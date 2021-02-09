Трамвай «(Не)желание»

Если кто-нибудь не в курсе, то по сюжету в Новый Орлеан к сестре приезжает слегка подувядшая красотка Бланш Дюбуа. Она потомственная аристократка, получившая соответственное воспитание. В 16 лет она вышла замуж за прекрасного, но странноватого молодого человека, которого просто боготворила. Она была счастлива до тех пор, пока не узнала, что её муж - гей. После скандала, он пускает себе пулю в голову, а Бланш пытается заглушить чувство вины, бросаясь в объятья то одного мужчины, то другого.