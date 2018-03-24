Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной

Если рассматривать этот процесс с точки зрения физики, то нет ничего удивительного. Днем светит солнышко, столбик термометра поднимается до плюсовых температур, снежные валы таят и дорожное полотно покрывается толщей воды. Вода заполняет мелкие ямы и трещины, а ночью замерзает. Как известно каждому семикласснику, при замерзании вода расширяется и разрывает асфальт. Как итог - недавно отремонтированные дороги становятся каждую весну похожими на дорогой сыр с дырочками.

Как же этого избежать? А нужно всего лишь, своевременно вскрыть и прочистить ливневые колодцы и водоотводные канавы.

Согласно муниципальному контракту, прочистка ливневки должна начинаться с 15 апреля. Но по прогнозу, уже с 1 апреля в Нижнем Тагиле установятся положительные температуры. Дорожники и чиновники уже несколько лет отказываются работать на опережение и выполнять эти работы не по календарю, а по погоде.

Как председатель ОД «Тагил без ям», я неоднократно просил дорожников и городских чиновников приступать к расчистке водоотводных сооружений с конца марта, чтоб сохранить дороги и не создавать наледь на проезжей части. Пока чиновники глухи к моим просьбам. Возможно, данную статью прочтет достаточно ответственный и влиятельный человек, и он сможет объяснить тагильским чиновникам, что дороги нужно беречь. Ведь они сделаны на народные деньги!