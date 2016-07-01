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Дорожное наследие Валентины Исаевой: успехи и ошибки Сергея Носова
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»

Дорожное наследие Валентины Исаевой: успехи и ошибки Сергея НосоваМнение

1 июля 2016, 19:25
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