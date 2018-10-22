Мазут, «Кока-Колла», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле

Я живу в Нижнем Тагиле в доме на Вые на ул. Фрунзе. И каждый вечер повторяется одна и та же проблема – мы всей семьей не можем помыться, так как из крана горячего водоснабжения у нас бежит непонятная жидкость коричневого цвета. Описать запах – не хватит слов. Пахнет какими-то отходами, соляркой и еще чем-то. Чтобы принять ванну, нужно длительное время пропускать воду. А счетчик то при этом мотает. За что я должна платить? Что бежит у нас из крана? Ситуация повторяется каждый год, как только наступает отопительный сезон.

Казалось бы, есть коммунальные службы, ответственные за предоставление услуги. А вот и нет! Услуга есть, а отвечать за ее качество никто не хочет. Обратилась я в нашу УК «Городок», в платежке именно они значатся поставщиком того, что называется горячей водой. Так вот, они ни за что не отвечают. Так мне и сказали, что не их это забота и отправили меня, хорошо хоть не далеко – в НТТС.

В НТТС меня, конечно, выслушали и поставили диагноз без выезда. Сказали мне, что вода такая из-за проблем с теплоузлом. Как это выяснили? Вероятно, экстрасенсы работают, цены нет таким специалистам, которые без выезда находят проблему. Только вот мне не стало легче. Поговорила со всеми, пришла домой, а там снова «Кока-Колла» из трубы бежит.

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