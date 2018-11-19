Дорога в Серебрянку. Неоднозначное мнение Мнение
Тагильская часть интернета наводнена фотографиями и видео дороги в поселок Серебрянка. И везде картина не очень приятная - ямки расположены равномерно по всей проезжей части. 17 ноября я осмотрел эту дорогу.
Участок от Нижнего Тагила до Синегорска в плохом состоянии. Есть много небольших дефектов. Ровные участки есть, но их немного. Двигаться по дороге со скоростью выше 40 км/ч небезопасно для шасси автомобиля.
Доехав до Синегорска, я готовился к ещё худшему покрытию на следующем отрезке пути до Серебрянки. Но не тут-то было! Участок от Синегорска почти идеальный. Я ехал со скоростью 80 км/ч и не испытывал никакого дискомфорта.
Вернувшись в Нижний Тагил, я созвонился с заместителем директора «УБТ-Сервис» (именно этот подрядчик содержит дорогу) и поинтересовался, почему такая разница до Синегорска и после. Все просто: УБТ все лето отсыпали участок от Серебрянки до Синегорска галькой и щебнем. Рабочие фактически жили на объекте.
Ну и значительно меньший автомобильный трафик позволит дороге продержаться в нормальном состоянии до весенней распутицы.
Участок от Нижнего Тагила до Синегорска известен высокой интенсивностью движения большегрузов. Именно они разбивают дорогу и превращают её в стиральную доску. К тому же, именно на этом отрезке магистрали сильное обводнение. Несмотря на отсутствие осадков, кюветы до краев наполнены водой. Сколько бы управление автомобильных дорог не вкладывало денег в ремонт этой дороги, но без водопонижающих сооружений долговременного результата не будет.
На будущий год УБТ планируют провести ремонт участка дороги от Серебрянки до Верхней Ослянки. Будет приведено в порядок дорожное полотно и проложено 8 труб. Это снимет аварийность и на какое-то время позволит без проблем доезжать до удаленного поселка, но в сметах на предстоящий ремонт также нет мероприятий по понижению грунтовых вод.
В 2019 году я направлю министру транспорта Свердловской области предложение по обустройству водопонижающих скважин. Надеюсь, он посчитает целесообразным выполнить эти работы и тем самым снять основную причину разрушения дороги. «Тагил без ям» продолжит следить за развитием событий и информировать тагильчан.