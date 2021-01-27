Грустная сказка «Маленький принц» для немаленьких детей

Вообще, если сидеть максимально близко к сцене и подиуму, то получишь просто невероятный уровень погружения в происходящее: на тебя постоянно будет сыпаться искусственный песок (честно говоря, полспектакля я сидел и перебирал его в руках, и я был не один такой), волосы на голове будут взметаться от прикосновения огромной змеи, испытаете еще куча интересных впечатлений, в том числе и настоящий ужас. Кстати, смотреть на танец роз с ближних рядов тоже значительно интереснее. Кстати, смотря на эту сцену с откровенно сексуально-эротическим подтекстом я засомневался в возрастной маркировке в 12+.