Даешь Тагилу «Молока»! Нужно ли идти на новую постановку в Тагильскую драму

Ну и конечно главный плюс — это, собственно, сами спектакли, которые потом появляются в репертуаре главного театра города. Таким же вот образом в Драме появились «Головлёвы. Маменька» и «Случай на станции Кочетовка». И практически также — чеховская «О любви». И пожалуй, это одни из самых крутых спектаклей, которые сейчас можно увидеть в нашем театре (не хочется обижать всех преданных фанатов балаганных комедий, заезженных приторных интерпретаций русской классики и детских спектаклей, как же без них, но так оно и есть). Театр, как и любое искусство, развивается. И тагильский театр (в широком смысле) тоже должен развиваться.