Улица Тагильская. Ключи Нижнего Тагила

В так называемом Господском доме принимали в демидовские времена именитых гостей, в том числе Аврору Карловну Демидову-Карамзину. Позже особняк использовался под ведомственные квартиры для демидовских служащих. В советскую пору дом использовали под коммунальные квартиры. Ещё в 20-е годы прошлого века особняк прославился тем, что на его чердаке была найдена знаменитая картина Рафаэля «Мадонна дель Попполо», ныне более известная как «Тагильская Мадонна» и хранящаяся в местном музее изобразительных искусств.