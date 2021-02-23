Старая-новая сказка о «Снегурушке»

14 февраля, в день влюбленных и жутко одиноких, гордо попёрся единолично смотреть сие действо. Скажу прямо, юмор оказался и правда весьма специфический, местами мне и правда понравилось. Но давайте пройдемся по всему по порядку и не забудем основательно пропесочить. Муахахаха (это вроде как дьявольско-котанский смех с лёгким оттенком мурчалости).
Чтобы добраться до театра из дома, мне хватило ума заказать такси. К сожалению, когда я решил, что уехать-то назад будет проще и надо воспользоваться услугами бюджетного общественного транспорта, я совершил серьёзную ошибку. Пришлось полчаса пялиться на виды кинотеатра «Россия» в ожидании хоть какого-нибудь транспорта. Спасибо нашему мэру и транспортникам за недавнюю реформу, прям каждый раз не могу нарадоваться эффективности. Сейчас же, слава богу, не лето, можно вкусить всю прелесть неспешного ожидания.
Ну, да чёрт с ними, с этими вагонскими автобусами. По приезду меня ждал сюрпризик. Я думал, что «Снегурушка» — сказочка для взрослых детей, будет куча влюблённых парочек. Нет, реальность оказалась более жестока и прозаична: вокруг кружились толпы невзрослых детишек около семи лет и мамы-папы-бабушки-дедушки. Мне, как коту-одиночке, было неуютно. Но критика требует жертв.
Спектакль очень специфический. Он оставил у меня очень двоякое впечатление. Прям ОЧЕНЬ ДВОЯКОЕ. Вот настолько.
Начинается всё с моднявого представления актёров и презентации ролей, этакой микс модного показа и видео-визитки. А затем начинается само действо. И знаете, это всё довольно мерзонько напоминает тошнотворные «Старые песни о главном», когда берут какую-то новогоднюю сказку и всячески её пошленько-музыкально «псевдоноваторски» обыгрывают. Ну, помните, это когда Киркоров пытается быть модно-молодёжным чёртом в «Вечерах на хуторе…». Вот что-то подобное. Только у «Старых песен» и правда местами были хитовые песни, а в «Снегурушке» они очень крутые по аранжировке (Билли Айлиш прям), но очень убогие по мотиву и стихам (вообще не Билли Айлиш, даже не Тейлор Свифт). Я, кроме пары строчек, ничего не запомнил. В этом плане — провал полный.
Вообще, быть стильным-модным-молодёжным, не являясь таковым по своей сути, очень сложно. И почему-то актёрам Нового молодёжного, которым в большинстве слегка за тридцать, это тоже не очень удаётся. Они хоть и молодёжь, но взрослая какая-то. Из-за всего этого всё смотрится слегка нелепо.
Что же там с историей и персонажами? Скажем так, в основе лежит всем известная «Морозко», но сильно осовремененная и изрядно переработанная. Стала ли она от этого лучше? Кот его знает.
На сцене творится какой-то лютый постмодерн, со своей непонятной условной вселенной, где супер-современно выглядящие, но вроде как дико дремучие Леший, Водяной и Мороз соседствуют с навороченными гаджетами, соцсетями, стримами.
При этом новый муж Бабы Яги — я так и не понял, как его зовут, да он вроде и сам не в курсе — то ли заново, то ли впервые изобретает велосипед и аэронавтику, не говоря уж про освоение космоса. А главный местный принц — простой солдат Пантелей — возвращается явно со Второй мировой.
Шутки соответственно тоже жутко постмодерновые, на вроде титров про место действия. Выглядят они примерно так: «Большой-пребольшой город рядом с маленьким-премаленьким заповедным лесом. Маленькая, очень неудобная квартира». Всё это прямиком из детских страшилок про чёрный-чёрный город. Или ещё откуда. Пантелей всё время носится под восьмибитную музыку из дэндевской «Контры». Генеральное сражение — игра взрослых мальчишек в войнушку с игрушечными автоматами и мечами. А, еще игра в «Кто хочет стать миллионером-невестой Мороза». Время то останавливается, то перематывается, ход истории меняется по воле всемогущего Мороза.
Как всё это безумие, явно рассчитанное на людей этак немного за тридцать, ведь даже двадцатилетние вообще не в курсе, что такое приставка «Дэнди» и в чём прикол странно подпрыгивающего Пантелея, воспринимают дети и бабушки-дедушки — вообще непонятно. Но мне временами было очень смешно.
С персонажами всё очень не очень. Их там три вида: слишком какие-то (добрые, себялюбивые и тюд.), тупо смешные и один Мороз в третьей категории.
Главная героиня — Феня, слишком идеальна. Добрая, любящая, красивая, достаточно умная. Идеальная, что аж тошнит. Невольно начинаешь понимать её завидующую сестру Фёклу. Сама же Фёкла — образец эгоизма и нарциссизма. Каким боком она вообще в кого-то влюбляется в конце спектакля — совершенно непонятно.
Баба Яга слишком баба. Серьезно. В плохом смысле этого слова. Вот всё, что может раздражать в женском поведении — это к ней. Леший — местный терпила за любовь. Этакий деревянный Пьеро, даже похож немного чёрно-белой гаммой. Почти весь спектакль тупо сидит и ноет о бросившей его Бабе Яге.
Тупо смешной Отец и тупо смешной Пантелей. Первый — где-то в своём воображаемом мире недоизобретений, второй — вроде как истинная любовь Фени (больше он ничем не примечателен). К ним ещё примазывается заикающийся от холода Водяной, который тут вместо шрэковского Осла, или же коня Юлия из франшизы про богатырей. Местный генератор гэгов, короче. Играют их прикольно, но не более.
Мороз — великий и ужасный. Самый интересный персонаж. На мой взгляд — главный герой истории. Единственный персонаж, кто хоть как-то логично развивается и преображается. В начале — это просто смешной самовлюбленный нарцисс, затем он превращается в супер-харизматичного злодея, в конце (немного тупо) перевоплощается в настоящего доброго Дедушку Мороза. Лично мне было наплевать на Феню. Я болел за Мороза. Хоть он и откровенный антигерой. Сергею Каляеву почему-то хорошо удаются самовлюблённые безумцы.
Когда всё это странное действо начало подходить к концу, все персонажи, кроме Дедушки Мороза, собирающего толкнуть финальный монолог, сбежали за кулисы, на сцену из зала вышла маленькая девчушка, обняла старого волшебника и взяла его за руку. А за ней подтянулись ещё и ещё. Сначала девочки, затем и мальчуганы осмелели. Все обнимались, что-то рассказывали. Там уж подошли родители, началась фотосессия. И знаете, какой бы ни был этот спектакль, как бы ни была странна и авангардна манера подачи, какие бы ни были не очень удачны персонажи — всё это перечеркнулось этой маленькой девочкой, вышедшей навстречу сказке.
Спасибо тебе, Ярослава, на мгновение ты принесла сказку и в этот мир.