сцены, как в уголовном деле, вот вот расползутся, но в этом случае они сшиты даже не белыми нитками, а тонкой прозрачной леской для управления марионетками.