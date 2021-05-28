«Пока звучат их голоса». Спектакль Театра кукол, после которого не хочется хлопать

Также очень круто и просто показан момент преображения, взросления. Сделано это так — актрисы начинают переодеваться прямо на сцене. И в этом есть что-то завораживающе-магическое. Не в смысле эротики, а как некий доступ к личному, потаённому. Они снимают с себя одну личность и вместе с военной формой принимают другую, более мужскую, неопределенно бесполую, непонятную. Как насекомые, они сбрасывают шкурки и становятся совершенно другими, с другими возможностями, другими функциями. И так несколько раз, до тех пор, пока война не кончится. Но и тогда, они уже совсем не те, что были в начале.