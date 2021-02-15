Топ-4 самых крутых постановок театров в Нижнем Тагиле

Не сказать, что всё идеально, с самого начала задается такая высокая планка качества, что поддерживать её до конца и не только поддерживать, а повышать, становится очень трудно, и не всегда режиссёр Молоканова успешно с этим справляется. Еще больше эта задача усложняется тем, что в истории отсутствует конкретный метасюжет. Сценки связаны между собой весьма условно, скрепляясь символами, живыми актёрами, которые будто показывают нам одновременно со спектаклем и саму жизнь театра, кукольника и куклы в чём-то по-своему целом, неразрывном и разном.