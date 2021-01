Третьи сутки.

С утра никакого дискомфорта нет, если не считать того, что чуть ноет место инъекции, ещё меньше, чем вчера. Сегодня обычный ритм жизни и дела. Немного повыше осторожность в плане соблюдения рекомендаций о масочном режиме. Хочется дожить до 3 февраля, не подхватив живой вирус. Спутник V: как проходит вакцинация от коронавируса и кому она противопоказана

