Как научиться летать за час? В Нижнем Тагиле прошла премьера от «Маленького театра»

Считается, что новогодние праздники — это время маленьких, теплых чудес. И творческая группа «Маленького театра» взвалила на себя ответственность подобное чудо совершить. 3 января состоялась премьера спектакля «Аистёнок и Пугало».

Вообще, когда мне предложили сходить на детский спектакль ни куда-нибудь, а в «Маленький», я впал в ступор. Лично у меня в голове не особо вязалась чрезмерная, дикая экспрессия постановок Татьяны Захаровой с чем-то, что может быть сделано для детской аудитории. Собственно, когда в темном зальчике на Уральской погас свет, а немногочисленные зрители, не больше десятка, штук пять взрослых и примерно столько же детей, с нетерпением замерли, предвкушая начало, я очень боялся предстоящего действия. Сидящая рядом за компьютером госпожа режиссер, закутавшаяся в заштопанную телогрейку и хихикавшая над каждым словом актеров, словно сумасшедшая, тоже не вселяла оптимизма. Но тут начался спектакль. Среди развешанных тряпок, сшитых словно лоскутное одеяло, появились герои. Пугало и Кошка. Начали шутить, рассказывать про свою нелегкую жизнь, дурачиться, грустить. Затем появилась Аистенок, милая, неуклюжая и пока еще нелепая. И чудо начало происходить. Всего за час, четыре персонажа — Пугало, Аистенок, Кошка и Снеговик — рассказывают нам всё о жизни и смерти, необходимости выживать и смиряться с неизбежными потерями, о безысходности, одиночестве, дружбе, голоде, необходимости делать неприятный выбор, предательстве, мечте, семье и счастье. Главный персонаж — Пугало — в исполнении несомненно прекрасной Анны Каратаевой чем-то неуловимо внешне и по характеру напоминает Яну Троянову в Сигаревской «Стране Оз». Такая же потерянная, не особо умная, не умеющая жить в этом странном суровом мире. Только Пугало хочет бороться за себя и свое счастье. Неумело, криво, но главное искренне. И борется. Невозможно не влюбиться в этого обаятельного персонажа. По мне, так второй по обаянию, после Пугала персонаж — это Снеговик, в исполнении Екатерины Колотыгиной. И хоть он больше эпизодический, но именно с ним связана самая душераздирающая сцена. Буквально за пять минут спектакля он влазит в сердце зрителя, а затем беспощадно его вырывает. Был бы ребенком, никогда б не стал после такого лепить снеговиков. На третьем месте моего личного рейтинга окопалась Аистенок. Обе её ипостаси играет Алина Лобанова. Совершенно превосходная в виде птенца, добрая, тонкая, наивная и немного недотягивающая до прекрасной, изящной, грациозной взрослой особи. Все-таки, когда еле научившаяся ходить Пугало в совместном танце своими намеренно кривыми движениями затмевает супер-красивую Аистенка, это странно. Но их дружба выглядит на самом деле искренней и настоящей, а это главное. И в конце у нас - Кошка. Играет ее все та же Екатерина Колотыгина. И на мой взгляд, что-то в этом образе не сложилось. Нет в Кошке того шарма, что есть в остальных героях. И дело даже не в том, что она здесь условно отрицательный персонаж. В отличие от Пугала, она очень даже смертна и вопрос выживания для нее первостепенен. Голод заставляет делать не очень приятные с точки зрения морали поступки. Как вообще возможна дружба с существом, которое не в состоянии понять твои проблемы? Кошка очень интересный, сточки зрения сценария персонаж. Но почему-то слишком прямо и однобоко сделанный. Photo: "Маленький театр", Камила Мориак От первоначальной пьесы Либушы Лопарской и Ганки Крчуновой, написанной по мотивам книги Ярослава Водражека «О пугале», не осталось практически ничего. Собственно, только само Пугало и Аистенок, ставшие безымянными, да основная тема дружбы и одиночества. Спектакль вообще сделан так, как и должны делаться по-настоящему хорошие детские произведения, с кучей смыслов и подсмыслов. Нет ни одной лишней сцены, ни одного лишнего персонажа, ни одного лишнего диалога. Все логично, стройно, понятно, остроумно и интересно. Небольшой, ненавязчивый интерактив со зрителями. Само действо по атмосфере и юмору напоминает фильмы Уэса Андерсона или же старые советские мультфильмы. Кажется, что ты знаешь каждое слово, что сейчас произнесут герои, но от этого шутки становятся только лучше, цитатнее что ли, если можно так сказать. Смотреть будет интересно всем, и взрослым и детям. Спектакль планируют показывать на регулярной основе. Еще из интересного: танцы ставила приглашенный из Тюмени балетмейстер Светлана Скосырская, художники же из Киргизии — Зухра Мухамбетова и Юлдаш Бурматов. Все эти же люди задействованы в другой январской премьере «Маленького театра» — «Трамвай «Желание».

