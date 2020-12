Даешь Тагилу «Молока»! Нужно ли идти на новую постановку в Тагильскую драму

Не буду томить, отвечу сразу — не надо идти, надо бежать, забросив все дела. И желательно, подкупив кого-нибудь из работников Драмтеатра — «Молоко» идёт не на главной сцене, а в фойе у лестницы, поэтому мест очень мало, билетов соответственно тоже, достать в ближайшее время относительно честным способом — не получится.

Чуть сбавлю обороты, объясню все подробнее, по-порядку. Вдруг все в танке. Так вот, в конце августа в Нижнетагильском драматическом прошла очередная театральная лаборатория. Что это? Это такие, можно сказать, курсы повышения квалификации для театра. Приглашаются различные режиссеры из разных городов страны, по трое за раз. Они должны в очень краткий срок — 5 дней — сделать эскиз спектакля, представить его публике и критикам. Самый удачный затем должен быть доработан и включен в репертуар театра. Почему это круто? Для начала, это попросту дико интересно. Новые люди, новые идеи, новые грани, новые пространства. Поэтому большинство эскизов сначала ставят, где угодно, лишь бы не на сцене. То есть можно побывать в таких закоулках театра, куда за всю жизнь никогда не заглянешь: в спортзал, например, или в декораторский цех. Приходится вписывать действо в те места, какие есть, чтобы не сильно заморачиваться с декорациями: придумывать и делать их всё равно некогда. Для актёров это всегда вызов: выучить текст за пару дней и успеть понять своего персонажа, вжиться в роль, всё это невероятно сложно. Поклонники Нижнетагильского драматического, конечно, скажут, что тут такие артисты, что ого-го, им любая роль на раз плюнуть, только Оскаров почему-то ящиками не привозят проклятые американские киноакадемики, завидуют, наверное. Для менее восторженных зрителей — это редкая и потрясающая возможность узнать, что артисты в Драме и правда ого-го. Серьёзно. Незнакомые режиссеры выдергивают их из привычных амплуа, заставляют раскрываться, искать новые приемы. Самые яркие роли тагильских актёров — в эскизах театральной лаборатории. Ну и конечно главный плюс — это, собственно, сами спектакли, которые потом появляются в репертуаре главного театра города. Таким же вот образом в Драме появились «Головлёвы. Маменька» и «Случай на станции Кочетовка». И практически также — чеховская «О любви». И пожалуй, это одни из самых крутых спектаклей, которые сейчас можно увидеть в нашем театре (не хочется обижать всех преданных фанатов балаганных комедий, заезженных приторных интерпретаций русской классики и детских спектаклей, как же без них, но так оно и есть). Театр, как и любое искусство, развивается. И тагильский театр (в широком смысле) тоже должен развиваться. Так что «Молоко» — это такая next gen постановка для Тагила. То, как должен выглядеть, играться, звучать, режиссироваться современный театр. Кто-то вспомнит нашумевшие фотки голых мужиков и скажет фи, вроде, ну вот не могут теперь играть так, чтобы не сверкать голыми телесами. Заверяю, голые мужики там очень даже логичны и к месту. Вероятнее всего, после просмотра вы даже поймаете себя на мысли, что вообще-то было бы странно, если бы они не были голыми. Помнится, как-то в том же Драмтеатре шли «А зори здесь тихие», так там за довольно прозрачной тканью сверкали голые женские груди. И что-то никто не говорил, что всё это пошлость и мерзость. «Молоко» — это не про обнаженку, не про шок и трепет, не про скандальность, не про арт-хаус. Это вполне понятная, трогательная и актуальная во все времена история. Если описать вкратце, чтобы не сильно спойлерить и не испортить вам удовольствие от просмотра, то это абсурдная притча или комедийная басня. Называйте, как хотите. В жизни главной героини — Зои (играет ее артистка Любовь Тимофеева) — происходит что-то странное: её молодой человек приводит домой украденных из зоопарка пингвинов, сама она внезапно из повара превращается в детского психолога, погруженного с головой в проблемы подростков; кругом шныряют извращенцы, странные личности, толстая уборщица, гремит и стонет расстроенное пианино, Зое чудится детский плач, а из груди внезапно начинает сочиться молоко. И только этот в прямом смысле магический напиток способен помочь окружающим преодолеть психические проблемы. «Молоко» — это про любовь. Еще там есть эпизод с голосованием за поправки в конституцию. И голые мужики, куда без них, невозможно не повториться. И еще одна голая женская грудь. Но её совсем немножечко. Некоторые любители театра могут сказать: «Мы видели эскиз в прямой трансляции, да и на Телеконе видеоверсию показывали. Зачем идти смотреть? Что поменялось?» Сам режиссер Петр Шерешевский в интервью тому же «Телекону» сказал, что ничего собственно-то и не поменялось. Так, где-то гайки подкрутили немного. Переносить на большую сцену тоже не стали, мол захламление чистой, прекрасной мраморной лестницы мусором, матрасами, едой, превращение её в этакое подобие коммунальной квартирой, придает спектаклю дополнительный слой подтекста. Так оно и есть. Единственное существенное отличие эскиза от финального спектакля — 2 замены в актёрском составе. Вместо Сергея Зырянова в роли ушибленного на голову отца Тани САМ худрук Игорь Николаевич Булыгин. Для тех, кто ходит в наш театр только ради него — спектакль сразу переходит в категорию must see. Но если быть честным, Зырянов и правда выдавал какую-то неподдельно отеческую любовь, у Игоря Николаевича, несмотря на наличие дочери, что-то не задалось. Вторая замена — тупого зацепера Комара теперь играет внезапно супертрагичный Дмитрий Кибаров. Во всех заменах, говорит Пётр Шерешевский, виноват коронавирус. Подведём итоги: даже если вы видели видеоверсию — сходить всё равно стоит. Живой звук, доработанный свет, крутая актёрская игра буквально на расстоянии вытянутой руки. В конце концов, если вы завзятый любитель театра и бывали на «Молоке» в московском «Гоголь-центре», это шанс сравнить, и даже убедиться, что в Тагиле может быть не хуже. Ну или хотя бы подготовитесь к просмотру грядущей экранизации с Юлией Пересильд в главной роли. Тоже неплохо.

