Дорожное наследие Валентины Исаевой: успехи и ошибки Сергея Носова

Были указаны цифры за 2008-2010 года. Так вот, среднегодовая сумма не превышала 80 млн. рублей. И это вместе с уборкой города от снега и мусора. И все эти деньги выделялись из местного бюджета.

Наверняка многие помнят о результатах такого «щедрого» финансирования дорожных ремонтов.

Вылилось это в широкомасштабную гражданскую акцию - автопробег 12 мая 2011 года. Тогда жители Нижнего Тагила ясно дали понять властям, что дороги - это городская проблема №1. Без малого 3000 человек потребовали скорейшего ремонта аварийных автомагистралей города.

И, как ни удивительно, власти услышали тагильчан. Даже не местные власти, а областные. Губернатор Александр Мишарин провел серьезную работу с командой Исаевой Валентины Павловны и направил министра транспорта и связи СО для снятия остроты вопроса в Нижний Тагил. А чтоб горожане поверили в серьезность действий губернатора, уже в 2011 году область направила 100 млн. рублей на ремонт трех проспектов, по одному на каждый район: Мира, Октябрьский, Вагоностроителей.

И действительно - напряженность снять удалось, но в городе зародилось новое общественное движение «Тагил без ям». И не просто зародилось, а стало активно взаимодействовать с властями в области дорожных ремонтов.

А теперь перейду к основному фигуранту - Носову Сергею Константиновичу.

С чем столкнулся Сергей Носов, когда стал мэром Нижнего Тагила? Да с почти разрушенной дорожной сетью, нищим бюджетом и весьма слабой командой администрации. И если с первым и вторым Глава смог справиться, на мой взгляд, вполне успешно, то вот с командой не все так однозначно.

Но, обо всем по порядку.

2013 год стал феерией для дорожных ремонтов. В город даже пришлось заводить крупных региональных подрядчиков, чтоб успеть освоить 1,3 млрд. рублей, почти полностью выделенных из областного бюджета. Ремонты начались сразу во всех районах города, «Служба заказчика» не успевала проверять качество на всех объектах, и Носов принял решение организовать специальную комиссию по приемке отремонтированных дорог. И вот здесь-то скрывался первый промах нового мэра Нижнего Тагила! Но об этом чуть позже, наберитесь терпения.

С 2013 по 2015 годы Сергей Константинович успешно привлекал в город субсидии области и федерации, заключал концессии с инвесторами, реализовывал весьма амбициозные проекты. В общем, на отлично выполнял работу главы крупного города. И все бы хорошо, но подвела кадровая политика.

Решение сменить директора Службы заказчика было своевременным и обоснованным, прежний руководитель наверняка не справился бы с ажиотажем 2013 года.

Пришедший на эту должность Александр Полушин показал, насколько катастрофичной может стать резкая смена деятельности. Бывший металлург, специалист, отдавший не одно десятилетие своей жизни работе на НТМК, не смог организовать работу «Службы заказчика» и обеспечить необходимый контроль за ремонтом дорог. Более того, он не смог работать с наиболее грамотными специалистами Службы заказчика и попросту вынудил многих из них уволиться. Крайне тяжелый в общении и чересчур амбициозный, Александр Полушин стал председателем приемной комиссии, которую благополучно похоронил при дружном одобрении подрядных организаций.

Вся работа комиссии свелась к инициативам заместителя председателя комиссии Пшизова Руслана Хасановича и вашего покорного слуги. Из почти двух десятков членов комиссии на объекты выезжали трое-пятеро. Приемка зачастую осуществлялась из автобуса - без выхода на местность - в октябре-ноябре, а в некоторых случаях и декабре.

Александр Полушин, Руслан Пшизов.

Кадровая ошибка Сергея Носова слишком дорого обошлась автовладельцам - контракты на ремонт дорог подготовлены крайне слабо, в судах подрядчик сможет отстоять своё желание не выполнять гарантийные ремонты. Лишь авторитет и принципиальная позиция мэра заставляют подрядчиков вновь и вновь выполнять гарантийные ремонты. Очень жаль, что Носов слишком поздно понял, что Александр Полушин не подходит на должность директора «Службы заказчика». Слишком большое количество ошибок придется исправлять новому директору. К слову, новым директором вновь стал металлург - Кулик Вадим Михайлович.

Вадим Кулик.

И насколько глава ошибся с назначением директора Службы заказчика - настолько же он угадал с новым начальником управления городским хозяйством. Юрченко Владимир Прокопьевич, бывший директор МУП Тагилдорстрой, наладил работу с сетевыми компаниями в области благоустройства перекопов. Активно работает с главами районных администраций, весьма точно прогнозирует последствия слабого зимнего содержания городских улиц. Связка Носов-Юрченко работает. И работает весьма эффективно.

Из выше написанного можно сделать неутешительный вывод: даже фантастические результаты работы мэра может угробить всего лишь один чиновник, занимающий не свое кресло.

Еще 3 года назад, на одной из встреч я высказал Сергею Константиновичу свои опасения насчет того, что все важнейшие вопросы решаются им лично и не получится ли так, что вся работа рухнет в случае его отсутствия на рабочем месте? Тогда он заверил меня, что этого не случится. С трудом в это верю. Очень надеюсь на то, что Сергей Носов еще очень долго будет главой Нижнего Тагила и сможет собрать команду, в которой все специалисты будут эффективны и слажены.

Предлагаю обсудить в комментариях ваше мнение о работе городских чиновников и Сергея Носова.