Как научиться летать за час? В Нижнем Тагиле прошла премьера от «Маленького театра»

И в конце у нас - Кошка. Играет ее все та же Екатерина Колотыгина. И на мой взгляд, что-то в этом образе не сложилось. Нет в Кошке того шарма, что есть в остальных героях. И дело даже не в том, что она здесь условно отрицательный персонаж. В отличие от Пугала, она очень даже смертна и вопрос выживания для нее первостепенен. Голод заставляет делать не очень приятные с точки зрения морали поступки. Как вообще возможна дружба с существом, которое не в состоянии понять твои проблемы? Кошка очень интересный, сточки зрения сценария персонаж. Но почему-то слишком прямо и однобоко сделанный.