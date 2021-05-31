«Хочу быть волком». Тяготы самоопределения в формате взрослой сказки

И вот здесь кроется главный вопрос, а в чём же всё-таки была мораль? Ни маска Хищника, ни маска Защитника не подходят овцам — тут надо не забывать, что все мы агнцы божьи (ну, кроме меня, я кот) и проецировать всё это на человечество в целом — и по итогу всё сводится к тому, что овцы должны быть овцами. Потому что они, как облачки (что это значит, я не особо понял, может, что все люди изначально безгрешны, добры и вообще пусечки, но это не точно). Но вот здесь есть некая тонкость: намекается, что надо быть не самим собой, а частью социальной группы.