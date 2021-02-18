Цветет ли «Аленький цветочек» или уже вянет?

Вы не хотели видеть Котскую Морду? Тогда она идёт к вам.

Решил совершить набег на Театр кукол. Думаю, что-то им, бедным, не достаётся от меня на орехи. Взял с собой своего маленького котана, чтоб рос и просвещался, впитывал искусство, так сказать. Всё, как положено. Пошли смотреть первое, что попалось под лапу. Попался «Аленький цветочек». Пришли, разделись, пофоткались с гигантской головой Мальвины из «Кукольного голоса» (или она не Мальвина, кот её разберёт), подождали, разослали всем знакомым фотки, посмеялись, что это прекрасное начало какой-нибудь детской фобии, дождались. Через буфет и закутки нас с еще целой ватагой детей, а также их родителей, провели в так называемый Малый зал. В первом ряду пуфиков – счастливые малыши, во втором и третьем – пока не очень счастливые взрослые. Заходит Ирина Чувашова в образе не то Хозяйки Медной горы, не то ещё какой старорусско-зелёной красавицы, начинает вещать. Ну, думаю, капец, что-то больно всё это совсем уж детский утренник напоминает, и ладошки покажите, и подуйте, щас ещё хоровод начнут водить. К моей радости это и правда начинает работать на создание атмосферы магии и волшебства. Причём делается всё это максимально простым способом: берётся стеклянная банка с маленьким бутафорским деревом, щелчок пальцев одной руки, ловкое движение по кнопке второй рукой, лампочки внутри загораются, все зрители радуются. Попутно этим же действием нас знакомят с характерами персонажей, да и с персонажами вообще. Да и вообще объясняется, почему сказку нам рассказывает данный персонаж – лесная знахарка и колдунья. Кто ж еще-то о волшебных цветах лучше всех знает? Дальше всё движется довольно-таки очевидным образом. «Аленький цветочек» - сказка известная, и данном случае - исполняется в формате моноспектакля. То есть Колдунья Чувашова здесь одна за всех. Она достаёт из сундука кукол и начинает единолично с ними играть в прямом смысле, используя все подручные средства: сундуки, печи, часы, всякую мелочёвку на полках. Всё это демонстрируется в максимальном приближении детишкам, можно сказать, суется под нос. Малыши, конечно же, восхищенно смотрят. Некоторых особо неусидчивых, пытающихся заглянуть в котёл к Колдунье, приходится отлавливать родителям и бдительной работнице театра, специально приставленной именно для таких случаев. Казалось бы, что тогда в «Аленьком цветочке» такого интересного? Сюжет все и так знают наперёд, актриса одна всего, никакой тебе тут труппы из 20 человек. На что смотреть? А есть на что. Во-первых, текст Николая Коляды, по чьей адаптации и сделана постановка, совершенно прекрасен. Ни одной лишней сцены, ни одного лишнего слова. Во-вторых, это режиссура. Там, где приходится потянуть время и всё-таки повторить пару раз текст, это обставлено, как заклинание, благодаря которому меняются декорации. Всё это работает на атмосферу. Щелчок - утихла музыка, щелчок – заиграла, еще один – сменился свет, еще – раздался гром, и вылезло Чудище морское. Глаза у Чудища – две красных лампочки. Сам цветочек тоже подсвечивается. Просто, но эффективно. Спросил своего котёнка, как ему. Сказал, понравилось, но страшно. Плюсом, режиссёр придумала часть сцен обыграть через своеобразный экран, на котором двигаются прямо-таки волшебно-красивые силуэтные куклы. Залезть и посмотреть, что же внутри экранчика, хотели даже взрослые. Фото: teatrkukol-nt.ru В-третьих – это главная звезда постановки – Колдунья Ирина Чувашова. Смотреть за её игрой очень весело. Со стороны это немного напоминает работу актёров озвучки мультфильмов. Или раздвоение (разшестерение?) личности. Смех старшей дочери купца в её исполнении – это просто нечто. Судья Котская Морда, огласите вердикт. Оглашаю! «Аленький цветочек» - средний, но очень крепкий спектакль. Да, здесь нет каких-то глубинных смыслов и подтем, всё очень просто, в рамках тысячу раз рассказанной сказки. Нет каких-то супер невероятных спецэффектов, крутой работы с пространством зала, невероятной проработки характеров. Ну и что? Это не делает постановку хуже, это всего лишь не делает её шедевром. Смело хватайте своих котят за шкирки и тащите на просмотр. Не пожалеете ни они, ни вы. Пусть и услышите уже знакомую сказку в тысячу первый раз.

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