Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение 

Участок от Нижнего Тагила до Синегорска в плохом состоянии. Есть много небольших дефектов. Ровные участки есть, но их немного. Двигаться по дороге со скоростью выше 40 км/ч небезопасно для шасси автомобиля.

Доехав до Синегорска, я готовился к ещё худшему покрытию на следующем отрезке пути до Серебрянки. Но не тут-то было! Участок от Синегорска почти идеальный. Я ехал со скоростью 80 км/ч и не испытывал никакого дискомфорта.

Вернувшись в Нижний Тагил, я созвонился с заместителем директора «УБТ-Сервис» (именно этот подрядчик содержит дорогу) и поинтересовался, почему такая разница до Синегорска и после. Все просто: УБТ все лето отсыпали участок от Серебрянки до Синегорска галькой и щебнем. Рабочие фактически жили на объекте.

Ну и значительно меньший автомобильный трафик позволит дороге продержаться в нормальном состоянии до весенней распутицы.

Участок от Нижнего Тагила до Синегорска известен высокой интенсивностью движения большегрузов. Именно они разбивают дорогу и превращают её в стиральную доску. К тому же, именно на этом отрезке магистрали сильное обводнение. Несмотря на отсутствие осадков, кюветы до краев наполнены водой. Сколько бы управление автомобильных дорог не вкладывало денег в ремонт этой дороги, но без водопонижающих сооружений долговременного результата не будет.

На будущий год УБТ планируют провести ремонт участка дороги от Серебрянки до Верхней Ослянки. Будет приведено в порядок дорожное полотно и проложено 8 труб. Это снимет аварийность и на какое-то время позволит без проблем доезжать до удаленного поселка, но в сметах на предстоящий ремонт также нет мероприятий по понижению грунтовых вод.