«Вдовий пароход», или война без войны

Что ещё не очень радует — персонажей много, но по-настоящему раскрываются только четверо: Анфиса и Ольга Ивановна, Фёдор и Вадим. То есть «Вдовий пароход» он вроде и не совсем про вдов. Про двух из пяти. Ну, максимум, двух с половиной. Остальные — создают массовость, но не более. С одной стороны, куда уж дальше-то хитросплетений страстей накручивать, с другой — зачем они тогда вообще нужны? То есть, как это в Маленьком театре повелось, весь спектакль по большей части крутится вокруг Анфисы и играющей её угадайте кого. Конечно же, Анны Каратаевой. Это не то, чтобы плохо, нет. Анна — прекрасная актриса и блестяще справляется с задачей. Просто интересно, сколько ещё граней неврозов дуэт Захаровой и Каратаевой нам будет в силах показать, пока мы не устанем на это смотреть? С другой стороны, некоторые люди согласны бесконечно смотреть на довольно-таки одинакового Джонни Деппа в фильмах Тима Бёртона, чем Анна и Татьяна хуже?