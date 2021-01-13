Намекается, что она подрабатывала проституцией и, вполне возможно, так и есть. Даже когда она получает последний шанс на нормальные отношения с Митчем (кстати, единственным нормальным и адекватным человеком в спектакле, и что он в той компании делает — не понятно), она всё равно ведет себя с ним, как проститутка, прямым текстом (правда, на французском) предлагая ему переспать с ней. Пьет она временами, ничуть не меньше, чем остальные персонажи. В киноадаптации 51 года с Вивьен Ли и Марлоном Брандо, Бланш вообще в открытую заигрывает с мужем сестры Стенли. Ну, оно и понятно, в кино Стенли — просто не очень богатый мужик, скотина конечно, но не какой-то бродяга.