В 91 год на лыжах: история Бориса Костылева из Горноуральска

На лыжах катаются люди разной физической подготовки и возрастов. При этом малыши на лыжах вызывают умиление, а ветераны — глубокое уважение. Такие, например, как 91-летний горноуралец Борис Ефимович Костылев.
На самодельные лыжи встал в детстве. Бегал на них по глубокому снегу в школу, за три километра от родной вятской деревни Казанцево, вспоминает ветеран.
Зимой — лыжи, летом — работа в поле. Как и другие дети, труженик тыла Борис Костылев приближал Победу в Великой Отечественной войне. Потом была учёба в Уржумском ветеринарном техникуме, служба в ВВС, работа в зооветснабе в Нижнем Тагиле, в Горноуральском совхозе.
И, выйдя на пенсию в 60 лет, Борис лыжи не забросил. Вот уже много лет он вырубает кустарник, прокладывает лыжню около посёлка Горноуральский. Местные ласково её прозвали «лыжнёй Ефимыча».
Катается по ней Борис Ефимович часто, почти каждый день. Осиливает за лыжную прогулку несколько километров, а за лыжный сезон примерно полтысячи километров. За десятки лет на лыжах получилась более чем солидная дистанция.
Неоднократно награждался Борис Костылев за спортивные успехи грамотами. В Николо-Павловском ему вручили трости для скандинавской ходьбы, которую он успешно освоил, а на «Лыжне России-2020», на полигоне Старателя, отметили его спортивное долголетие подарочным сертификатом. Приятно, что увлечение Бориса Ефимовича разделяют на соревнованиях дочь Людмила, правнучка Лиза, другие родственники этой спортивной семьи.
Нынче массовая лыжная гонка из-за пандемии, увы, не состоялась. Но Борис Ефимович Костылев всё-таки получил спортивную шапочку и номер, прокатился с ним в окрестностях посёлка Горноуральский. Какой пример спортивного долголетия для молодёжи, для подрастающего поколения!