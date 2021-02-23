Старая-новая сказка о «Снегурушке»

Начинается всё с моднявого представления актёров и презентации ролей, этакой микс модного показа и видео-визитки. А затем начинается само действо. И знаете, это всё довольно мерзонько напоминает тошнотворные «Старые песни о главном», когда берут какую-то новогоднюю сказку и всячески её пошленько-музыкально «псевдоноваторски» обыгрывают. Ну, помните, это когда Киркоров пытается быть модно-молодёжным чёртом в «Вечерах на хуторе…». Вот что-то подобное. Только у «Старых песен» и правда местами были хитовые песни, а в «Снегурушке» они очень крутые по аранжировке (Билли Айлиш прям), но очень убогие по мотиву и стихам (вообще не Билли Айлиш, даже не Тейлор Свифт). Я, кроме пары строчек, ничего не запомнил. В этом плане — провал полный.