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Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает весной
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Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Никита Чапурин
Председатель общественного движения «Тагил без ям»

Всетагильский потоп, или почему асфальт смывает веснойМнение

24 марта, 10:50
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