«Пока звучат их голоса». Спектакль Театра кукол, после которого не хочется хлопать

И что-то после того, как я насладился (это вот сейчас было совсем без иронии) данным шедевром театрального искусства, смотреть на парочку военных грузовиков расхотелось совсем.
«Пока звучат их голоса» — это так называемый документальный театр. Постановка основывается на произведении нобелевского лауреата по литературе Татьяны Алексиевич «У войны не женское лицо». Если кто из вас, дорогие котята, не знает, то данная книга основывается на настоящих историях женщин, прошедших сквозь Великую Отечественную, без прикрас, во всём своём первобытном ужасе. Тема неудобная, поэтому в зале было отвратительно мало людей, и то, половина — насильно пригнанные школьники.
На сцене — вся женская часть труппы Театра кукол, а это целых шесть замечательных актрис, совершенно разных возрастов и типажей, чтобы наглядно показать, что война задела всех, вне зависимости от внешности, происхождения, возраста. Одна из них — Софья, кстати, вышла на замену вместо Дианы Декуновой (самой молодой актрисы театра).
То есть вообще-то на самом деле Софья значится в театре не актрисой, но да не важно. Со своей ролью она справилась достойно, на фоне коллег не теряется, если не знать, что что-то не так, то и не заметишь.
По структуре спектакль — это такое лоскутное одеяло коротких историй. Они не связаны персонажами, не связаны сюжетом, только темой — Войной. Единственное, что условно нерушимо — течение времени: от объявления о вторжении германских войск до жизни в послевоенное время. И в этих историях есть всё, что действительно нужно помнить о Великой Войне.
Именно о Войне, а не о Победе. Потому что Победа — это парад. А Война — это не только бои, подвиги, преодоление врага, патриотизм, ещё это ужас, страх, боль, потери, унижение, выбор между жизнью и смертью, и где-то между этим всем находится время и для радости, юмора, бытовых проблем. И память. И всё это есть в постановке самого условно детского театра нашего города. Какая ирония.
С историями всё понятно — они невероятно цепляющие, пробирающие до костей, но пересказывать их нет смысла, лучше один раз самим увидеть и послушать. Далее. С точки зрения исполнения и визуала — всё минималистично и просто. Вот шесть женщин, вот у каждой из них свой ящик — он же и стол, и стул, и кровать, и гардероб, и гроб, и личный шкаф скелетов и воспоминаний. Есть несколько коротких вставок с видео, песочной анимацией и, собственно, театром кукол. Есть стихи — великолепные, не пошлые.
Есть совершенно божественно исполненная Светланой Калашниковой песня, под жуткий аккомпанемент армейских сапогов. На моей памяти, это пока что единственный музыкальный номер в тагильских театрах, когда исполнитель ни разу не промазал с нотой. Моё котское уважение.
Также очень круто и просто показан момент преображения, взросления. Сделано это так — актрисы начинают переодеваться прямо на сцене. И в этом есть что-то завораживающе-магическое. Не в смысле эротики, а как некий доступ к личному, потаённому. Они снимают с себя одну личность и вместе с военной формой принимают другую, более мужскую, неопределенно бесполую, непонятную. Как насекомые, они сбрасывают шкурки и становятся совершенно другими, с другими возможностями, другими функциями. И так несколько раз, до тех пор, пока война не кончится. Но и тогда, они уже совсем не те, что были в начале.
Из не очень хорошего: на мой котовзгляд, чуток проседает начало. Взрослому человеку убедительно сыграть 16-18-летнюю наивную девчонку — задача, на первый взгляд простая, а на второй — совсем наоборот. Очень сложно сделать это естественно, без «театральности». Как говорит одна моя подруга-кошка — «показать обычного человека, а не себя любимую в искусстве».
И в этом моменте — не совсем актриса Софья очень даже хороша, ведь ей так то и не нужно что-то играть, она и так «настоящая». Остальные же показывают класс и отрываются в более драматических и серьёзных моментах.
Ещё из плохого — какого кота мы вспоминаем о подобных постановках только в канун праздника? Неужели, как и в одной из рассказанных на сцене историй про лифчик из парашюта, нам важна память только тогда, когда она героическая, завязанная с красивой датой? Уважаемый Театр кукол, вслушайтесь в собственный спектакль и отделите уже Войну от Победы, Память от Праздника. Пусть возможность посмотреть «Пока звучат их голоса» не была завязана на жалкие два дня, когда людям больше хочется шашлыки в лесу пожарить, чем сходить на подобную постановку.
Ну и на последок. Уж не знаю, как восприняли это артистки, но когда спектакль закончился, желания хлопать не было. И, видимо, не только у меня, так как зал очень неохотно раскачался на аплодисменты. Это не значит, что никто ничего не понял, спектакль плохой.
Наоборот, такое впечатление, что на выходе всем платочки надо раздавать, так все уревелись. И даже не из-за количества зрителей. Дело тут, возможно, в атмосфере некой правды, откровения, которую очень не хотелось нарушать, менять обратно на «ненастоящность» театра.