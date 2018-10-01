Свердловским дорожным чиновникам стоит пройти стажировку у бизнесменов

Каждый, кто хоть раз ездил в Екатеринбург на автобусе может вспомнить улицу перед самым автовокзалом. Это улица Стрелочников. Вот уже 10 лет она требует капитального ремонта. Ямы, колея, бугры и извечная беда областного центра - провалившиеся колодцы. Вот чем встречает гостей Екатеринбург.

Перед чемпионатом мира по футболу администрация выполнила ремонты дорог ведущих к центральному стадиону. Там навели красоту, и в целом придраться не к чему. Также отремонтированы участки объездной дороги и центральные улицы. К мировому чемпионату город подготовился достойно. Но что дальше? С какими дорогами Екатеринбург уйдёт в зиму?

Улицы Энгельса, Восточная, Советская, Омская и многие другие не просто в плохом состоянии, по ним ездить опасно! Колея, ямы, колодцы... Все это убивает не только машины, но и участников дорожного движения.

В данной ситуации поражает сравнение муниципальных территорий и парковок с проездами, принадлежащих торговым центрам и ритейлу. Организации, целью которых является заработок на населении, делают гораздо более качественные проезды и парковки. Строят бесплатные паркинги и обустраивают пешеходные зоны.

За время существования таких торговых центров как Мега, Гринвич, Радуга, Карнавал и т. д. никто из водителей ни разу не попадал в яму на парковках или проездах, обслуживаемых коммерческими структурами.

Как получилось, что пресловутые коммерсанты ценят наши жизни и имущество больше чем чиновники, призванные служить гражданам России?

Как бы в пику торговым центрам, муниципалитет все больше захватывает бесплатных парковок и облагает водителей платой за них. При этом деньги собранные с парковок тратятся на закупку эвакуаторов, а не ремонт дорог.

Да и сам ремонт вызывает ряд вопросов. Печально известный ремонт брусчатки на ул. Ленина. Это ремонт из серии «лучше бы не трогали», заново уложенная брусчатка стала более ухабистой чем была. И власти города не торопятся исправлять эти дефекты.

Ни чуть не лучше обстоят дела со сроками ремонтов. Замена асфальта и ремонт колодцев на ул. Черепанова длятся уже три месяца. И до окончания работ ещё далеко. В чем причина такой неспешности, непонятно.

Свердловские автолюбители платят транспортный налог, акцизы на топливо, штрафы, ввозные пошлины на автомобили и запчасти, ндс, оплачивают парковку в центре города и раскошеливаются на систему Платон.

Поступления в бюджет области и страны исчисляются десятками миллиардов! Так почему у нас нет хороших дорог? Почему ритейлеры могут себе позволить делать качественные дороги и парковки, а муниципалитет это делать не желает? Именно не желает!

Даже несведущие в дорожных ремонтах люди прекрасно понимают, что коммерсанты не стали бы раскошеливаться на слишком дорогой ремонт или строительство. И это значит, что дороги можно строить по приемлемым расценкам с весьма достойным качеством. Ведь даже застройщики жилых домов делают отличные дворовые территории. Продают квартиры за разумные деньги и все равно остаются в плюсе.

К чему я все это написал? Может свердловским чиновникам стоит пройти стажировку у бизнесменов? Пусть деловые люди научат «слуг народа» считать бюджетные деньги и бережно к ним относиться. Пора заканчивать с показухой и пора начинать работать.