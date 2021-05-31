«Хочу быть волком». Тяготы самоопределения в формате взрослой сказки

Нет, в Театр кукол ходят дети и их родители. И заставить детей сидеть тихо и не трындеть — задача нетривиальная. Зал маленький, чье-нибудь бормотание слышно отчётливо. А ещё половину обязательно припрёт в туалет.
Плюсом ко всему, как и во всех спектаклях Театра кукол, очень всё плохо со звуком. Микрофоны над сценой вроде висят, но всё равно ничего не слышно. Особенно, если разговаривают одновременно больше двух артистов. Вот и получается, что смотреть нормально можно только из первых рядов так четырех.
Из не очень плохого. Но и не то что бы хорошего. Спектакль больше разговорный, динамики до появления Волка явно маловато. Юмора больше словесного, чем физического или визуального.
Причем, это довольно-таки взрослый юмор, про самоидентификацию, бюрократию, профпригодность, прямо-таки Достоевстовские рассуждения: «Волк я, или же из этих, с колокольчиками?» Это всё дико смешно, если ты взрослый и таки расслышал, что там говорится.
А вот детишкам ни черта не понятно. Мой котенок выдержал минут 40, затем начал ныть, что хочет домой. Следовательно, либо берёте с собой котана постарше, либо идёте чисто взрослой компашкой, чтобы просто насладиться всеми приколами.
Со смысловой составляющей — всё как-то странно. Да, у нас есть главная идея — этакий поиск своего места в жизни, и она подана очень многогранно. Вот у нас есть главный герой — овец (а может просто баран) Калеб (кстати, не факт, что зовут его именно так, всё-таки ни кота не слышно). Он узнал, что старый Волк благополучно сдох, в связи с этим решил сам стать Волком, чтобы, так сказать, показать всем овцам на районе, как он злостен и крут.
У него есть друган-баран то ли Кудряш, то ли ещё как его там зовут, который хочет быть злодейским прихвостнем. И, как типичные прихвостни гопников в аниме, таскать сэмпаю еду из магазина. Странное желание для овцы, ну да ладно.
Они идут в местное управление Лесом, там долго и упорно борются с местной бюрократической системой за право получить работу Волка. И вот вроде бы от сказки ожидаешь, что будет всё просто, добро-зло там, всё такое. Простой и понятный выбор. Но нет.
Здесь она трансформируется во что-то более сложное. Вроде как история скорее о социальных масках и о том, насколько мы готовы пожертвовать своим естеством ради соответствия этой самой личине.
И вот здесь кроется главный вопрос, а в чём же всё-таки была мораль? Ни маска Хищника, ни маска Защитника не подходят овцам — тут надо не забывать, что все мы агнцы божьи (ну, кроме меня, я кот) и проецировать всё это на человечество в целом — и по итогу всё сводится к тому, что овцы должны быть овцами. Потому что они, как облачки (что это значит, я не особо понял, может, что все люди изначально безгрешны, добры и вообще пусечки, но это не точно). Но вот здесь есть некая тонкость: намекается, что надо быть не самим собой, а частью социальной группы.
Всё это можно трактовать по-разному, мол, не надо выделяться, а надо сидеть на своем месте, противиться против природы глупо, жуй травку и будь от этого счастлив, не поддавайся негативным мыслям, ведь если преступить закон, назад можно вернуться только в сказке. Или что-то ещё подобное. Как-то этот момент кажется недожатым сценарно.
Овец Калеб натворил в спектакле откровенно непростимых дел. Но почему-то очень внезапно осознал, что быть Волком — это не его. Серьезно, он решает бросить это дело только потому, что думает, что от съеденного сородича у него жуткое несварение и боится представить, через какие муки живота придется пройти, чтобы сожрать трёх поросят и семерых козлят.
Он сам не особо-то понял, что его разрезали и сшили обратно, то есть вытащили с того света. И все этого мелкого мстительного барана принимают и прощают. Всего-то колокольчик оставляют зашитым в животе, чтобы не забывал, глупый овец, что он не Волк, а из этих, «с колокольчиками».
Ладно, хватит гадить в тапки, помурчим для порядка. Главное достоинство постановки — крутые декорации — этакий лабиринт зелёных насаждений, и невероятно крутой Волк. Он есть в двух вариантах — умеренно огромный и циклопический. Как один из мифических скандинавских волков, в прямом смысле слова, сжирает луну. В его пасть свободно залазит Охотник. И это круто. Именно такого размаха и масштаба ожидаешь от современного театра кукол. А то как-то я лично подустал разглядывать какую-нибудь мелочь, теряющуюся посреди декораций. Овцы также существуют в разных габариторазмерах. Для условно общих и крупных планов, как в кино. Всё просто и сложно одновременно.
С точки зрения актерской игры: бараны какие-то бараны. Старый работник Главлесуправления — типичный работник любой казённой конторы, только чуть с намеком в Гэндальфа. Главная звезда — это Волк. И как там его точно делают — это в половине случаев — загадка. По крайней мере, это точно не всегда один актёр.
Вообще, всё это перемещение по лабиринту и постоянная смена кукол — дело для ползающих на карачках актёров наверняка сложное. Может быть, поэтому в этом спектакле все роли исполняются мужчинами.
Итак, посчитаем наших баранов: в принципе не самая плохая комедия для взрослых, где, как в старых мультиках, за фасадом сказки скрывается вполне себе взрослый юмор, проблемы реального мира и философия. Для детей — странно и непонятно, для взрослых слегка по-детски и не достаточно глубоко и трэшово. Но ради Волка стоит сходить.
7 овец из 10.