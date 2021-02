Топ-4 самых крутых постановок театров в Нижнем Тагиле

После последнего обзора на недраматичный «Трамвай «Желание» драматического, редактор сказала мне, что я слишком много ворчу и кидаюсь во всех наполнителем из кошачьего туалета.

Попросила побольше позитива, мол, давай про что-нибудь хорошее, топчик лучших актёров, мальчиков и девочек, уженемальчиков и уженедевочек. Ну или лучший театр, по каким-нибудь объективным характеристикам. И тут моя морда попала в тупик. Если сравнивать объективно, то, очевидно — где больше денег, там и театр лучше. В Драме и труппа самая большая, и гримеры, и вахтёры, и бабушек-смотрительниц целый полк. Как тут сравнивать с Маленьким театром, состоящим фактически из трёх актёров, одного режиссёра и одного фонаря? Или как сравнить актёрскую игру того же Игоря Николаевича Булыгина с хоть кем-нибудь из Театра Кукол? Это же не кино, нельзя сесть и за пару дней пересмотреть весь репертуар Таисии Краевой, чтобы проследить и детально проанализировать, как она круто на протяжении нескольких лет прорабатывает амплуа женщин нетяжелого поведения. А потом сделать тоже самое с более драматичными персонажами Анны Каратаевой и каким-то образом понять, кто же лучше. Объективности совсем никакой, хотя в данном примере всё предельно ясно. Морда моя приуныла. Редактор сказала: те, кто находят в себе силы читать твои ворчания, не надеются на объективность. Напиши хотя бы Топ-5 лучших спектаклей. На твое ужасное усмотрение, конечно. Вместо Топ-5, получился Топ-4. Почему? Ну, во-первых, если с первыми четырьмя местами всё было понятно и очевидно, то дальше всё становится не так просто. Сложно выбрать из спектаклей примерно одинакового уровня. Во-вторых, театров у нас четыре штуки, и так удачно сложилось, что в Топ-4 вошло как раз по одному спектаклю от каждого театра. Выделять кого-то не хотелось. Итак, трепещите и узрите: ТОП-4 лучших тагильских спектаклей по версии модного журнала «Котская Морда». 4 место. «Кукольный Голос» Нижнетагильский театр кукол

Режиссёр: Наталья Молоканова

Продолжительность: 50 минут Краткое описание: Сюжета, как такового нет. Это вольная визуализация различных известных шедевров оперы, от «Евгения Онегина» до «Риголетто», условно объединенная темой театра, ролью актёра в театре кукол, красоты искусства. Грубо говоря, одна ария — один номер с крутой куклой. Пожалуй, самая красивая и концептуальная постановка в Тагиле. Единственная причина, почему «Голос» на условно последнем четвёртом месте — далеко не каждый человек способен оценить 50 минут оперных арий. Тут либо зайдёт, либо нет. Мне очень понравилось. Не сказать, что всё идеально, с самого начала задается такая высокая планка качества, что поддерживать её до конца и не только поддерживать, а повышать, становится очень трудно, и не всегда режиссёр Молоканова успешно с этим справляется. Еще больше эта задача усложняется тем, что в истории отсутствует конкретный метасюжет. Сценки связаны между собой весьма условно, скрепляясь символами, живыми актёрами, которые будто показывают нам одновременно со спектаклем и саму жизнь театра, кукольника и куклы в чём-то по-своему целом, неразрывном и разном. Однако, не полюбить Кармен, Царицу Ночи, Мефистофеля, Фавна и гигантскую голову Мальвины просто невозможно. А танцующая балет на набережной тагильского пруда бабушка делает для культуры города больше, чем всё управление культуры вместе взятое. Увидеть вживую «Кукольный голос» довольно проблематично, показывают его крайне редко. Если Театр Кукол не думает о коллаборации с Екатеринбургским театром оперы и балета, то им, черт подери, стоит о ней подумать. «Кукольный голос» с живым исполнением — это было бы… 3 место. «Маленький принц» Новый молодёжный театр

Режиссёр: Алексей Тишура

Продолжительность: 2 часа Краткое описание: Достаточно точное изложение известной повести-сказки Экзюпери. Лётчик оказывается посреди пустыни, его самолёт сломан и если его не починить, то Лётчика ждёт неминуемая смерть. Тут из ниоткуда приходит странный мальчик — Маленький принц — и рассказывает, как он оказался на Земле, путешествуя с одной планеты на другую. Не знаю, самый ли это лучший спектакль по мнению самих представителей Нового молодежного, но он определенно заслуживает пристального внимания. Как я уже писал в отдельном отзыве — это невероятно красивая постановка, заимствующая многие эффектные приемы у своих коллег-кукловодов, а что-то и прямиком из Китая. Другая сильная сторона — наличие очень крепкой литературной основы. Символизм, философия, использование практически всего пространства зала — всё это невероятно круто. Те, кто видел Счетовода вблизи, из первых рядов, думаю, могут подтвердить, насколько это всё круто. К сожалению, режиссура и актерская игра временами провисает. Некоторые сцены откровенно растянуты. Из-за этого — только третье место. Грустная сказка «Маленький принц» для немаленьких детей 2 место. «Аистёнок и пугало» Маленький театр

Режиссёр: Татьяна Захарова

Продолжительность: 50 минут Краткое описание: Интерпретация пьесы «Аистёнок и Пугало», написанной по книге Ярослава Водражека. Посреди заброшенного поля стоит Пугало. Надвигается зима, и голодающая Кошка грозится оставить Пугало одну, а сама собирается перебраться в город, там проще достать пищу. Внезапно с неба падает Аистёнок, которая никак не может научиться летать. На мой взгляд, «детский» спектакль у Татьяны Захаровой получился лучше, чем все «взрослые» вместе взятые. Как всегда, в Маленьком очень минималистичные декорации, которые не сравнятся с возможностями любого другого театра. И всего три актрисы. Но по итогу, «Аистенок и Пугало» — это глубокая и универсальная история для всех, от пока ещё не особо разумных пятилеток, до пожилых. Ничего лишнего, отточенные диалоги, совершенно потрясные персонажи, крутая проработка тем. Разный юмор, от совершенно очевидных гэгов до пластической комедии. Весь спектр эмоций, от радости и счастья до горя потери. Этот спектакль напоминает мне старые советские мультики, где под фасадом обаятельных персонажей скрывались невероятные глубины смысла и философии. И всем всё в этих мультфильмах нравилось. Сходите на «Аистенка и Пугало», вам тоже понравится. 1 место. «Молоко» Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Режиссёр: Пётр Шерешевский

Продолжительность: 1 час 30 минут Как научиться летать за час? В Нижнем Тагиле прошла премьера от «Маленького театра» Краткое описание: В жизни простой девушки Зои начинает происходить странные вещи: её молодой человек приводит домой двух пингвинов из зоопарка, сама она, будучи поваром, случайно устраивается на работу детским психологом в школу, ей чудятся крики младенцев, а из груди начинает сочиться чудодейственное молоко… Самый скандально известный, да и просто известный за последнее время спектакль Драматического. Сложно описать, насколько круто сидеть в первом ряду на обычном стульчике и наблюдать, как прямо перед тобой разворачивается странная, но такая знакомая и близкая история. Уборщица моет пол, мужик тягает гантели, стелятся матрасы, расстроенное фортепиано играет то The Doors, то просто создает эмбиент, как в типичном хорроре, прямо под носом жарится на сковородке мясо и рыба, кипит чайник. Кипят страсти. В этом спектакле всё одновременно загадочно и очевидно, абсурдно-смешно и гротескно-трагично. У многих, скажем прямо, довольно далёких от искусства людей откровенно пригорело от кадров с двумя голыми мужиками. У тех же, кто нашел в себе смелость сходить и посмотреть, зачем мужики-то эти собственно разделись, никаких вопросов навроде «нужен ли Тагилу такой спектакль или нет» вообще не возникает. Нужен. Ещё как. Можно сказать, что этот спектакль больше про Тагил, чем Новомолодёжный «Говорит! Тагил». Лучшие актерские работы, которые вы вообще можете увидеть в тагильских театрах. Вот такой Котский Топ. Самое смешное, что моя личная любовь к нашим театрам в целом, если её тоже представить в виде условного топа, выглядит ровно противоположным образом. На первом месте был бы Театр кукол, а на последнем Драматический имени Булыгина. Даешь Тагилу «Молока»! Нужно ли идти на новую постановку в Тагильскую драму Может в такой позиции есть что-то из ещё детской любви, может просто импонирует открытость и дружелюбность, с которой работает данное заведение. Валерьянкой они мне не платят, если что))) Они не превращаются в театр одного режиссёра, не циклятся только на одной аудитории, хотя, конечно же, больше ориентируются на детскую, не боятся экспериментировать, искать новые формы и форматы. Да, им не хватает отточенности и умения отсекать ненужное, умения делать постановки вневозрастными, суперкрутой актёрской игры (в конце концов, у них немного другая специфика), но они очень к этому стремятся. Вообще, возможности Кукольного кажутся мне поистине безграничными. Побольше амбиций, и они могут стать центральным театром города. Кстати говоря, буквально следующий обзор будет наконец-то посвящен постановке Театра кукол. И я уже распланировал и посвятил им практически весь март, так что, граждане кукольники, прячьте тапки и готовьте кошачью мяту. Котская Морда идёт к вам)

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter