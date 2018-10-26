10 фактов о неизвестной Якутии

По специфике своей работы приходится много ездить по различным городам России, но если куда-то выезжаю, как правило, это западное направление от Урала. В восточном же направлении редко забирался дальше Тюмени. Так уж сложилось, что за последние 2 года я 2 раза побывал в далёкой Якутии, а это 6500 км от Екатеринбурга, намного проще и дешевле отправиться в другую страну. Но с этим далёким краем меня свела не работа, а судьба.

В родном Нижнем Тагиле познакомился с замечательной девушкой, а итогом стала свадьба. Оказалась она родом, как уже можно догадаться, из Якутии. Ее родители в прошлом геологи и попали туда молодыми во времена СССР по распределению, а корни - в Нижнем Тагиле.

Край далёкий и во многом для нас, уральцев, необычный. У местных даже принято называть более западные регионы России «материком». После знакомства с этим миром появилось желание рассказать о Якутии тагильчанам.

Основную часть времени я провел в п. Хандыга (административный центр Томпонского района) и несколько дней в Якутске. Бывал только летом, зимой не рискнул.

Чайки над рекой Лена

Факт 1. Дешевле побывать в Европе или Дорога

Я добирался из аэропорта Кольцово г.Екатеринбург самолётом в Якутск, самолёты по данному направлению следуют с пересадкой, либо дозаправкой в аэропорте Толмачёво г.Новосибирск.

Стоимость перелета в одну сторону летом в среднем 20 т.р., минимальная цена - 15 т.р., при первом перелёте пришлось брать билет за 30 т.р., т.к. не было возможности взять заранее. Перелет занимает чуть более 7 часов, включая пересадку (или дозаправку), которая длится около часа.

Хандыга от Якутска находится на расстоянии 400 км на северо-восток, никакого регулярного транспорта в этом направлении не существует. Ездят на местном такси - в основном это японские минивэны, в которые набирают по 7-10 пассажиров.

Пример такси, которые ездят между Якутском и Хандыгой

Поездка на таком транспорте займет почти 12 часов (если без задержек), включает в себя 2 паромные переправы - через реки Лена и Алдан.

Паром на реке Алдан

Стоимость такси - 2800 р., плюс 100 р. за каждый паром. Раньше ещё можно было добраться на водном транспорте («Метеор», «Полесье», «Ракета»), но сейчас этого нет. Есть ещё эксклюзивный вариант - небольшим самолётом, говорят, стоит 30 000 р. Хочу отметить, что дорога из Якутска в Хандыгу - это участок знаменитой трассы «Колыма», которая заканчивается в Магадане и заслуживает отдельного упоминания.

Паром на реке Алдан Фото: Памятник в Хандыге, посвященный строителям Магаданской трассы

Факт 2. Она где-то далеко на востоке или География

Республика Саха (Якутия) – это самая большая административно-территориальная единица, причем не только в России, но и в мире. По площади она больше большинства стран мира. Более 40% территории Якутии находится за Северным полярным кругом. Якутск - самый крупный город в мире, расположенный в зоне вечной мерзлоты.

В Якутске разница по времени с Уралом – плюс 4 часа, перестроится из-за этого достаточно сложно.

Якутия – один из наиболее речных и озёрных регионов России, самая крупная река в регионе – Лена.

Хотелось бы отдельно отметить заповедник «Ленские столбы», он входит в число Всемирного наследия ЮНЕСКО: 50 километров высоченных скал, которые протянулись вдоль берега реки Лены. Увы, я там не побывал, только читал, но место однозначно шикарное и стоит внимания.

Ленские столбы

Факт 3. Копец как холодно или Климат

Все знают, что здесь холодно, понятное дело, ведь северный регион. Но не думайте, что здесь холодное лето, оно просто несколько короче, при этом обычно более жаркое, чем у нас на Урале. Интересно, что годовой перепад температур достигает 100 градусов: до -60 зимой и до +40 летом.

Каждое лето здесь в большом количестве горят леса. Мне рассказывали, что не редкость, когда из-за сильного задымления невозможно долго находиться на улице. Сам застал такое только один раз в Якутске, когда отправлялся домой.

Зимой в машины вставляют вторые окна и всевозможные обогревы, либо просто их не глушат.

В этом же регионе находится полюс холода - Оймякон - самый холодный населенный пункт в России, где зарегистрирована температура -67,8, есть неофициальные данные, по которым значится -77. Оймякон – переводится «Тёплая вода», в его окрестностях есть незамерзающие водоемы, подогреваемые термальными источниками.

Полюс холода у Оймякона оспаривает Верхоянск, по этому поводу споры не утихают, сдаваться ни одна из сторон не собирается.

Факт 4. Тагил-мегаполис или Население

Население региона около 1 млн. человек, соответственно плотность населения очень низкая. Населенные пункты зачастую между собой находятся на расстоянии 200-400 км, в местных масштабах это немного и люди в таком случае говорят друг про друга как о соседях, это как для нас был бы Невьянск или Кушва.

Численность Якутска - примерно 310 000, Хандыги - менее 7 000, т.е. наш Тагил на этом фоне почти мегаполис.

Национальный состав Якутии многообразен, сюда входят эвенки, эвены, чукчи, юкагиры, долганы и др. Основное население якуты - 50% и русские - 38%. Из русских в большинстве это люди советских времён, которые в тот период были отправлены государством покорять этот богатый край и так остались здесь жить после распада СССР. Их дети в большинстве уезжают в другие регионы страны. Не редко встречаются смешанные браки якутов и русских. Что меня удивило, это наличие целой диаспоры наших южных соседей даже в п. Хандыга - армяне, узбеки и т.д. В основном здесь они занимаются торговлей. Также встречал, даже в удаленной Хандыге, киргизов, китайцев, молдован... вот жизнь их забросила... тоже все в торговле.

Якуты имеют православную веру или сохраняют свою старую языческую веру (больше присуще деревням). Даже в таком удаленном поселке как Хандыга есть мечеть из-за немалого количества южных соседей.

У якутов свой язык, говорят они на русском и на своем. Между собой якуты в основном общаются на родном языке. Ни разу не довелось мне встретить русских, кто владел бы разговорным якутским, хотя в школах иногда преподается их национальный язык.

Книга для детей по изучению якутского языка

Факт 5. Небо в алмазах или Немного экономики

Якутия славится добычей природных ресурсов (алмазы, золото, нефть, газ, уголь и др.). Наверняка вы слышали про г. Мирный - столицу алмазного края, с его огромной дырой в теле Земли.

Средняя зарплата в Якутске у работников бюджетной сферы около 60 000 р. МРОТ до полярного круга – 23 723 р. Районный коэффициент в Якутске 1,4, а в Хандыге 1,7, напоминаю, что наш уральский - 1,15. В основном люди работают в сфере услуг или в бюджетных учреждениях.

Двухкомнатная квартира в Якутске обойдется около 5 млн р., в Хандыге не многим дешевле. Жилье дорогое, т.к. нового строится мало и строительство в условиях вечной мерзлоты - задача непростая.

Цены в магазинах выше чем у нас в 1,5-2 раза, например, батон стоит 60 р, бензин в среднем на 10 р дороже чем у нас.

Фото из магазина, Хандыга

Такси по Якутску 140-160 р., по Хандыге - 100 р. Гостиница в Якутске - 2300 номер для двоих без завтрака и с туалетом на этаже.

Бо́льшая часть грузопотока приходится на водный транспорт. Очень много японских машин, я как любитель JDM (японский внутренний рынок авто) только и успевал вертеть головой в Якутске, наблюдая неизвестные на Урале авто, правый руль на дорогах преобладает.

Из сувениров можно приобрести Хомус – национальный музыкальный инструмент.

Сувениры в Якутске

Можно купить нож с костяной ручкой, цены начинаются от 3000 р и в бесконечность, в зависимости чья кость использована и кто мастер.

Ножи с резной костяной ручкой, Якутск

Большую популярность имеют небольшие сувениры из кости мамонта, цены начинаются примерно от 1500 р. Но даже самый дешевый и маленький магнитик с элементом кости мамонта комплектуется сертификатом.

Сувениры из кости мамонта, Якутск

Есть сувениры из камня, цены выше, чем на уральские.

Сувениры из камня, Якутск

Очень много продаётся ювелирных украшений: золото, серебро, алмазы, драгоценные камни… Но цены опять же выше наших. Особенно интересны к покупке ювелирные украшения, выполненные в национальном стиле.

Факт 6. Пьянству бой или Еда-питье

Здесь действует свой сухой закон, основное ограничение - алкоголь продается с 14:00 до 20:00. В этом году в местных газетах подсчитывали, сколько людей погибло после новогодних корпоративов - выпить они тут умеют, а на улице собачий холод, в снежок отдыхать - билет в один конец.

Из еды здесь уважают мясо, так сложилось исторически, без обилия жира и белка зимой не выжить, вегетарианцам тут не место. Мясо едят всякое, но местный колорит - это конина, оленина, различная рыба и, конечно, они любят строганину.

Часто можно увидеть небольшие стада лошадей - это особая якутская порода: они не мёрзнут зимой в морозы, волшебным образом постучат копытом по снегу, что-то там найдут, скушают и сытые, в общем выносливая и неприхотливая порода. Считается, что они вкусные, а ещё их очень сложно объездить. Пользуясь случаем, я попробовал варёную жеребятину, мне показалось очень похожим на говядину, но более жирная и долго варится. В местных ресторанах вам могут предложить более 20 блюд из жеребятины. Жалко все-таки лошадок в пищу... Кстати, лошадей этой породы можно посмотреть на мараловой ферме близ Тагила.

Лошади пасутся, участок Магаданской трассы

Здесь полно всякой речной рыбы - начиная от привычной щуки и заканчивая незнакомыми видами рыб из горных озёр типа мальмы. Природа здесь значительно менее загрязнена и вообще подвержена действию людей, чем в наших краях, поэтому рыбы много, кроме того, она вкусная - такой щуки я никогда не ел, добавку просил несколько раз.

Сосед по пути с рыбалки занес несколько рыбин

Овощи, в особенности фрукты, стали более менее доступны не так давно с развитием транспортной логистики и необходимой обработкой продуктов. Хотя местные жители тоже снимают урожай огурцов и помидоров в теплицах. Но, к примеру, когда моя супруга увидела в Тагиле на огороде у моих родителей малинник с кучей ягод и яблоню, у нее случился дикий восторг, в Якутии это не вырастет, по крайней мере, обильно.

В Хандыге жители любят заниматься собирательством в сезон - грибы, брусника, охта, смородина и др., я вволю напился брусничного морса. Но количество комаров и особенно мошек собирательству очень препятствуют. Даже в центре Якутска вы не скроетесь от мошкары.

Ещё в Хандыге любят красную икру, ее везут из Магадана и продают, останавливаясь в Хандыге. На бутерброд с маслом здесь кладут не отдельные икринки, а достойный слой икры, так что это икра с привкусом хлеба, а не наоборот.

Бутерброды с икрой

Я был очень удивлен, когда гостил в Хандыге и нам заказали роллы с доставкой, причем очень сносные, были и горячие, и холодные (а формат Хандыги вы уже прикинули). Мне кажется, роллы это уже национальная русская кухня в большей степени, чем японская.

Факт 7. Якутская фантастика или О мамонтах

Ещё одна любопытная сторона Якутии - это мамонты и другие древние животные типа шерстистого носорога, увы, не живые, а только музейные экспонаты. Но вы будете удивлены: в скором будущем может и самые что ни на есть настоящие и живые... обо всем по порядку.

Древняя вечная мерзлота этого региона позволяет хорошо сохраниться остаткам легендарных животных далёкого прошлого. Кроме исторического и научного значения, с находками древних животных связан большой бизнес. Многие местные жители в далёких деревнях живут только за счёт таких находок. Самое ходовое - это бивни мамонта, в среднем 1 бивень стоит около 1 млн.р., а если повезёт найти рог шерстистого носорога, то можно купить квартиру в Москве: 1 кг - 1 млн.р.

Фото из музея мамонта, Якустк

Примерно 90% бивней экспортируются в Китай, в последнее время туда продается около 60 т бивней в год.

Фото из музея мамонта, Якустк.

В Якутске есть уникальный и очень интересный музей Мамонта, там можно увидеть все: начиная от экскрементов мамонта и заканчивая скелетом или чучелом взрослого мамонта.

В 2012 г. на севере Якутии была обнаружена беспрецедентная находка - единственная в мире часть туши мамонта с неразложившимися мягкими тканями. В 2013 г. произвели извлечение и доставку в Якутск. Сложно представить, но при извлечении туши из нее пошла жидкая кровь, как такое возможно - наверняка никто не знает. Углеродный метод анализа подтвердил древность животного. При препарировании туши учёные обнаружили в желудке мамонта несколько видов бактерий, один из них науке неизвестен. Бактерии при попадании в благоприятную среду ожили.

С 2013 г. якутские учёные сотрудничают с известным корейским профессором Квангом, который в 2004 г. сделал прорыв - клонировал собаку. После уникальной находки в 2012 г, уже 5 лет профессор Кванг пытается клонировать мамонта в Корее. Говорят, что клонированные клетки прорастают, но медленно и в итоге отмирают. Пока ждём.

Факт 8. Зима всегда близко или Царство вечной мерзлоты

Якутское оледенение называют Сибирским сфинксом, в Якутске слой оледенения достигает глубины 250 м. На глубине 1-2 м уже начинается мерзлота, поэтому в местных деревнях холодильник изготовить самостоятельно не сложно.

Продолжаю пополнять копилку уникальности Якутска: здесь находятся Институт мерзлотоведения им. акад. П. И. Мельникова (ИМЗ) и музей Царство вечной мерзлоты. Про первое ничего не знаю, а второе рекомендовал бы к посещению - он расположен у подножия возвышенности.

Царство вечной мерзлоты.

Перед входом тебя одевают и, пройдя по смежному коридору вперёд, даже не замечаешь уклона вниз и вдруг оказываешься в царстве льда и холода. И зимой, и летом там всегда сохраняется температура -5.

Царство вечной мерзлоты

Представляет из себя кольцевой коридор с комнатами, где находится множество красивых экспозиций изо льда, которые подсвечиваются разными цветами, все покрыто инеем, из колонок слышны традиционные якутские напевы.

Факт 9. Дорога смерти или Колыма

Федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма́» - мне кажется, это одна из самых известных автодорог в России, и ее известность имеет печальный оттенок. Очень много рассказов о том, как в тяжелейших условиях ее строили зэки в советские времена, что построена она на костях. Но перейду ближе к фактам - это дорога федерального значения между Якутском и Магаданом протяжённостью 2000 км, из которых больше половины проложено по территории Республики Саха, а остальное по Магаданской области.

Перед поселком Хандыга придется воспользоваться паромной переправой через реку Алдан, займет около часа, в остальном препятствий на пути больше нет. Хотя, чтобы попасть в начало пути из Якутска, придется на пароме переправится через реку Лена, займет тоже примерно 1 час.

В своем абсолютном большинстве дорога имеет гравийное покрытие со всеми вытекающими: в сухую погоду пыль столбом с плотностью молока, в мокрую - размытая грязюка, в которой может повязнуть КамАЗ, плюсуйте еще бесконечную болтанку.

Колыма в дождливую погоду

По зимнику, говорят, ехать лучше, но есть случаи, когда при поломке машины люди насмерть замерзали. Машин ездит очень мало по сравнению с нашими федеральными дорогами. Заправок припоминаю только 3, после Хандыги вообще обязательно следует запастись канистрой с бензином.

До Хандыги за окном автомобиля наблюдается в основном низкорослая для нас, уральцев, тайга, а после Хандыги вскоре начинаются горы, говорят, там очень красиво. Иногда встречаются якутские поселения, но, отъезжая от Якутска, их становится очень мало.

Нечастые кафе у дороги, в которых не все предпочитают есть.

Раньше, говорят, преобладали на суровых дорогах УАЗики, сейчас их вытеснили японские автомобили, но и в наши дни часто можно встретить УАЗ-«буханку».

Парковка возле кафе, недалеко от Якутска

Но вся эта экзотика и привлекает смелых туристов, такое путешествие запомнится на всю жизнь. Сам видел путешественников-байкеров несколько раз по дороге и читал статьи про путешествия на джипах.

В общем «будете у нас на Колыме, милости просим» - теперь вы знаете о чем я.

Участок дороги Колыма в ясную погоду

Факт 10. Поиграем? или Обо всем.

Получилось очень много букв, а рассказал не все... Последнюю главу я решил построить нестандартным способом - здесь я еще перечислю 13 коротких фактов о Якутии, но 3 из них ложь, соответственно 10 - правда. В конце я конечно раскрою истину, но Вы попытайтесь сначала поразмыслить и только потом смотреть ответ.

Все здания строятся без фундамента и стоят они на "кирпичиках". Бюджетникам раз в год оплачивают перелет по России. В Якутске белые ночи. Здесь нет таких продуктовых сетевых магазинов как Магнит, Пятёрочка, Монетка. Есть площадь победы с танком Т-34. За все время пребывания в Якутии я не увидел ни одного голубя. Из сотовой связи работает только МТС и местный оператор. На территории Якутии находится крупнейшее в стране урановое месторождение и крупнейшее в России месторождение угля. В республике действует 23 аэропорта. Самый северный крытый цирк в мире. Железнодорожного сообщения с Якутском не существует. Вместо кладбищ крематорий. Больше всего людей умирает от клещевого энцефалита.

Правильный ответ: ложные утверждения под номерами сэттэ, уон икки и уон ус (написал числительные на якутском языке, можно материться на меня, но нежелательно).

На рисунках «Просто фото из Якутска» можно рассмотреть особенности фундамента домов и танк. В остальном же поверьте или проверьте – Гугл в помощь, как полагается.