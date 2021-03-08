10 детей висимчанки Надежды Столовой

Современным женщинам подвластны, казалось бы, мужские профессии и виды спорта. Прекрасная половина летает в космос, прыгает на лыжах с трамплина, поднимает штангу, играет в футбол и хоккей, занимается боксом и смешанными единоборствами.

Женщины научились многому, но вот рожать в большинстве своём «разучились». Многодетные мамы нынче редкость. Ну, воспитывают три, пять, семь (семь я - отсюда название семьи)… А слабо иметь десять детей?! Но, оказывается, есть женщины в русских селеньях! Такая мама, Надежда Евгеньевна Столова, живёт в посёлке Висим. В маминских местах, на Родине прославленного писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, Столовы появились в 2005 году. Уже тогда в семье священника, отца Константина и его супруги Надежды, было пять детей. Ещё пять детей у них родились в Висиме. Воспитание детей в основном легло на хрупкую, небольшого роста женщину. А ещё,получив образование в музыкальном училище и академии культуры, имея диплом хормейстера-фольклориста, Надежда внесла свежую струю в деятельность Висимского Центра культуры. Нынче она возглавляет фольклорные ансамбли «Ватажечка» и «Забава», руководит и поёт в местной вокальной студии «Калина». Благодаря Надежде Евгеньевне сохраняются фольклор, певческие традиции Висима, Свердловской области, России, не теряются наши корни. Высокий профессионализм нашей героини неоднократно отмечали на районных, областных и всероссийских конкурсах. Недавно в составе трио «Калина» Надежда Столова победила в номинации «Однополчане» конкурса военно-патриотической песни «Афганский ветер». Фото: Виктор Кузнецов Своим примером мама воспитывает детей, которые активно участвуют в деятельности творческих коллективов Висимского Центра культуры. Её старшие дети - Софья, Савва, Роман, Анфиса - уже учатся в учебных заведениях Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Надежда Евгеньевна, которой недавно исполнилось 50 лет, не только родила, но и воспитала достойных дочерей и сыновей, которыми может гордиться. По праву многодетная мама удостоена знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть» третьей, второй и первой степеней. Семья или детский дом? В Нижнем Тагиле становится меньше опекунов и приемных семей

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