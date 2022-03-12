Улица Тагильская. Ключи Нижнего Тагила

Тогда, конечно, дом поражал своей монументальностью, красовался на фоне соседних деревянных построек. Но, увы, ныне здание порядком обветшало, его фасад потерял свой прежний лоск.
Рядом ещё в конце 20-х годов прошлого века был построен деревянный мост через реку Тагил и металлургический завод. Он был удобен для местных жителей, соединял Ключи с Ерзовкой (ныне улицей Папанина). В народе до сих пор мост Металлургов называют Горбатым за возвышение над железнодорожными путями.
По ним когда-то сновали паровозы. Из их труб вылетали искры, деревянный мост не раз горел. После очередного пожара в годы войны мост реконструировали, фактически перестроили заново. «Горба» уже давно нет, но мост по-прежнему называют Горбатым.
Ещё этот мост связывает не только исторические части города, но и прошлое с настоящим. Это удобная площадка для осмотра бывшего завода имени Куйбышева, ныне эко-индустриального технопарка «Старый демидовский завод» — первого в России завода-музея под открытым небом! Уникален завод не только металлургией. В бывшем просторном здании конюшенной завода, например, обустроили первый в городе театр. С завода началась электрификация Нижнего Тагила. Нынче на заводской площадке работает городская газовая котельная.
Дома на улице Тагильской зажиточные купцы и мастеровые строили большие, добротные. На первом этаже часто размещались мастерская или магазин, на втором — жильё. Многие дома сохранились до наших времён. Причём особой исторической культурной ценностью выделяются дома под номерами 24 и 26, в которых расположены музей истории подносного промысла и музей быта и ремёсел горнозаводского населения.
Основатели тагильской школы лаковой живописи крепостные художники Худояровы жили рядом на улице Береговой (ныне улица Горького). В советские времена дом художников и их потомков приспособили под коммунальное жильё. Но в 80-е годы дом «перенесли», восстановили на территории этнографического комплекса на улице Тагильской. Работы в здании были завершены в 1991 году, музей истории подносного промысла распахнул свои двери для посетителей.
В музее можно познакомиться не только с жизнью Худояровых, но и с развитием тагильского бренда уникального промысла росписи по металлу с 18 века до наших дней.
В музее можно проследить изменение технологии: первые подносы были коваными, крайне трудоёмкими в изготовлении. Со временем ковку заменило прессование: изготавливать подносы стало намного легче и быстрее. Темпы работ подняла и уникальная маховая роспись подносов.
Вехой в истории стало появление Нижнетагильского завода эмальпосуды, где на промышленном уровне освоили производство подносов. К сожалению, в лихие 90-егоды тагильская роспись подносов стала переживать не лучшие времена. Но тагильский бренд пытаются реанимировать в нынешних экономических реалиях, его славная история живёт в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых».
Рядом, на Тагильской, 26, находится музей быта и ремёсел горнозаводского населения. История дома начинается с первой половины 19 века, когда купеческая вдова Евдокия Дерябина построила этот шикарный особняк. Позже усадьба стала демидовской вотчиной.
В так называемом Господском доме принимали в демидовские времена именитых гостей, в том числе Аврору Карловну Демидову-Карамзину. Позже особняк использовался под ведомственные квартиры для демидовских служащих. В советскую пору дом использовали под коммунальные квартиры. Ещё в 20-е годы прошлого века особняк прославился тем, что на его чердаке была найдена знаменитая картина Рафаэля «Мадонна дель Попполо», ныне более известная как «Тагильская Мадонна» и хранящаяся в местном музее изобразительных искусств.
В начале 80-х годов дом на Тагильской, 26, был передан краеведческому музею. Начались реставрационно-восстановительные работы, которые закончились открытием музея быта и ремёсел в августе 1997 года. Не раз бывал в этом музее, убеждался, что тагильчане умели многое: пряли, ткали, плели из бересты обувь, бураки, ладили кадки, бочки и т. д. Причём особое развитие получил сундучный промысел. Тагильская продукция пользовалась спросом, отправлялась на ярмарки в Ирбит, Алапаевск, Нижний Новгород. Не меньший интерес у меня всегда вызывал интерьер жилья, быт, одежда тагильчан разных сословий.
В музей хочется заходить снова и снова, открывая что-либо новое в жизни тагильчан, жителей Ключей и улицы Тагильской в частности. А у нас на очереди новый поворот. Улица Тагильская с поворота переходит в Тагильский Криуль (ныне улица Черных). Но это уже Выя и новая история города, о которой читайте в следующий раз.