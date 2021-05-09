«Вдовий пароход», или война без войны

А потом нахлынули заботы. Весна пришла, а вместе с ней обострения. И не только в моей глупой маленькой головушке, но и в целом. Простуды, всё такое. Тут как раз и 9 мая подкралось. Священный праздник, так сказать. Посмотрел я ещё раз на начатый обзор и подумал: вот к чему всё это? Зачем я трачу столько сил на борьбу с ветряными мельницами?
В первом варианте обзора всё сводилось к тому, что может и не зря Захарову из Драмы и Молодежного выгоняли, уж больно все её спектакли похожи один на другой. Мол, вроде как человек радел за независимый, экспериментальный театр, объединивший бы всех актеров трёх, на тот момент, театров, а в итоге у нас появился ещё один театрик имени себя любимой, как это было с Молодежным Вейде и Драмой Булыгина. Да, спектакли Захаровой лучше, чем у главного худрука всея Тагила, но посмотрев один, можно сказать, что видел все. Где экспериментальность-то и творческая свобода?
Обдумал я всё это ещё раз и решил плюнуть на это неблагодарное дело. В конце концов, если бы я пошёл на выставку картин Репина, не стал же бы я говорить, что, мол, что за стрёмный реализм? Вот какой-нибудь Сальвадор Дали — это да, вона как интересно малюет. Ну не хочет больше человек в эксперименты, она нашла свой стиль. У некоторых даже так не получается. Пусть.
Давайте всё-таки я разверну свою морду в сторону более объективную и конструктивную и расскажу, что же мне понравилось-не-понравилось во «Вдовьем пароходе».
Сюжет такой: только что закончилась Вторая Мировая, в родную коммуналку с фронта возвращается Анфиса. Здесь, помимо нее, живут ещё четыре женщины: пройдохистая Капитолина, увядающая опереточная певичка Ада, мужиковатая Панька и хромая пианистка Ольга Ивановна. Когда-то, ещё до войны, у Анфисы был муж Фёдор, он ушёл на фронт. Она не выдержала, отправилась следом, но, конечно же, они не нашли друг друга в горниле войны. Потеряв надежду увидеть мужа живым, в госпитале Анфиса влюбляется в одного из солдат. И домой возвращается уже беременной. В отсутствии, по понятным причинам, нормальной личной жизни, вся любовь пяти жительниц коммуналки сосредотачивается на сыне Анфисы — Вадиме.
Ситуация накаляется, когда внезапно возвращается Фёдор. Увидев ребёнка, он всё прекрасно понимает. Понимает, как это могло произойти и почему. И он готов снова жить с Анфисой и её сыном. Но понимать и принимать — это разные вещи. Конечно же, брак начинает разваливаться. Фёдор пытается заглушить внутренний конфликт спиртным, затем, поддавшись бесконечному вниманию кружащих, как стервятники, вокруг единственного мужика в доме соседок, сближается с одной из них — пианисткой Ольгой Ивановной.
Вся эта Санта-Барбара разворачивается в виде флэшбэков. В самом начале мы видим, как соседки вместе с уже взрослым Вадимом сидят на поминках Анфисы. То есть, с самого начала спектакля мы знаем, чем всё кончится в кульминации и ждём этого полтора часа. Вадим, мягко говоря, не в себе: бьётся в истерике (ну это ж спектакль Маленького театра, куда ж без истерик), обвиняет четырех несчастных женщин в смерти матери. И вот в ходе их разговоров-то мы и узнаем всю неприглядную изнанку жизни отдельно взятой коммуналки. Ведь помимо борьбы за внимание Фёдора мы становимся свидетелями ещё одной войны — между Анфисой и её сыном Вадимом.
Избалованный, лишенный отцовского надзора Вадим прямо-таки разрывается между желанием избавиться от опеки и при этом быть единственным значимым человеком в жизни Анфисы. Он не даёт ей шанса начать новую жизнь, не даёт забыть ошибки. И вот тут начинается то, что мне не очень нравится в этой постановке. Тема влияния войны на исковерканную судьбу не одного поколения людей нашей страны довольно сильно смещена в вот это вот копание семейных проблем, в разглядывании под лупой Эдипова комплекса. Понятно, что когда война унесла жизни самых достойных, должен произойти духовный спад. Но почему-то у Захаровой это опять выливается в полное отсутствие хоть сколько-то немерзких мужских персонажей и очередные нездоровые страсти всех женщин по одному дураку на букву «м». Одно радует, что в отличие от «Трамвая «Желание» и «С широко закрытыми глазами» по актёру Власу Корепанову в этот раз сохнут платонически, а для плотских страданий у нас в этот раз другой молодой человек.
Что ещё не очень радует — персонажей много, но по-настоящему раскрываются только четверо: Анфиса и Ольга Ивановна, Фёдор и Вадим. То есть «Вдовий пароход» он вроде и не совсем про вдов. Про двух из пяти. Ну, максимум, двух с половиной. Остальные — создают массовость, но не более. С одной стороны, куда уж дальше-то хитросплетений страстей накручивать, с другой — зачем они тогда вообще нужны? То есть, как это в Маленьком театре повелось, весь спектакль по большей части крутится вокруг Анфисы и играющей её угадайте кого. Конечно же, Анны Каратаевой. Это не то, чтобы плохо, нет. Анна — прекрасная актриса и блестяще справляется с задачей. Просто интересно, сколько ещё граней неврозов дуэт Захаровой и Каратаевой нам будет в силах показать, пока мы не устанем на это смотреть? С другой стороны, некоторые люди согласны бесконечно смотреть на довольно-таки одинакового Джонни Деппа в фильмах Тима Бёртона, чем Анна и Татьяна хуже?